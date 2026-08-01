https://spnfa.ir/20260801/کارشناس-آمریکا-در-مواجهه-با-جمهوری-اسلامی-ایران-دچار-فلج-راهبردی-و-سیاسی-شده-است-30594963.html

کارشناس: آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران دچار فلج راهبردی و سیاسی شده است

کارشناس: آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران دچار فلج راهبردی و سیاسی شده است

اسپوتنیک ایران

واشنگتن نه توانسته از طریق فشار نظامی به اهداف مورد نظر خود دست یابد و نه با تحریم و فشار اقتصادی موفق شده ایران را به پذیرش خواسته‌های حداکثری خود وادار کند. 01.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-01T17:37+0430

2026-08-01T17:37+0430

2026-08-01T17:36+0430

گزارش و تحلیل

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اشکان ممبینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص افزایش مجدد تنش ها در خاورمیانه و غرب آسیا و احتمال از سرگیری جنگ به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: واشنگتن نه توانسته از طریق فشار نظامی به اهداف مورد نظر خود دست یابد و نه با تحریم و فشار اقتصادی موفق شده ایران را به پذیرش خواسته‌های حداکثری خود وادار کند. به همین دلیل، سیاست آمریکا میان تهدید، فشار، بازدارندگی و دعوت به مذاکره در نوسان است و این وضعیت بیش از هر چیز بیانگر بحران در محاسبات راهبردی کاخ سفید است.وی افزود: برای تحلیل رفتار آمریکا باید منطق سیاست خارجی این کشور را شناخت، نه صرفاً ادبیات سیاسی آن را. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است هر زمان واشنگتن احساس کرده موازنه قدرت به سود آن تغییر کرده، به سمت فشار، تحریم و حتی گزینه نظامی حرکت کرده و هر زمان با افزایش هزینه‌های تقابل مواجه شده، مسیر دیپلماسی را در پیش گرفته است. بنابراین، دیپلماسی در نگاه آمریکا زمانی جدی‌تر می‌شود که گزینه‌های دیگر نتوانند اهداف مورد نظر این کشور را تأمین کنند.اشکان ممبینی جمهوری اسلامی ایران را متکی بر ظرفیت‌های داخلی، توانمندی‌های دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی خود، توصیف کرد که معادلات امنیتی منطقه را تغییر داده است و اظهار داشت: امروز قدرت و دیپلماسی دو مفهوم متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. هیچ توافق پایداری بدون وجود توازن قدرت شکل نمی‌گیرد و هرچه ظرفیت‌های بازدارندگی ایران افزایش یابد، هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه کشور نیز برای طرف مقابل بیشتر خواهد شد.پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات و اقدامات خصمانه نشان داده است که کشور از ظرفیت لازم برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود برخوردار است. همین واقعیت، محاسبات نظامی و سیاسی آمریکا را پیچیده‌تر کرده و موجب شده واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های جدی راهبردی مواجه شود. افزایش هزینه‌های تقابل، زمینه حرکت به سمت راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک را بیش از گذشته تقویت می‌کند.وی تاکید کرد: در ارزیابی آینده نیز معتقدم احتمال بازگشت به یک درگیری نظامی گسترده، موضوعی قطعی نیست، بلکه تابع محاسبات راهبردی واشنگتن است. اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسد که هزینه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، از گزینه نظامی فاصله خواهد گرفت. از همین رو، تقویت توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همچنان مهم‌ترین عامل برای کاهش احتمال جنگ و حفظ ثبات منطقه‌ای خواهد بود.این منطق را می‌توان در تحرکات اخیر آمریکا در منطقه نیز مشاهده کرد. حملات تجاوزکارانه آمریکا به ایران در شب‌های گذشته، در کنار دیدارهای هم‌زمان دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو و ولودیمیر زلنسکی و همچنین حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی به عراق، مجموعه‌ای از رخدادهای جدا از هم نیستند، بلکه می‌توان آن‌ها را قطعات یک پازل راهبردی دانست که احتمال تلاش واشنگتن برای فراهم کردن زمینه اقدامات نظامی یا افزایش سطح تنش را تقویت می‌کند.البته این به معنای قطعی بودن وقوع یک درگیری جدید نیست، اما اهمیت حفظ هوشیاری راهبردی و آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته نشان می‌دهد؛ رویکردی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره با رصد دقیق تحولات منطقه‌ای و تقویت توان بازدارندگی خود دنبال کرده‌اند.این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه بیان کرد: در نهایت باید توجه داشت که هدف واقعی آمریکا از طرح موضوع مذاکره، دستیابی به یک توافق متوازن نیست، بلکه تلاش برای تحمیل خواسته‌های حداکثری و وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش خواسته‌های یک‌جانبه است؛ امری که با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و روحیه استقلال‌طلبانه ملت ایران همخوانی ندارد و تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود.اهرم‌های قدرت ایران، از توانمندی‌های دفاعی و نظامی گرفته تا قدرت موشکی، ظرفیت پهپادی و نقش راهبردی آن در تأمین امنیت تنگه هرمز، موجب تغییر موازنه قدرت در منطقه شده و محاسبات آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده است. واشنگتن امروز با پیامدهای سیاست‌های خود در منطقه روبه‌روست و خروج از این وضعیت برای آن آسان نخواهد بود.روند تحولات نشان می‌دهد که با تداوم تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و ارتقای توان دفاعی، آمریکا ناگزیر خواهد بود واقعیت‌های جدید منطقه و ناکامی سیاست فشار حداکثری را بیش از گذشته بپذیرد؛ واقعیتی که در آن جمهوری اسلامی ایران به یکی از معماران اصلی شکل‌دهنده نظم امنیتی منطقه تبدیل شده است.

https://spnfa.ir/20260731/30579854.html

https://spnfa.ir/20260801/30589858.html

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