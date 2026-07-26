https://spnfa.ir/20260726/آیا-واقعا-آمریکا-جنگ-بر-علیه-ایران-را-به-دلایلی-که-رسانه-هایش-گفته-اند-متوقف-کرده-30500499.html

آیا واقعا آمریکا جنگ بر علیه ایران را به دلایلی که رسانه هایش گفته اند متوقف کرده؟

آیا واقعا آمریکا جنگ بر علیه ایران را به دلایلی که رسانه هایش گفته اند متوقف کرده؟

اسپوتنیک ایران

علیرغم تهدید های کذایی دونالد ترامپ مبنی بر حمله همه جانبه بر علیه ایران اما به یکباره عملیات جنگی میان ایران و ایالات متحده متوقف شد. 26.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-26T17:18+0430

2026-07-26T17:18+0430

2026-07-26T17:18+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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علیرغم تهدید های کذایی دونالد ترامپ مبنی بر حمله همه جانبه بر علیه ایران اما به یکباره عملیات جنگی میان ایران و ایالات متحده متوقف شد.تحلیل های زیادی در این باره منتشر شده که برخی به استناد صحبت های ترامپ ادعا دارند که ظاهرا میانجی گری ها جواب داده و صحبتهایی پشت پرده دارد انجام می شود.اما آنهایی که پیگیر مسایل هستند به خوبی می دانند خواسته آمریکا باز شدن تنگه هرمز که گلوی اقتصاد جهانی و آمریکا را می فشارد است و در مقابل خواست ایران این است که جنگ به صورت دائم و شامل وتضمین شده متوقف شود و همچنین تحریم ها از بالاسر مردم ایران برداشته شود.ایرانی ها هم به خوبی متوجه شده اند که تنها راه رسیدن به اهدافشان این است که آنها تا لحظه آخر پا فشاری کنند تا آمریکا به خواسته آنها تن دهد و تنها چیزی که می تواند برای ایران تضمین تلقی گردد این است که ایرانی ها به کنترل تنگه هرمز ادامه دهند و دیگران را مجبور کنند به خواسته هایشان تن دهند.آمریکایی ها تازه متوجه شده اند که جنگ ابزار بسیار ارزنده ای در اختیار ایران قرار داده که از صدها بمب اتم ارزشمند تر است و عملا اگر این تنگه تحت کنترل ایران باقی بماند دیگر اینها نمی توانند رفتارهای سابق را با ایران داشته باشند و کشورها یکی یکی مجبور می شوند از خواسته های آمریکا مبنی بر پایبند بودن به تحریم های ایران سر باز بزنند چون منافع اقتصادی آنها به خطر می افتد و در آینده مجبور خواهند شد به خواسته های ایران عمل کنند.در چنین شرایطی می توان گفت تنها چیزی که در حال حاضر آمریکایی ها به دنبال آن می باشند این است که بازارهای انرژی جهان را کنترل کنند و نفسی کوتاه بکشند تا عملیات بعدی را انجام دهند و حتی بسیاری باور دارند سفر نتانیاهو به واشنگتن و ملاقات اش با ترامپ برای هماهنگی حمله جدید به ایران است.به همین دلیل می باشد که ایران محکم کنترل تنگه هرمز را نگه داشته چون می داند فقط زمانی باید آن را آزاد کند که تضمین های لازم را از آمریکا گرفته باشد.تحلیل هایی مبنی بر اینکه مثلا ترامپ با فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا ملاقات داشته و وی به او گفته که بیش از شصت درصد سامانه های دفاعی آمریکا درجنگ با ایران مستهلک و نابود شده و نیروهای آمریکایی در صورت حمله به ایران می توانند آسیب فراوان ببینند، علیرغم صحت آن، اما می توان گفت که فقط با هدف گمراه کردن ایرانی ها منتشر می شود و هدف انتشار آن فقط برای آن است که مقداری خیال ایرانی ها راحت شود تا راحت بتوان به آنها شبیخون زد چون تا زمانی که ایرانی ها در حالت آماده باش هستند هر حمله ای می تواند بسیار پر هزینه باشد.از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر برای دولت آمریکا به هیچ وجه مهم نیست که چه قدر نیرو از دست می دهد و وضعیت تسلیحاتی اش چه می شود، آنچه برای دولت فعلی آمریکا مهم است این می باشد که به هر قیمتی شده یک پیروزی به دست بیاورد که به داخل آمریکا ارائه دهد و در انتخابات میان دوره ای شکست مفتضحانه نخورد.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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