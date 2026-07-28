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https://spnfa.ir/20260728/خبرگزاریراسیا-سگودنیاوخبرگزاری-شینهوا-مجمع-کارشناسی-سازمان-همکاری-شانگهای-را-دربیشکک-افتتاح-کردند-30532528.html
خبرگزاری"راسیا سگودنیا"وخبرگزاری شینهوا، مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای را دربیشکک افتتاح کردند
خبرگزاری"راسیا سگودنیا"وخبرگزاری شینهوا، مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای را دربیشکک افتتاح کردند
اسپوتنیک ایران
در چارچوب ریاست قرقیزستان بر سازمان همکاری شانگهای، گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" و خبرگزاری شینهوا، مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای را در بیشکک افتتاح... 28.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-28T14:09+0430
2026-07-28T14:09+0430
سازمان همکاری شانگهای
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در میان سخنرانان این نشست، ژومابک سارابکوف، مدیر مؤسسۀ اقتصاد جهانی و سیاست جهانی جمهوری قزاقستان؛ قبادبیک رحیموف، مدیر اجرایی مرکز راه‌حل‌های راهبردی "آپلیکاتا" (قرقیزستان)； لاکشمی بوجو، مدیر کل مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی و رقابت‌پذیری (مغولستان)； مجید احسان، رئیس مؤسسۀ تحقیقات سیاسی اسلام‌آباد (IPRI) (پاکستان)； قادر تیمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه (ORSAM) (ترکیه)؛ ناندان اونیکریشنان، پژوهشگر ارشد افتخاری بنیاد تحقیقات ناظر (هند)؛ نیکیتا بلنچنکو، مدیر مرکز مطالعات بین‌الملل دانشکدۀ روابط بین‌الملل دانشگاه دولتی بلاروس (بلاروس)؛ اوساوان تینگ‌تِپ‌وونگسا، مدیر کل مؤسسۀ پژوهش‌های سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی وابسته به آکادمی علوم اجتماعی و اقتصادی لائوس؛ کین پیا، مدیر کل مؤسسۀ روابط بین‌الملل آکادمی سلطنتی کامبوج؛ احمد مخض نهار الطوالبه، رئیس گروه ارتباطات جمعی دانشگاه خلیج‌فارس (بحرین)؛ و محمدعلی السید، نمایندۀ مرکز پژوهش‌های پیشرفته و توسعۀ علمی "آینده" (FFRAS) (امارات متحدهٔ عربی)، و دیگران حضور دارند.سرگئی کوچِتکوف، معاون اول سردبیر گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" اعلام کرد: "امسال تابستان، سازمان همکاری شانگهای بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. در طول این ربع قرن، سازمان همکاری شانگهای از یک اتحاد مرزی به یکی از قطب‌های کلیدی جهانی قدرت تبدیل شده و ده‌ها کشور را گردهم آورده است. امروزه، این سازمان نقشی روزافزون در شکل‌دهی به نظم جهانی چندقطبی ایفا می‌کند و بستری برای گفت‌وگوی برابر و جستجوی مشترک راه‌حل‌ها در مورد مهم‌ترین مسائل دستور کار بین‌المللی فراهم می‌آورد. در شرایط بی‌ثباتی جهانی، تقویت اعتماد میان کشورها، توسعۀ روابط اقتصادی و انسانی و همچنین تامین حاکمیت اطلاعاتی کشورهای عضو شانگهای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد".لیو گان، رئیس مؤسسۀ شینهوا، نیز به نوبۀ خود تأکید کرد: "در حال حاضر، کشورهای جنوب جهانی امکانات و افق‌های تازۀ توسعه را در مقابل خود مشاهده می‌کنند و بر ساخت جهانی چندقطبیِ، منظم، عادلانه و دارای حقوق برابر پا‌فشاری می کنند. سازوکارهایی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، با مکمل‌سازی و تقویت متقابل یکدیگر، زمینه‌هایی مساعد فراهم آورده‌اند تا مراکز اندیشکده‌ای و نهادهای پژوهشی کشورهای جنوب جهانی بتوانند از ظرفیت‌های خود در زمینه تدوین توصیه‌های سیاستی و شکل‌دهی به افکار عمومی به‌طور کامل استفاده بکنند. از اینرو، تقویت همکاری و ایجاد پل‌های ارتباطی میان این نهادها ضرورتی انکارناپذیر است."