https://spnfa.ir/20260729/سپاه-پایگاه-هوایی-و-مرکز-فرماندهی-مرکزی-ارتش-آمریکا-در-اردن-هدف-موشکهای-بالستیک-قرار-گرفت-30545373.html
سپاه: پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
سپاه: پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
اسپوتنیک ایران
فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش آمریکا، رزمندگان این نیرو ساعتی پیش پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی... 29.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-29T08:36+0430
2026-07-29T08:36+0430
2026-07-29T08:36+0430
جهان
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سپاه تأکید کرد تا زمانی که تهدیدات علیه ایران و اقدامات غیرقانونی و شرارتآمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ایران ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت و خواستار توقف تهدیدات و مداخلات غیرقانونی آمریکا شد.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
سپاه: پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش آمریکا، رزمندگان این نیرو ساعتی پیش پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا را در اردن با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
سپاه تأکید کرد تا زمانی که تهدیدات علیه ایران و اقدامات غیرقانونی و شرارتآمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ایران ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت و خواستار توقف تهدیدات و مداخلات غیرقانونی آمریکا شد.