https://spnfa.ir/20260729/حملات-مشترک-هوایی-آمریکا-و-عربستان-به-اهداف-در-عراق-30545780.html
حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان به اهداف در عراق
حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان به اهداف در عراق
اسپوتنیک ایران
فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی، حملات دقیقی را در شرق عراق علیه مناطقی که به عنوان "شبهنظامیان همسو با ایران" و تحت هدایت سپاه پاسداران... 29.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-29T08:40+0430
2026-07-29T08:40+0430
2026-07-29T09:42+0430
جهان
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بر اساس اعلام سنتکام، جنگندههای آمریکایی و سعودی، مراکز لجستیکی و انبارهای سلاح را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد که در 72 ساعت گذشته، بیش از 30 حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفته است.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان به اهداف در عراق
08:40 29.07.2026 (بروز رسانی شده: 09:42 29.07.2026)
فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی، حملات دقیقی را در شرق عراق علیه مناطقی که به عنوان "شبهنظامیان همسو با ایران" و تحت هدایت سپاه پاسداران توصیف شدهاند، انجام دادند.
بر اساس اعلام سنتکام، جنگندههای آمریکایی و سعودی، مراکز لجستیکی و انبارهای سلاح را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد که در 72 ساعت گذشته، بیش از 30 حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفته است.