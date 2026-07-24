https://spnfa.ir/20260724/روح-رهبر-ایران-هم-بهتر-از-ترامپ-می-جنگد-30466444.html

روح رهبر ایران هم بهتر از ترامپ می جنگد

روح رهبر ایران هم بهتر از ترامپ می جنگد

اسپوتنیک ایران

مشکل اصلی آمریکایی ها نبود امکانات و نیروهای نظامی نیست، مشکل اصلی نبود یک رهبری مقتدر و دانا است. 24.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-24T12:47+0430

2026-07-24T12:47+0430

2026-07-24T12:47+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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در جلسه کنگره آمریکا با وزیر جنگ این کشور بسیاری از نمایندگان کنگره به او حمله ور شدند که چه طور عظیم ترین ارتش تاریخ بشریت با عظیم ترین بودجه نظامی در تاریخ بشریت درمقابل ایران کم آورده و همه این مساله را به بی لیاقتی رهبری در آمریکا ربط دادند.واقعیت امر هم همین است.مشکل اصلی آمریکایی ها نبود امکانات و نیروهای نظامی نیست، مشکل اصلی نبود یک رهبری مقتدر و دانا است.طبق آنچه دیوید بارنیا رئیس سابق موساد در کنفرانس هرتسیلیا ادعا کرده، نتانیاهو و بارنیا در یک جلسه موفق شدند ترامپ را متقاعد کنند که با ترور رهبری و برخی مقامات ارشد نظامی نظام حکومتی در ایران فرو می پاشد و طی کمتر از چهار روز آنها می توانند همانند ونزولا ایران را در اختیار بگیرند.اگر آمریکا موفق به چنین کاری می شد قطعا ضربه بزرگی به دو رقیب اصلی اش یعنی روسیه وچین وارد می شد چرا که امروزه بیش از 70% انرژی چین از منطقه خاورمیانه تامین می شود و تنها کشوری که تحت کنترل آمریکا نیست ایران است و از سوی دیگر ایران مسیر رسیدن روسیه به آب های گرم واز آن سو به هند و شرق آسیا و آفریقا و حتی آمریکای لاتین به حساب می آید.از سوی دیگر در صورتی که ایران از معادله مقابله با اسرائیل در منطقه حذف شود اسرائیل راحت آنچه راکه نتانیاهو از آن خاورمیانه جدید ناممی برد می تواند اجرا کند و ساختار خاورمیانه را به هم بزند.پیشنهاد اسرائیلی ها بسیار وسوسه انگیز بود.جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در یک پادکست اظهارمی داشت :"نتانیاهو بیش از سی سال تلاش داشت روسای جمهوری آمریکا را متقاعد کند آمریکا را درگیر جنگ با ایران کند و با سوء استفاده از ارتش آمریکا تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگد اما تا به امروز هیچ رئیس جمهوریی این آنقدر احمق نشده بود که در این دام گرفتار شود، ولی ترامپ شد".تولسی گابارد رئیس سابق مجامع اطلاعاتی آمریکا که شامل 25 تشکیلات اطلاعاتی می شود و جو کنت رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم آمریکا که هر دو به خاطر ورود آمریکا به جنگ با ایران استعفا دادند، در اظهارات خود در مقابل کنگره آمریکا تاکید کرده اند که ایران هیچ تهدیدی برای آمریکا ایجاد نمی کرده و هیچ برنامه ای برای تولید تسلیحات هسته ای نداشته و ورود آمریکا به جنگ با ایران فقط به دلیل توصیه اسرائیل بوده و حتی قبل از ورود آمریکا به جنگ با ایران مجامع اطلاعاتی آمریکا گزارشی به ترامپ داده بودند که تاکید می کرد گزارش موساد اسرائیل صحت ندارد ولی ترامپ گزارش موساد اسرائیل را بیشتر از گزارش مجامع اطلاعاتی آمریکا قبول داشت.به هر حال آمریکایی ها وارد جنگ برنامه ریزی نشده با ایران شدند در حالی که ایرانی ها بیش از چهار دهه بود که برای این رویارویی خودشان را آماده کرده بودند.بدیهی است که امکانات نظامی ایران و ایالات متحده قابل مقایسه نمی باشند اما آنچه اتفاق افتاد این بود که روند جنگ نشان داد شهید آیت الله علی خامنه ای سیستمی را ایجاد کرده بود که حتی در صورتی که خودش و فرماندهان ارشد نظامی ترور شوند سیستم نه فقط به کار خود ادامه دهد بلکه بتواند با بزرگترین ارتش جهان مقابله کند.