در جریان این نشست، کارشناسان به بحث دربارهٔ جایگاه و اهمیت سازمان همکاری شانگهای در فضای تحول نظام جهانی روابط بین‌الملل پرداختند و مهم‌ترین چالش‌های فراروی این سازمان را مشخص کردند. شرکت‌کنندگان توجه ویژه‌ای به مباحث تأمین امنیت منطقه‌ای، حراست از حاکمیت اطلاعاتی، گسترش همکاری‌های تجاری-اقتصادی و توسعۀ مناسبات انسانی میان کشورهای عضو شانگهای معطوف داشتند.مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای، بخشی از برنامهٔ اجلاس رسانه‌ها و مراکز اندیشکده‌ای کشورهای عضو این سازمان می‌باشد که توسط خبرگزاری شینهوا و خبرگزاری ملی قرقیزستان "کابار" سازماندهی شده بود.سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 2001 میلادی بنیان نهاده شد. کشورهای عضو آن عبارت‌اند از: هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، بلاروس، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان. کشورهای ناظر عبارت‌اند از: افغانستان و مغولستان، و کشورهای شریک در گفت‌وگو عبارت‌اند از: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، کامبوج، مصر، کویت، لائوس، مالدیو، میانمار، نپال، قطر، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، ترکیه و سریلانکا.
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سازمان همکاری شانگهای
سازمان همکاری شانگهای

خبرگزاری"راسیا سگودنیا"وخبرگزاری شینهوا، مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای را دربیشکک افتتاح کردند

14:09 28.07.2026
© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر Форум СМИ и аналитических центров ШОС в Бишкеке
Форум СМИ и аналитических центров ШОС в Бишкеке - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
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در چارچوب ریاست قرقیزستان بر سازمان همکاری شانگهای، گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" و خبرگزاری شینهوا، مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای را در بیشکک افتتاح کردند. این رویداد، روسای اندیشکده‌های برجسته و نمایندگان محافل دانشگاهی را از کشورهای عضو، کشورهای ناظر و شرکای گفت‌وگوی سازمان همکاری شانگهای گردهم آورده است.
در میان سخنرانان این نشست، ژومابک سارابکوف، مدیر مؤسسۀ اقتصاد جهانی و سیاست جهانی جمهوری قزاقستان؛ قبادبیک رحیموف، مدیر اجرایی مرکز راه‌حل‌های راهبردی "آپلیکاتا" (قرقیزستان)； لاکشمی بوجو، مدیر کل مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی و رقابت‌پذیری (مغولستان)； مجید احسان، رئیس مؤسسۀ تحقیقات سیاسی اسلام‌آباد (IPRI) (پاکستان)； قادر تیمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه (ORSAM) (ترکیه)؛ ناندان اونیکریشنان، پژوهشگر ارشد افتخاری بنیاد تحقیقات ناظر (هند)؛ نیکیتا بلنچنکو، مدیر مرکز مطالعات بین‌الملل دانشکدۀ روابط بین‌الملل دانشگاه دولتی بلاروس (بلاروس)؛ اوساوان تینگ‌تِپ‌وونگسا، مدیر کل مؤسسۀ پژوهش‌های سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی وابسته به آکادمی علوم اجتماعی و اقتصادی لائوس؛ کین پیا، مدیر کل مؤسسۀ روابط بین‌الملل آکادمی سلطنتی کامبوج؛ احمد مخض نهار الطوالبه، رئیس گروه ارتباطات جمعی دانشگاه خلیج‌فارس (بحرین)؛ و محمدعلی السید، نمایندۀ مرکز پژوهش‌های پیشرفته و توسعۀ علمی "آینده" (FFRAS) (امارات متحدهٔ عربی)، و دیگران حضور دارند.
© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر Форум СМИ и аналитических центров ШОС в Бишкеке
Форум СМИ и аналитических центров ШОС в Бишкеке - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.07.2026
Форум СМИ и аналитических центров ШОС в Бишкеке
© Sputnik / Alexey Maishev
/
مراجعه به بانک تصاویر
سرگئی کوچِتکوف، معاون اول سردبیر گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" اعلام کرد: "امسال تابستان، سازمان همکاری شانگهای بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. در طول این ربع قرن، سازمان همکاری شانگهای از یک اتحاد مرزی به یکی از قطب‌های کلیدی جهانی قدرت تبدیل شده و ده‌ها کشور را گردهم آورده است. امروزه، این سازمان نقشی روزافزون در شکل‌دهی به نظم جهانی چندقطبی ایفا می‌کند و بستری برای گفت‌وگوی برابر و جستجوی مشترک راه‌حل‌ها در مورد مهم‌ترین مسائل دستور کار بین‌المللی فراهم می‌آورد. در شرایط بی‌ثباتی جهانی، تقویت اعتماد میان کشورها، توسعۀ روابط اقتصادی و انسانی و همچنین تامین حاکمیت اطلاعاتی کشورهای عضو شانگهای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد".
لیو گان، رئیس مؤسسۀ شینهوا، نیز به نوبۀ خود تأکید کرد: "در حال حاضر، کشورهای جنوب جهانی امکانات و افق‌های تازۀ توسعه را در مقابل خود مشاهده می‌کنند و بر ساخت جهانی چندقطبیِ، منظم، عادلانه و دارای حقوق برابر پا‌فشاری می کنند. سازوکارهایی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، با مکمل‌سازی و تقویت متقابل یکدیگر، زمینه‌هایی مساعد فراهم آورده‌اند تا مراکز اندیشکده‌ای و نهادهای پژوهشی کشورهای جنوب جهانی بتوانند از ظرفیت‌های خود در زمینه تدوین توصیه‌های سیاستی و شکل‌دهی به افکار عمومی به‌طور کامل استفاده بکنند. از اینرو، تقویت همکاری و ایجاد پل‌های ارتباطی میان این نهادها ضرورتی انکارناپذیر است."
در جریان این نشست، کارشناسان به بحث دربارهٔ جایگاه و اهمیت سازمان همکاری شانگهای در فضای تحول نظام جهانی روابط بین‌الملل پرداختند و مهم‌ترین چالش‌های فراروی این سازمان را مشخص کردند. شرکت‌کنندگان توجه ویژه‌ای به مباحث تأمین امنیت منطقه‌ای، حراست از حاکمیت اطلاعاتی، گسترش همکاری‌های تجاری-اقتصادی و توسعۀ مناسبات انسانی میان کشورهای عضو شانگهای معطوف داشتند.
مجمع کارشناسی سازمان همکاری شانگهای، بخشی از برنامهٔ اجلاس رسانه‌ها و مراکز اندیشکده‌ای کشورهای عضو این سازمان می‌باشد که توسط خبرگزاری شینهوا و خبرگزاری ملی قرقیزستان "کابار" سازماندهی شده بود.
سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 2001 میلادی بنیان نهاده شد. کشورهای عضو آن عبارت‌اند از: هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، بلاروس، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان. کشورهای ناظر عبارت‌اند از: افغانستان و مغولستان، و کشورهای شریک در گفت‌وگو عبارت‌اند از: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، کامبوج، مصر، کویت، لائوس، مالدیو، میانمار، نپال، قطر، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، ترکیه و سریلانکا.
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