https://spnfa.ir/20260729/حملات-مشترک-هوایی-آمریکا-و-عربستان-به-اهداف-در-عراق-30545780.html

حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان به اهداف در عراق

حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان به اهداف در عراق

اسپوتنیک ایران

فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی، حملات دقیقی را در شرق عراق علیه مناطقی که به عنوان "شبه‌نظامیان همسو با ایران" و تحت هدایت سپاه پاسداران... 29.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-29T08:40+0430

2026-07-29T08:40+0430

2026-07-29T09:42+0430

جهان

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بر اساس اعلام سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی و سعودی، مراکز لجستیکی و انبارهای سلاح را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد که در 72 ساعت گذشته، بیش از 30 حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفته است.

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