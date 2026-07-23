https://spnfa.ir/20260723/میزبانی-از-آمریکایی-ها-وخطرات-موجودیتی-برای-کشورهای-عربی-30447911.html

میزبانی از آمریکایی ها وخطرات موجودیتی برای کشورهای عربی

میزبانی از آمریکایی ها وخطرات موجودیتی برای کشورهای عربی

اسپوتنیک ایران

در حالی که برخی کشورهای عربی امیدوار بودند حضور نیروهای آمریکایی در این کشورها موجب تامین امنیت آنها شود اما عملکرد دولت آمریکا، مخصوصا دولت فعلی و جنگی که به... 23.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-23T12:14+0430

2026-07-23T12:14+0430

2026-07-23T12:14+0430

گزارش و تحلیل

آمریکا

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در حالی که برخی کشورهای عربی امیدوار بودند حضور نیروهای آمریکایی در این کشورها موجب تامین امنیت آنها شود اما عملکرد دولت آمریکا، مخصوصا دولت فعلی و جنگی که به خاطر اسرائیل با ایران راه انداخته، به نوعی به آنها ثابت کرده که حضور نیروهای آمریکایی نه فقط امنیت اینها را تامین نمی کند بلکه موجودیت آنها را نیز به خطر می اندازد.کلید این ماجرا هم زمانی رقم خورد که اسرائیل به دوحه قطر حمله کرد تا مذاکره کنندگان حماس را ترور کند و سامانه های دفاعی آمریکایی موجود در قطر هیچ واکنشی نشان ندادند و حتی جنگنده های اسرائیلی را به عنوان جنگنده های خودی شناسایی کردند.قبل تر هم انصار الله یمن در چندین نوبت به تاسیسات حساس و استراتژیک عربستان سعودی و امارات عربی متحده حمله کردند اما سامانه های آمریکایی موجود در این کشورها هیچ واکنشی نشان نداد.اما همین که ایران در عملیات وعده صادق 1 به اسرائیل حمله کرد همه سامانه های موجود در این کشورها فعال شدند و واکنش نشان دادند.از سامانه های اخطار زود هنگام گرفته تا سامانه های دفاع موشکی که با پول کشورهای عربی در این کشورها نصب شده.این مساله به عرب ها ثابت کرد که این سامانه ها و پایگاه ها برای دفاع از آنها ایجاد نشده بلکه برای دفاع از اسرائیل درست شده و حتی موشک ها و سامانه های ضد هوایی که با پول این کشورها خریداری شده هم برای دفاع از آنها نبوده بلکه برای دفاع از اسرائیل بوده.علیرغم اصرار کشورهای عربی به خودداری آمریکا از استفاده از پایگاه های موجود در این کشورها در جنگ بر علیه ایران اما آمریکایی ها خواسته های آنها را نادیده گرفتند و بدون اجازه گرفتن از آنها از پایگاه ها و خاک آنها و حریم هوایی و دریایی این کشورها برای حمله به ایران استفاده کردند و مردم این کشورها را درخطر واکنش ایران قرار دادند.گو اینکه این کشورها همچنان انکار می کنند که آمریکا از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده کرده اما ترامپ و هکست (وزیر جنگ آمریکا) قبل تر اظهار داشته بودند که این کشورها در حمله به ایران با آمریکا همکاری داشته اند.برخی از این کشورها سخنان ترامپ و هکست را حرف های توخالی عنوان کردند اما چند روز پیش سنتکام فیلم هایی از پرتاب موشک های های مارس از خاک این کشورها را منتشر کرد و برد کوپر فرمانده سنتکام در کنگره و تحت قسم اظهار داشت که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در کنار اردن و اسرائیل همکاری های بسیار زیادی را در جنگ بر علیه ایران با آمریکا داشته اند.شاید برخی در کشورهای عربی حاضر باشند قسم دروغ بخورند و آن را مصلحتی بدانند اما معمولا در آمریکا مقامات آمریکایی تحت قسم جرئت نمی کنند در مقابل کنگره دروغ بگویند چرا که می دانند در صورت ثابت شدن دروغشان زندگی شان سیاه می شود، مخصوصا فردی در سطح برد کوپر.بر این اساس می توان گفت طبق قوانین بین الملل، که البته آمریکا و اسرائیل هیچگاه رعایت نکرده اند، پاسخ دادن به این حملات حق مسلم ایران می باشد و این کشورها نمی توانند اعتراضی داشته باشند.