https://spnfa.ir/20260725/اگر-ایران-کوتاه-آمده-بود-الآن-واسطه-ها-باید-در-واشنگتن-می-بودند-30488649.html

اگر ایران کوتاه آمده بود الآن واسطه ها باید در واشنگتن می بودند

اگر ایران کوتاه آمده بود الآن واسطه ها باید در واشنگتن می بودند

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هیچ چیزی هنر نداشته باشد در شومن و رسانه ای بودن بسیار هنر مند است و می توان گفت دلیل واقعی موفقیت اش این است که هنر جلوی... 25.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-25T19:25+0430

2026-07-25T19:25+0430

2026-07-25T19:25+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/18/30460030_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_495031c5f39b4d63784e24433b3ff39e.jpg

این چیزی است که تقریبا همه کارشناسان در آمریکا روی آن متفق القول هستند.علیرغم ناکامی های پیاپی ارتش آمریکا در جنگ بر علیه ایران اما می بینیم که ترامپ با اعتماد به نفس جلو دوربین می رود و همه چیز را وارونه به نمایش می گذارد و طی مدت شش ماه از جنگ موفق شده با دروغ پردازی های مختلف کاری کند که هر روز دوشنبه صبح که بورس در نیویورک می خواهد باز شود قیمت ها منجمد و یا کاهشی شود.در این حالی است که واقعیت میدانی بسیار با آنچه ترامپ در مقابل دروبین ها اذعان می دارد متفاوت است.اخیرا نیز دوباره با ایران وارد رویارویی شده و دوباره ارتش آمریکا ناکام مانده و حالا که در گل گیر کرده و می داند ادامه این روند می تواند قیمت های نفت را طی هفته آتی به شدت افزایش دهد ده ها میانجی برای ایرانی ها فرستاده تا بیایید یک آتش بس ده روزه داشته باشیم و مذاکره کنیم.مذاکره پای چه؟آتش بس کوتاه مدت برای چه؟بدیهی است در صورتی که چنین چیزی اعلام شود دوشنبه قیمت انرژی در بورس نیویورک کاهشی می شود و عملا ترامپ می تواند نفس تازه ای بکشد وگرنه اگر قیمت ها افزایشی شود آنوقت فشارهای داخلی و خارجی بر سر او می بارد.مذاکره هم فقط برای وقت کشی تا آمریکا خود را برای حمله بعدی آماده کند.طبق آمار و ارقام ایالات متحده در همین درگیری های دو هفته اخیر ده ها کشته و زخمی داشته اما این آمار را سانسور می کنند تا درون آمریکا سر و صدا بلند نشود و بسیاری از مراکز استراتژیک ارتش آمریکا در منطقه نابود شده اند و عملا به قول معروف چشم های آمریکا کور شده و تا زمانی که آمریکایی ها چشم های جدیدی نصب نکنند عملا آنها توان عملیاتی خود بر علیه ایران را از دست داده اند.از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران همه رادار های اخطار زود هنگام در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اردن را نابود کرده اگر اسرائیل بخواهد وارد جنگ شود تا باری را از دوش آمریکا بردارد موشک های ایرانی بدون هیچ مانعی می توانند سرتاسر اسرائیل را هدف قرار دهند.طبق بر آورد مراکز مطالعاتی آمریکا این کشور چیزی حدود 70% سامانه های دفاعی و 60% سامانه های موشکی تهاجمی جنگ های متعارف خود را از دست داده و اگر همین الأن بخواهد با کشوری مانند چین یا روسیه وارد رویارویی شود شانسی برای رویارویی با آنها ندارد مگر اینکه بخواهد از تسلیحات غیر متعارف استفاده کند که در آن صورت میتوان تصور کرد نهایت جهان رقم خواهد خورد.به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب عملا برخی کشورهای همپیمان ایالات متحده به فروش اوراق قرضه روی آورده اند تا کسری های بودجه خود را جبران کنند و طبق بر آوردها ژاپن که بالاترین درصد اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد چیزی حدود 150 ملیارد دلار و کره جنوبی حدود 50 ملیارد دلار و... به فروش رسانده اند و اگر این روند ادامه پیدا کند کشورهای بیشتری اوراق قرضه آمریکا را به فروش خواهند رساند و آنوقت همه بدهی ها به آمریکا بر خواهد گشت و ده ها ملیارد دلار سودی که شرکت های نفتی و تسلیحاتی آمریکا به جیب زده اند موجب آن می شود که اقتصاد آمریکا به سمت فروپاشی برود و درون آمریکا مردم دست به اعتراض های سراسری بزنند چون این بدهی ها بر سر قشر فقیر و متوسط جامعه آوار می شود و ثروتمند ها سود های خود را جای دیگر به جیب زده اند.