https://spnfa.ir/20260729/درخواست-غرامت-از-کییف-ایران-پرونده-حمله-به-کشتی-تجاری-در-خزر-را-وارد-فاز-حقوقی-و-دیپلماتیک-کرد-30552087.html

درخواست غرامت از کی‌یف/ ایران پرونده حمله به کشتی تجاری در خزر را وارد فاز حقوقی و دیپلماتیک کرد

درخواست غرامت از کی‌یف/ ایران پرونده حمله به کشتی تجاری در خزر را وارد فاز حقوقی و دیپلماتیک کرد

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: پس از گفت‌وگوی تلفنی سید عباس عراقچی با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، تهران رسماً خواستار جبران خسارت ناشی از حمله به کشتی... 29.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-29T16:20+0430

2026-07-29T16:20+0430

2026-07-29T16:21+0430

گزارش و تحلیل

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امیرعلی صادقی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این موضع در حالی مطرح می‌شود که وزیر خارجه اوکراین اعلام کرده این حمله با هدف قرار دادن غیرنظامیان انجام نشده و عراقچی نیز تأکید کرده است ایران به دنبال تشدید تنش نیست، اما خسارت وارده باید جبران شود.صادقی افزود، حمله به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، صرف‌نظر از اختلاف روایت‌های تهران و کی‌یف درباره ماهیت محموله آن، از منظر حقوق بین‌الملل حساسیت ویژه‌ای دارد. ایران تلاش کرده است پرونده را در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و لزوم جبران خسارت پیگیری کند. مطرح شدن موضوع غرامت در تماس مستقیم وزرای خارجه دو کشور نشان می‌دهد تهران فعلا و در گام نخست ترجیح داده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای پاسخ به این حادثه استفاده کند.وی در پایان تصریح کرد، این پرونده همچنین می‌تواند بر روابط ایران و اوکراین که در سال‌های اخیر به دلیل مناقشات اوکراین و اتهامات مربوط به همکاری نظامی تهران و مسکو تیره شده، تأثیر بیشتری بگذارد.با این حال، اگر مذاکرات درباره پرداخت غرامت یا تعیین مسئولیت به نتیجه نرسد، احتمال ارجاع موضوع به سازوکارهای بین‌المللی و افزایش فشار سیاسی میان دو کشور دور از انتظار نخواهد بود.

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