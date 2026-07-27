https://spnfa.ir/20260727/نایت-زلنسکی-بر-علیه-ایران-به-ضررش-تمام-خواهد-شد-30522514.html

نایت زلنسکی بر علیه ایران به ضررش تمام خواهد شد

نایت زلنسکی بر علیه ایران به ضررش تمام خواهد شد

اسپوتنیک ایران

در حالی که ایران و اوکراین در شرایط جنگی قرار ندارند اما اوکراین یک کشتی باری ایرانی را در دریای خزر بدون هیچ اخطاری مورد هدف قرار داده و یک ملوان ایرانی را... 27.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-27T22:51+0430

2026-07-27T22:51+0430

2026-07-27T23:51+0430

گزارش و تحلیل

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اوکراین نه فقط از این کار خود اظهار پشیمانی نکرده بلکه با پر رویی از بابت این کار اظهار خوشحالی هم کرده.ادعای اوکراین مبنی بر اینکه این کشتی در حال حمل تسلیحات برای روسیه بوده ادعایی کاذب بوده و اوکراین هیچ دلیلی برای این دروغ خود ارائه نداده.با توجه به اینکه ایران در شرایط جنگی با ایالات متحده و اسرائیل قرار دارد هیچ منطقی وجود ندارد که ایران بخواهد تسلیحات تولیدی خود را به کشور دیگری بدهد، آن هم روسیه که خود بزرگترین تولید کننده تسلیحات در جهان است.به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.در شرایط فعلی ایران بیشتر به این تسلیحات نیاز دارد تا روسیه.به نظر می رسد این اقدام اوکراین بیشتر خوش خدمتی به اسرائیل و آمریکا بوده و هدف آن به خطر انداختن تجارت کشورهای حوزه دریای خزر با روسیه و مخصوصا تجارت ایران و روسیه می باشد و نه جلوگیری از ارسال تسلیحات.در واقع اوکراین می خواهد خود را به عنوان یک گزینه برای تکمیل محاصره دریایی آمریکا بر علیه ایران مطرح کند و احتمالا زلنسکی امیدوار است آمریکایی ها و اسرائیلی ها ریش و سیبیل اش را چرب کنند.آنچه زلنسکی نمی فهمد این است که ایرانی ها هیچ وقت چنین کاری را بی پاسخ نمی گذارند و قطعا جواب این کار تروریستی او را خواهند داد و همانگونه که اربابانش را ادب کردند او را نیز ادب خواهند کرد.آیا کشتی های انگلیسی و یونانی و ... را فراموش کرده اید.با توجه به این کاری که اوکراین انجام داده به نظر می رسد از این پس همه کشتی های اوکراینی از منطقه خلیج فارس و دریای عمان گرفته تا باب المندب و دریای سرخ و دریای مدیترانه نباید عبور کنند که می توانند هدف انتقام ایران و متحدین ایران قرار گیرند.شاید هم ایرانی ها ترجیح دهند که تردد کشتی های اوکراینی به سمت خلیج فارس را ممنوع کنند و یا اینکه بابت جبران هزینه خسارت های به بار آمده یکی دو کشتی اوکراینی با بارشان را توقیف کنند.شاید هم ایرانی ها ترجیح دهند کشتی ای که به مافیای حاکم بر اوکراین وابسته است را توقیف کنند، به هر حال فراموش نکنید آن باند های مافیایی که زلنسکی را در اوکراین سر کار آورده اند کشتی های زیادی را در سرتاسر جهان دارند و ایران ممکن است ترجیح دهد از اربابان زلنسکی تقاس پس بگیرد.به هر حال گزینه های ایران بسیار بیشتر از آن است که تروریستهای اوکراینی تصور می کنند و هر لحظه اوکراینی ها باید منتظر پاسخ ایران بمانند.Sputnik Iran | Rubika | Bale | Web

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