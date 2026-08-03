https://spnfa.ir/20260803/آیا-آمریکا-به-دنبال-توافق-با-ایران-است-30621069.html

آیا آمریکا به دنبال توافق با ایران است؟

آیا آمریکا به دنبال توافق با ایران است؟

اسپوتنیک ایران

بنیامین نتانیاهو در اولین ملاقات با ترامپ پس از انتخاب مجدد او مانند بقیه مقامات کشورهای دیگر در دفتر بیضی شکل کاخ سفید در کنار ترامپ نشست و در پاسخ به... 03.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-03T16:35+0430

2026-08-03T16:35+0430

2026-08-03T16:35+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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یک جمله که معانی بسیار زیادی داشت.وقتی از سناریوی لیبی صحبت می کنیم به یاد دوران معمر القذافی در لیبی می افتیم.در آن زمان آمریکایی ها و اروپایی ها به بهانه تلاش لیبی برای رسیدن به سلاح هسته ای این کشور را تحت شدید ترین تحریم ها قرار دادند.جالب اینکه همزمان هم همان پروسه را با کره شمالی راه انداختند.قذافی مذاکراتی را با آمریکایی ها و اروپایی ها شروع کرد و به یکباره آنها از او خواستند که نه فقط دست از برنامه هسته ای بردارد بلکه از برنامه موشکی هم دست بردارد و بهانه کردند که این موشک ها چون می تواند به خاک اروپا و کشورهای عضو ناتو برسد تهدیدی برای کل ناتو به حساب می آیند.قذافی در باره موشکی هم شروع کرد با آنها مذاکره کردن.به یکباره گفتند شما پولهای مردم لیبی را برای حمایت از گروه های مختلف در جهان هزینه می کنی و باید ارتباط ات را با این گروه ها (که از نظر آنها تروریستی قلمداد می شدند) برداری.خلاصه سرتان را درد نیارم چند سالی تحریم ها و فشارها ادامه داشت و مذاکرات هم ادامه داشت و قذافی اظهار می داشت دلواپس است که امنیت کشور خود را چگونه تامین کند.انگلیس و فرانسه و ایتالیا به او گفتند که معاهده دفاع مشترک با او امضا می کنند به شرطی که سه شرط آنها یعنی کنار گذاشتن برنامه هسته ای و موشکی و حمایت از متحدین منطقه ای بردارد.در نهایت قذافی با همه شرط و شروط آنها موافقت کرد و دستور داد پیچ های برنامه هسته ای لیبی را هم باز کنند و بار کشتی کنند و به آمریکا بفرستند.همچنین تمام موشک هایی که در اختیار داشت را تفکیک و نابود کرد.ارتباط با تمام گروه های ستیزه جو منطقه ای و جهانی را هم قطع کرد.معاهده صلح و دفاع مشترک با کشورهای اروپایی را هم امضا کرد.به سمت عادی سازی روابط با آمریکا هم رفت.اما آمریکایی ها بهانه کردند که هنوز شک دارند و باور ندارند قذافی از برنامه هسته ای و موشکی خود دست برداشته و نیاز به اعتماد سازی است.قذافی اجازه داد بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای و بازرسان بین الملل به هر جایی از لیبی می خواهند بروند و آنجا را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که دیگر چیزی در لیبی باقی نمانده و حتی هزینه های بازرسی آنها را نیز تقبل کرد و بازرسان سازمان ملل در هتل های لوکس پنج ستاره و با پروازهای درجه یک به حساب لیبی به سرتاسر لیبی سفر کردند و وجب به وجب این کشور را بازرسی کردند.حدود یک ماه پس از اینکه بازرسان سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی هسته ای تاکید کردند که چیزی در لیبی پیدا نکرده اند به یکباره در شرق لیبی برخی تظاهرات راه انداختند و اعتراضاتی راه افتاد و شروع کردند مغازه ها را آتش زدن و به نیروهای امنیتی حمله کردن و...همین که نیروهای امنیتی وارد شدند تا مال و اموال مردم را حفظ کنند به یکباره معترضین که اصولا قرار بود مسالمت آمیز باشند سلاح در آوردند وبه آنها شلیک کردند و درگیری ها شروع شد و همان کشورهایی که معاهده دفاع مشترک با لیبی امضا کرده بودند اولین کشورهایی بودند که به بهانه حمایت از معترضین سرتاسر لیبی را بمباران کردند و در نهایت هم لیبی را نابود و به چهار قسمت نفوذ تقسیم کردند به شکلی که تا ابد الدهر با هم درگیر باشند.در بخش هایی که نفت خیز است مزدوران کشورهای غربی نفت و گاز لیبی را خارج می کنند و به اروپا می فرستند ولی اروپایی ها به جای پول به آنها اسلحه می دهند تا با هم بجنگند.در مناطقی که نفت خیز نیست هم امروزه قبایل مسلح با هم درگیر می باشند و از دزدی و باج گیری و حتی برده فروشی و فروش مواد مخدر و قاچاق و... امرار معاش می کنند.همانگونه که قبل تر گفتم همزمان اینها شروع کردند همان سیاست ها را در باره کره شمالی پیاده کردن.اما کره شمالی به جای اینکه زیر بار زورگویی های آنها برود در اولین نوبت که آژانس بین المللی انرژی هسته ای گزارش دوگانه دروغ صادر کرد اعتراض کردند و از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج شدند و همه بازرسان آژانس را از کره شمالی خارج کردند و اعلام کردند تا زمانی که صداقت در کار سازمان بین المللی انرژی هسته ای نباشد نه به معاهده بر می گردند نه اجازه ورود بازرسان بین المللی به کره شمالی را می دهند.آمریکایی ها تحریم هایی را بر علیه کره شمالی وضع کردند و تهدید کردند که به کره شمالی لشکر کشی می کنند و همزمان مذاکراتی را با کره شمالی شروع کردند اما تا به خود آمدند کره شمالی اعلام کرد که بمب هسته ای خود را آزمایش کرده و موشک هایی که به آمریکا هم می رسد و می تواند کلاهک هسته ای حمل کند تولید و آزمایش کرده.نمی خواهم بگویم اوضاع کره شمالی خیلی خوب است اما می توان گفت که حد اقل از اوضاع لیبی بهتر است وحد اقل وحدت ارضی آنها حفظ شده و کسی هر روز جایی از کره شمالی را بمباران نمی کند.امروزه می بینیم که آمریکایی ها دارند سیاست آرام آرام از پا در آوردن ایران را پیاده می کنند به گونه ای که ضربه های مختلف به این کشور می زنند و وقتی می بینند که ماجرا دارد روی قیمت انرژی و بورس تاثیر میگذارد عملیات را متوقف می کنند و وقتی که اوضاع آرام می شود دوباره حمله می کنند.با توجه به کارهایی که آمریکایی ها انجام داده اند و انجام می دهند تصور اینکه قرار است توافقی حاصل شود که آمریکایی ها به آن پایبند باشند و به نفع مردم ایران باشد هم بسیار دور از انتظار است.هر آنچه که هست این می باشد که ایران مجبور است کاری کند که این گردانه متوقف شود وگرنه بد تر از سناریوی لیبی در انتظار ایران و مردم ایران خواهد بود.

ایران

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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