همچنین ایران که متوجه بود امکان مقابله با امکانات نظامی آمریکا را ندارد به جای اینکه فقط روی مقابله نظامی متمرکز شود موفق شد جنگ را به جنگ اقتصادی تبدیل کند و به جای اینکه جنگ در منطقه پیرامون ایران متمرکز شود جنگ را به داخل آمریکا بکشاند.پس از جنگ جهانی دوم آمریکا به بهانه های مختلف به بیش از 65 کشور جهان حمله نظامی کرد اما مردم داخل آمریکا جنگ را احساس نکردند ولی در جنگ با ایران بلا فاصله تک تک آمریکایی ها تاثیر جنگ را احساس کردند و این یک موفقیت برای ایران به حساب آمد.موفقیتی که در مخیله آمریکایی ها و اسرائیلی ها نمی گنجید.ایران فرمول جدیدی را پای میز گذاشت.اگر قرار است مردم ایران با فشار اقتصادی مواجه شوند مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان هم باید با همان مشکلات اقتصادی مواجه شوند، یا مشکل برای ایرانی ها باید حل شود و همه راحت زندگی کنند یا مشکل برای همه باقی خواهد ماند.آمریکا که در این مقابله سردرگم شده از ابتدای جنگ تا به حال ده ها بار اهداف جنگ را تغییر داده.از سرنگونی نظام گرفته تا تجزیه و نابودی و محو ایران از روی نقشه کره زمین و برگرداندن ایرانی ها به عصر حجر و نابودی تمدن ایرانی و... ده ها هدف را پیش رو گذاشته که حتی نزدیک به هیچ کدام هم نرسیده.آمریکایی ها برنامه هسته ای و موشکی و نفوذ منطقه ای ایران بهانه جنگ با ایران کرده بودند اما امروزه همه هم وغم آنها به باز کردن تنگه هرمز تبدیل شده و این ماجرا رئیس جمهوری آمریکا را به مرز جنون رسانده که چرا نمی توانند تنگه هرمز را کنترل کنند.بزرگترین ارتش جهان با بزرگترین بودجه نظامی را دارند اما هنوز کنترل تنگه هرمز دست ایرانی ها است.ترامپ که مدعی است مرد قرارداد ها است از حدود ده سال پیش که نوبت اول رئیس جمهوری آمریکا شد و در دوره دوم که دو سال است از آن گذشته موفق نشده حتی یک قرارداد بین المللی قابل دفاع ارائه دهد.ساده ترین کارشناس سیاسی می تواند تاکید کند که اگر شما به دنبال توافق و قرارداد بستن با طرفی هستید عالی ترین مقام که می تواند قرارداد را با شما منعقد کند را ترور نمی کنید، پس هدف از ابتدا مذاکره و توافق نبود، هدف سرنگونی نظام و نابودی ایران بود، اما حالا که نشد به آن هدف رسید باید مقداری تأمل کرد تا اشتباهات اصلاح شود و بعد به دنبال آن هدف رفت، و این کاری است که آمریکایی ها می خواهند انجام دهند.بحث اینکه بیایید مدتی آتش بس اعلام کنیم و مذاکره و توافق کنیم و شما تنگه هرمز را باز کنید جهان با فروپاشی اقتصادی مواجه نشود و... همه اش با همین هدف است.آمریکایی ها می خواهند تنش ها در بازارهای اقتصاد جهانی کنترل شود و وقتی که آرامش به بازارهای جهانی برگشت دوباره به ایران حمله کنند و نمی خواهند توافق صلح دائم امضا کنند.البته گو اینکه امضای آنها پشیزی ارزش ندارد.اما به هر حال ایرانی ها هم ساده لوح نیستند که در دام آمریکایی ها گیر کنند و به خوبی می دانند با نگه داشتن تنگه هرمز به قول معروف خرخره آمریکا را در دست گرفته اند و قطعا تا زمانی که مطمئن نشود یک صلح و آتش بس دائمی قرار است برقرار گردد اجازه نخواهند داد که آمریکا نفس بکشد.گو اینکه بسیاری بر این باور می باشند که این مساله میتواند جنون آمریکایی ها را دو چندان کند و ترامپ فردی نیست که شکست را بپذیرد و ممکن است دست به کارهای دیوانه وار بزند، اما حد اقل فعلا به نظر نمی آید که راهکار دیگری جلوی ایران باشد، چرا که مسیر گفتگو و مذاکره و توافق با دولت فعلی آمریکا را بارها تجربه کرده و همه تجربه ها بی نتیجه بوده.

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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