با توجه به اینکه ایران تسلیحاتی که به آمریکا می رسد در اختیار ندارد به نظر می رسد ایران تلاش خواهد کرد دم دست ترین تاسیسات مشابه آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد.بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی ها ده ها شرکت و پروژه و تاسیسات در کشورهای عرب همجوار در اختیار دارند و هر پروژه ای که آمریکایی ها در آن سهمی داشته باشند و یا اینکه شرکت های آمریکایی در حال اجرای آن می باشند و یا وابسته به شرکت ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی هست می تواند اهداف مشروع متقابل برای ایران تلقی گردد.اگر آمریکایی ها جنگ را به هدف قرار دادن تاسیسات زیر بنایی غیر نظامی گسترش دهند آنوقت به نظر می رسد ایران هم مجبور می باشد تاسیسات مشابه تحت تملک آمریکایی ها در منطقه را هدف قرار دهد.آمریکایی ها با رفتار های گانگستری خود تلاش دارند این مساله را القا کنند که آنها ما فوق قوانین بین المللی می باشند و هر جنایت جنگی که باشد را می توانند انجام دهند و هیچ کس آنها را مورد مسائله قرار نمی دهد.البته واقعیت هم همین هست، مجامع بین المللی سکوت کرده اند و هیچ واکنشی نسبت به تعدی آمریکا و اسرائیل به قوانین بین المللی نشان نمی دهند.در چنین شرایطی ایران باید چه کار کند؟ماجرا من را به یاد فیلمی به نام Untouchables به هنر نمایی شان کانری و کوین کاستنر انداخت.در این فیلم شان کانری یک پلیس کهنه کار است و کوین کاستنر یک افسر جوان به به دنبال مبارزه با آل کاپون می باشد.افسر جوان از پلیس کهنه کار سوال می کند که چرا تا به حال پلیس جلوی آل کاپون (که رهبر یک مافیا است) را نگرفته.شان کانری به او می گوید :"چون پلیس طبق قانون عمل می کند اما آل کاپون طبق قانون عمل نمی کند و پلیس های فاسد را نیز خریده و اگر می خواهی با او مقابله کنی باید از همان روش خودش استفاده کنید وگر نه به فکر مبارزه با او نباش، اگر او یکی از مردان تو را کشت تو باید دوتا از مردانش را بکشی و به فکر نباشی که کار ات قانونی است یا نه".ماجرای رویارویی با آمریکا هم همین است، آمریکایی ها مانند همان رهبران مافیا و دزدان سر گردنه عمل می کنند و هیچ قانون بین المللی را قبول ندارند، در چنین شرایطی نمی توان با قوانین بین المللی با آنها صحبت یا رفتار کرد بلکه ایران مجبور است با همان روش خودشان با آنها مقابله کند.اگر آمریکا یک هدف در ایران را بزند ایران مجبور است دو یا چند هدف هدف که مربوط به آمریکا در منطقه است را بزند.تا به امروز همه بازارهای جهانی امیدوار هستند که تنگه هرمز باز شود و سوخت وانرژی به بازارها برگردد.در صورتی که ایالات متحده بخواهد اهداف زیر بنایی ایران راهدف قرار دهد چاره ای برای ایران باقی نمی ماند مگر اینکه اهداف زیربنایی در کشورهای منطقه که مرتبط با آمریکا است راهدف قرار دهد و به این ترتیب کل این کشورها فلج می شوند و حتی اگرتنگه هرمز باز شود دیگر برای چند سال تولیدی وجود نخواهد داشت تا صادر شود.به نظر می رسد تنها کار ممکن برای کشورهای منطقه این است که آمریکایی ها از نیرویهای مسلحشان گرفته تا شرکت هایشان را بیرون کنند و همه پروژه هایی که با آمریکایی ها دارند را لغو کنند تا از واکنش ایران در امان باشند وگرنه ممکن است زمانی برسد که این کشورها دیگر شرایط تولید و یا حتی زندگی هم نداشته باشند.شهروندان این کشورها دیگر مانند قدیم نمی توانند در شرایط سخت این کشورها زندگی کنند و در دمای بالای 50 درجه بدون کولر و امکانات رفاهی واقعا زندگی کردن در این کشورها غیر ممکن است و اگر به یکباره ترامپ تصمیم بگیرد تاسیسات برقی ایران را هدف قرار دهد و ایران مقابله به مثل کند آنوقت دیگر امکان زندگی کردن در این کشورهاوجود نخواهد داشت.

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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آمریکا