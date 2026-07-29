https://spnfa.ir/20260729/سپاه-پایگاه-هوایی-و-مرکز-فرماندهی-مرکزی-ارتش-آمریکا-در-اردن-هدف-موشکهای-بالستیک-قرار-گرفت-30545373.html

سپاه: پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت

سپاه: پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت

اسپوتنیک ایران

فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش آمریکا، رزمندگان این نیرو ساعتی پیش پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی... 29.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-29T08:36+0430

2026-07-29T08:36+0430

2026-07-29T08:36+0430

جهان

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سپاه تأکید کرد تا زمانی که تهدیدات علیه ایران و اقدامات غیرقانونی و شرارت‌آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ایران ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت و خواستار توقف تهدیدات و مداخلات غیرقانونی آمریکا شد.

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