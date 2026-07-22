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https://spnfa.ir/20260722/یازدهمین-شب-حملات-آمریکا-به-ایران-و-پاسخ-ایران-به-پایگاههای-آمریکا-در-منطقه-30431588.html
یازدهمین شب حملات آمریکا به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
یازدهمین شب حملات آمریکا به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
اسپوتنیک ایران
نیروهای مسلح آمریکا یازدهمین شب متوالی حملات هوایی به اهدافی در ایران را به پایان رساندند. به گزارش سنتکام، این حملات شامل مراکز فرماندهی عملیاتی، نیروی... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-22T09:05+0430
2026-07-22T09:05+0430
جهان
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آمریکا شدت عملیات هوایی خود را که نزدیک به دو هفته ادامه دارد، افزایش داده است.در پاسخ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که عملیات نظامی با نام "مجازات متجاوزان آمریکایی" همچنان ادامه دارد و حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه تشدید خواهد شد. همچنین نیروهای مسلح ایران از مرحله 21 عملیات "رعد" علیه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین خبر دادند. در جدیدترین حمله، انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در غرب کویت هدف قرار گرفته است.
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یازدهمین شب حملات آمریکا به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

09:05 22.07.2026
© telegram ir_sputnikیازدهمین شب حملات آمریکا به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
یازدهمین شب حملات آمریکا به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.07.2026
© telegram ir_sputnik
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نیروهای مسلح آمریکا یازدهمین شب متوالی حملات هوایی به اهدافی در ایران را به پایان رساندند. به گزارش سنتکام، این حملات شامل مراکز فرماندهی عملیاتی، نیروی دریایی، آشیانه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی ایران بوده است.
آمریکا شدت عملیات هوایی خود را که نزدیک به دو هفته ادامه دارد، افزایش داده است.

در پاسخ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که عملیات نظامی با نام "مجازات متجاوزان آمریکایی" همچنان ادامه دارد و حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه تشدید خواهد شد.

همچنین نیروهای مسلح ایران از مرحله 21 عملیات "رعد" علیه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین خبر دادند. در جدیدترین حمله، انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در غرب کویت هدف قرار گرفته است.
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