البته بماند که طبق آمار و ارقام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی مانند تسلا و آلفابت و مایکروسافت واپل و... ضرر های ملیاردی کرده اند و این احتمال وجود دارد که صدها هزار آمریکایی از کار بی کار شوند.البته در حال حاضر نیز رشد بیکاری در آمریکا طی ماه اخیر 4% اقزایش داشته که آمار بسیار بالایی است.نمی گویم اوضاع در ایران گل و بلبل است اما اوضاع اقتصادی در ایران قبل از جنگ چنگی به دل نمی زد و حالا هم فرق زیادی نکرده شاید مقداری بد تر شده، ایرانی ها بیشتر از آمریکایی ها به این شرایط عادت دارند.به قول معروف سر ایرانی ها (از لحاظ مشکلات اقتصادی) زیر آب بود و هست حالا چه یک وجب چه صد وجب برخی باور دارند که در چالش های اقتصادی ایرانی ها دو زیسته شده اند و زیر و روی آب فشارهای اقتصادی می توانند نفس بکشند اما آیا آمریکایی ها هم می توانند؟آنچه امروزه برای ایران مهم است این می باشد که جنگ به صورت کامل و تضمینی خاتمه پیدا کند نه اینکه فقط یک آتش بس کوتاه مدت اعلام شود و همچنین ایران از ذیل تحریم ها خارج شود و ایرانی ها بتوانند زندگی عادی خود را مانند دیگر کشورهای جهان داشته باشند.حمله غیر قانونی آمریکا به ایران یک اشتباه استراتژیک بزرگ به حساب می آید که احتمالا در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد و آمریکایی ها کاری کردند که ایرانی ها تنگه هرمز را ببندند و جهان هم این حق را به آنها بدهد.علیرغم اینکه کشورهای جهان از بسته شدن تنگه هرمز متضرر می باشند اما همه درک می کنند چرا ایرانی ها دست به چنین کاری زده اند.ایرانی ها به همه جهان می گویند اگر قرار است که شرایط مردم ما بد باشد شرایط همه شما هم بد خواهد بود، یا تحریم ها را بر می دارید و رفتار ورابطه متعادل با ما بر قرار می کنید یا اینکه از فردا هر کشوری که بر علیه ما تحریم وضع کند ماه هم اجازه عبور از تنگه را به او نمی دهیم.اگر ایران در شرایط دیگری می خواست دست به چنین کاری بزند کل جهان شاید در مقابل اش می ایستاد و با آن می جنگیدند اما امروزه می بینیم همه حق را به ایران می دهند.البته بماند که سیاست ها و رفتارهای ترامپ با کشورهای دیگر این موضع کشورهای جهان را دو چندان کرده و عملا امروزه کل کشورهای جهان امیدوار هستند که ایران شاخ آمریکا را بشکند تا دیگر آمریکایی ها اینقدر به دیگر کشورها زور نگویند.حتی بحث اینکه برخی کشورها می خواهند با آمریکا ائتلافی راه بیاندازند هم یک بحث توخالی بیش نیست.اینها از قبل هم با آمریکا بر علیه ایران همکاری داشتند و دبیر کل ناتو به صراحت گفته که پنج هزار سورتی پرواز برای حمله از ایران از خاک کشورهای اروپایی انجام شده، بقیه اش هم که بیشتر از کشورهای عربی و اسرائیل انجام شده.چه غلطی توانستند بکنند که حالا می خواهند بکنند؟به این دلایل می توان تصور کرد که این آمریکا است که در حال التماس کردن برای آتش بس است و نه ایران و ساده ترین تحلیلگر هم می داند که اگر ایران چنین خواسته ای را داشت حالا میانجی ها باید در واشنگتن می بودند تا آمریکایی ها را متقاعد می کردند نه در تهران تا ایرانی ها را متقاعد کنند، حالا ساده لوحان که حرف های ترامپ را باور می کنند را ول کنید.

https://spnfa.ir/20260725/30481553.html

https://spnfa.ir/20260724/30470062.html

https://spnfa.ir/20260724/30474112.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60