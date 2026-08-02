https://spnfa.ir/20260802/عقب-نشینی-تکراری--30604479.html

عقب نشینی تکراری

عقب نشینی تکراری

اسپوتنیک ایران

همه متفق القول هستند که تنگه هرمز فقط با یک توافق دیپلماتیک و سیاسی باز می شود و راهکار نظامی ندارد و در این باره آمریکا مجبور است که امتیازهایی را به ایران... 02.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-02T12:16+0430

2026-08-02T12:16+0430

2026-08-02T12:16+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/14/30413676_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_ef500879ce0890e56805ad56db38f160.jpg

تا لحظه های آخر شب گذشته آمریکایی ها تهدید می کردند که قرار است دست به جنایت جنگی بزنند وتاسیسات زیر بنایی و انرژی ایران را یک شبه نابود کنند.لحظه أخر هم ترامپ از طریق تروث سوشان اعلام کرد که چون توافقی در راه است و برخی همپیمانان عرب از او خواهش کرده اند دست به چنین کاری نزند دستور توقف عملیات را داده.تهدیدی که تکراری بوده و برای چندمین بار است که مطرح می گردد.معمولا هم شروع تهدیدات آخر هفته بعد از بسته شدن بورس نیویورک انجام می شود وتوقف آن یک شنبه و یا صبح دوشنبه قبل از باز شدن بورس نیویورک.موضوع جدید اینبار این بود که آمریکایی ها به جای اینکه مقاماتشان اظهار نظر کنند از طریق جنگ رسانه ای فضا سازی را انجام دادند و اینبار رسانه های آمریکایی بودند که ورود کردند.اما واقعیت امر این است که آنها متوجه شده اند استراتژی ایران در تقابل با آمریکایی ها تغییر کرده و دیگر استراتژی قبلی نیست یعنی ایران منتظر بماند آنها حمله کنند و در همان سطح پاسخ دهد.استراتژی جدید ایرانی ها "یکی بزنید دوتا می خورید" شده و به اضافه آن "تکان بخورید، خوردید".ایرانی ها دیگر منتظر نمی شوند آمریکایی ها و اسرائیلی ها حمله کنند بلکه به سمت حمله های پیش دستانه روی آورده اند و هر تهدیدی را که مشاهده کنند آن را از بین می برند و این یعنی نیروهای آمریکایی حتی امکان جمع شدن در جایی را ندارند چون می دانند آنجا هدف قرار خواهد گرفت.طبق گزارش ها آمریکایی ها نه فقط در موشک ها و سامانه های دفاعی کمبود دارند حتی موشک ها و سامانه های هجومی متعارف آنها نیز دچار کمبود شدید شده.ایرانی ها موفق شده اند با استفاده از موشک ها و پهباد های انبوه ارزان قیمت کاری کنند که انبارهای موشکی آمریکایی مستهلک شوند.موشک ها و پهباد هایی که ایرانی ها استفاده می کنند روزانه در معیار صدها عدد قابل تولید می باشد در حالی که آمریکایی ها طبق گزارش های خودشان چیزی حدود 5 سال زمان نیاز دارند تا موشک های مصرف شده را جبران کنند.این بدین معنی می باشد که آمریکایی ها دیگر مانند قبل نمی توانند با دست و دل بازی از موشک های دفاعی خود استفاده کنند و عملا مجبور هستند یا از این موشک ها برای دفاع از اسرائیل و یا نیروهای آمریکایی و یا کشورهای متحدشان در خلیج فارس استفاده کنند.تا به امروز دفاع از اسرائیل در اولویت قرار داشت و بعد نیروهای آمریکایی و در نهایت اگر چیزی می ماند برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استفاده می شد، که معمولا هم چیزی ته اش نمی ماند.طی چند هفته اخیر ایرانی ها کاری کردند که سامانه های دفاعی آمریکایی در منطقه تقریبا خالی شود و آمریکایی ها حتی برای جایگزین کردن آنها با سامانه های جدید از جای دیگر با مشکل مواجه هستند چرا که بر اساس استراتژی جدید که ایرانی ها پیش گرفته اند همین که سامانه های جدید به جایی برسند توسط ایرانی ها رصد و هدف قرار گرفته می شوند و چند بار این اتفاق رخ داده.آمریکایی ها می توانند بمب افکن های غول پیکر خود را از انگلیس و یا قبرس و یا دیگو گارسیا به پرواز در بیاورند و صدها بمب بر ایران بیاندازند اما این کل ماجرا نیست، باید بتوانند از مواضع خودشان و متحدین شان در منطقه حفاظت کنند که این بخش دوم امکان پذیر نمی باشد و ایرانی ها قطعا بلا فاصله حمله انتقام جویانی انجام خواهند داد.آنها به خوبی می دانند اگر تاسیسات زیر بنایی و یا انرژی ایران را هدف قرار دهند آنوقت ایرانی ها همه تاسیسات زیر بنایی و انرژی منطقه و مخصوصا اسرائیل را هدف قرار خواهند داد و به یکباره کل تولید نفت و گاز و انرژی منطقه خاورمیانه متوقف خواهد شد.اسرائیل هم در تاریکی مطلق فرو خواهد رفت.تا به این لحظه بازارهای انرژی جهان امیدوار هستند که تنگه هرمز باز شود و انرژی مجددا به بازارهای جهانی سرازیر گردد اما در صورتی که کل تولید بخوابد و آن هم برای چند سال آنوقت قیمت حامل های انرژی با رشدی انفجاری مواجه خواهد شد و علاوه بر اینکه دولت آمریکا تحمل پاسخ گویی به داخل را نخواهد داشت کل جامعه جهانی در مقابل اش خواهد ایستاد که مسبب بحران اقتصادی جهانی شده.ترامپ قبل تر هم گفته بود نمی خواهد نامش به عنوان هربرت هوور (رییس جمهوری ای که مسبب رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا شد) جدید در تاریخ آمریکا ثبت شود اما درچنین شرایطی در تاریخ رهبران جهان خواهند گفت که حاضر نیستند نامشان در تاریخ کنار نام دونالد ترامپ ثبت شود چون فاجعه بسیار بزرگتر از رکود بزرگ اقتصادی در انتظار آمریکا و جهان خواهد بود.در نهایت هم همه متفق القول هستند که تنگه هرمز فقط با یک توافق دیپلماتیک و سیاسی باز می شود و راهکار نظامی ندارد و در این باره آمریکا مجبور است که امتیازهایی را به ایران بدهد.حالا متوجه شدید چرا عملیات متوقف شده؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران