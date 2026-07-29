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https://spnfa.ir/20260729/ایالات-متحده-5-مرکز-جدید-غنیسازی-هستهای-میسازد-30546254.html
ایالات متحده 5 مرکز جدید غنی‌سازی هسته‌ای می‌سازد
ایالات متحده 5 مرکز جدید غنی‌سازی هسته‌ای می‌سازد
اسپوتنیک ایران
وزارت انرژی آمریکا، ایالت‌های یوتا، تنسی، اکلاهما، لوئیزیانا و آیداهو را به عنوان گزینه‌های میزبانی برای "پردیس‌های نوآوری چرخه هسته‌ای" انتخاب کرده است. 29.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-29T09:10+0430
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جهان
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تأسیساتی که از تولید سوخت، غنی‌سازی، فرآوری مجدد سوخت مصرف‌شده و دفع زباله پشتیبانی می‌کنند. این مراکز همچنین برای استقرار راکتورهای پیشرفته و مراکز داده در نظر گرفته شده‌اند.
اسپوتنیک ایران
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ایالات متحده 5 مرکز جدید غنی‌سازی هسته‌ای می‌سازد

09:10 29.07.2026 (بروز رسانی شده: 09:11 29.07.2026)
ایالات متحده 5 مرکز جدید غنی‌سازی هسته‌ای می‌سازد
ایالات متحده 5 مرکز جدید غنی‌سازی هسته‌ای می‌سازد - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.07.2026
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وزارت انرژی آمریکا، ایالت‌های یوتا، تنسی، اکلاهما، لوئیزیانا و آیداهو را به عنوان گزینه‌های میزبانی برای "پردیس‌های نوآوری چرخه هسته‌ای" انتخاب کرده است.
تأسیساتی که از تولید سوخت، غنی‌سازی، فرآوری مجدد سوخت مصرف‌شده و دفع زباله پشتیبانی می‌کنند.

این مراکز همچنین برای استقرار راکتورهای پیشرفته و مراکز داده در نظر گرفته شده‌اند.
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