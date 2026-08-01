https://spnfa.ir/20260801/نقشه-آمریکا-و-اسراییل-برای-انتقام-از-اسپانیا-30594325.html

نقشه آمریکا و اسراییل برای انتقام از اسپانیا

نقشه آمریکا و اسراییل برای انتقام از اسپانیا

اسپوتنیک ایران

خبر سرایزیر شدن یکباره 50 تا 60 هزار پناهجو از مراکش به سمت اسپانیا روز گذشته و امروز در صدر اخبار جهان قرار داشت. 01.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-01T16:52+0430

2026-08-01T16:52+0430

2026-08-01T17:31+0430

گزارش و تحلیل

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شاید در حالت جنگ و یا بلایای مختلف چنین اتفاقی عادی به نظر آید اما در شرایط معمول چنین اتفاقی بسیار غیرعادی است.مخصوصا که دولت مراکش هفته گذشته به بهانه عفو عمومی تعداد زیادی از زندانیان را از زندان ها آزاد کرده و همه را در همین نقطه مرزی ول کرده بوده و تصاویر نشان می دهد که مرزبانان مراکشی دربهای مرزی مراکش به سمت مرز های اسپانیا را باز کرده بودند تا اینها راحت بتوانند به آن سمت بروند در حالی که مسیر بازگشت به سمت مراکش توسط نیروهای مسلح مراکش بسته شده بوده.به نوعی عملا می توان گفت مراکش که روابط بسیار نزدیک و صمیمی با اسرائیل دارد عمدا چنین اتفاقی را رقم زده و زمینه هجوم این افراد به سمت اسپانیا را ایجاد کرده.همزمان هم برخی کشورهای اروپایی شروع کردند که مقررات شنگن مسافرت آزاد بین اسپانیا و کشورهایشان را تعلیق کردند و به نوعی اسپانیا را از ساختار شنگن کنار گذاشتن.دو هفته قبلتر درگیری های لفظی بسیار تندی میان ترامپ ونخست وزیر اسپانیا در اجلاس ناتو رخ داد که در پی آن ترامپ دستور داد روابط تجاری با اسپانیا قطع شود.از سوی دیگر اسپانیا اولین کشور اروپایی و عضو ناتو بود که با جنگ آمریکا و اسرائیل مخالفت کرد و موجبات به هم خوردن اجماع ناتو در حمایت ازجنگ بر علیه ایران را فراهم نمود.اسپانیا همچنین فلسطین را به رسمیت شناخت ودر مجامع بین المللی در مقابل اسرائیل ایستاد و از مظلومیت مردم فلسطین دفاع کرد و همچنین نسل کشی و کشتاری که اسرائیل در غزه راه انداخته را محکوم کرد.چند روز پیش هم که نتانیاهو برای سفر به آمریکا تقاضای عبور هواپیمایش از حریم اسپانیا را داد اسپانیایی ها مخالفت کردند و تهدید کردند در صورت عبور هواپیمای نتانیاهو او را بازداشت و تحویل دادگاه بین المللی جنایات جنگی خواهند داد و نتانیاهو هم در پاسخ اظهار داشته بود که یگان های ویژه ارتش اسرائیل آماده هستند تا هر جا که باشد او را نجات دهند.در بازی های جهانی فوتبال هم پیروزی اسپانیا در مقابل آرژانتین به نوعی پیروزی مظلومیت مردم فلسطین بر علیه ظلم و ستم اسرائیلی ها و آمریکایی ها تلقی شد چون چند بازیکن تیم اسپانیا پرچم فلسطین را بالا بردند در حالی که رئیس جمهوری آرژانتین حمایت خود از اسرائیل را اعلام کرده بود.با توجه به این شرایط می توان گفت اینکه آمریکا و اسرائیل توطئه ای بر علیه اسپانیا چیده باشند و ماموریت انجام آن را به مراکش داده باشند دور از توقع نیست و بسیاری باور دارند که این اتفاق در واقع یک توطئه بر علیه اسپانیا و دولت آن بوده.قبل تر نیز چند سال پیش ایمانیوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ترامپ وارد اختلافات و تنش های لفظی شد و به یکباره اعلام کرد که اروپا نیاز به یک ارتش واحد دارد بلا فاصله آمریکایی ها با استفاده از سازمان های به اصطلاح مردم نهاد خیابان های فرانسه را برای او شلوغ کردند و اعتراضات جلیغه زرد ها را راه انداختند و تا زمانی که مکرون از طرح خود برای ایجاد یک ارتش واحد اروپایی عقب نشینی نکرده بود این اعتراضات ادامه داشتند.همین که مکرون از طرح خود عقب نشینی کرد به یکباره همه اعتراضات قطع شدند، امری که به نوعی نشان می دهد این سازمان های به اصطلاح مردم نهاد ابزار آمریکا برای اعمال نفوذ و سلطه بر دیگر کشورها، از جمله متحدین به حساب می آید.شاید بد نباشد اشاره کرد که بحران اوکراین هم از زمانی شروع شد که مردم اوکراین بر خلاف نظر آمریکا به یک رئیس جمهوری روس تبار رای دادند و آمریکایی ها از طریق همین سازمان های به اصطلاح مردم نهاد کشور را به آشوب کشیدند و آنچه را که از آن به عنوان انقلاب نارنجی نام برده می شد در اوکراین راه انداختند و از آن زمان اوکراین دیگر روی آرامش به خود ندید.

https://spnfa.ir/20260731/30587146.html

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2026

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