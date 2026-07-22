https://spnfa.ir/20260722/چطور-بودجه-نظامی-100-برابری-آمریکا-شکست-خورد-30441663.html

چطور بودجه نظامی 100 برابری آمریکا شکست خورد؟

چطور بودجه نظامی 100 برابری آمریکا شکست خورد؟

اسپوتنیک ایران

پیت هکزت وزیر جنگ آمریکا روز گذشته در کنگره حضور یافت تا تقاضای افزایش بودجه وزارت خود را بحث کند اما جلسه کنگره با او به جلسه استیضاح او و ترامپ به عنوان... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-22T20:33+0430

2026-07-22T20:33+0430

2026-07-22T20:33+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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تقریبا همه متفق القول بودند که مشکل اصلی ارتش آمریکا کم بودن بودجه و یا نبود تسلیحات و یا نیرو نیست بلکه مشکل اصلی رهبری و فرماندهی است که ندارند.ایالات متحده با بودجه ای حدود یک هزار ملیارد دلار با کشوری وارد جنگ تمام عیار شده که حدود 10 ملیارد دلار بودجه نظامی دارد.طی بیش از شش ماه ارتش آمریکا موفق نشده حتی یک هدف از اهدافی که از پیش تعیین شده بود را محقق کند و هنوز دست و پا می زند.بی لیاقتی و بی کفایتی در فرماندهی نیروهای مسلح بی داد می کند و همه هم و غم وزیر جنگ آمریکا نشان دادن نوکری و وفاداری به ترامپ است و بس.در حالی که هکزت به دروغ اعلام می کند کل هزینه های جنگ تا به حال حدود 37 ملیارد دلار بوده اما وی تقاضای اضافه ششصد ملیارد دلار بودجه نظامی دارد تا آمریکا بتواند جنگ بر علیه ایران را ادامه دهد (تحقیقات مراکز مطالعاتی آمریکا نشان می دهد که ارتش آمریکا حدود 120 ملیارد دلار تا به حال در جنگ بر علیه ایران هزینه کرده و مردم آمریکا چیزی حدود 1200 ملیارد دلار تا به حال ضرر دیده اند).به جای اینکه دولت آمریکا به دنبال غذای گشنه گان آمریکایی باشد به دنبال جنگ افروزی و پر کردن جیب ثروتمندان و سودجویان از شرط بندی ها و افزایش ویا کاهش قیمت سوخت و بورس بازی است.و...اینها حرف هایی نیست که من از روی تحلیل می زنم، حرف هایی است که نماینده های کنگره به هکزت می گفتند.با توجه به امکانات نظامی موجود نزد ایران و آمریکا قطعا ایرانی ها می دانستند که در یک جنگ متعارف دورادور امکان رویارویی با آمریکا را ندارند و در مقابل آمریکایی ها به خوبی می دانستند فقط باید روی جنگ از دور حساب باز کنند و خود را درگیر جنگ تن به تن و مستقیم با ایرانی ها نکنند چون در چنین شرایطی همه نیروهایشان کشته و زخمی خواهند شد.در جنگ از راه دور آمریکایی ها برتری نسبی تسلیحاتی دارند در مقابل ایرانی ها در درگیری های تن به تن برتری دارند به این دلیل است که می بینیم آمریکایی ها روی حمله های از راه دور متمرکز شده اند.با توجه به این شرایط ایران جنگ را به جنگ نا متقارن کشانده و به کور کردن سامانه های رصد آمریکا پرداخته.آمریکایی ها برای اینکه بتوانند حمله هایی از راه دور انجام دهند به سامانه های راداری رصد تحرکات ایرانی ها که در کشورهای عرب حوزه همجوار که مجهز به رادارهای اعلام زودهنگام است و همچنین ماهواره ها و هواپیماهای جاسوسی مانند ایواکس نیاز دارند و ایران همه آنها را هر روز هدف قرار می دهد و هر سامانه جدیدی را که نصب می کنند را نیز هدف قرار می دهد.به این دلیل عملا چشم آمریکایی ها در نزدیکی ایران نسبتا کور می شود و آنها نمی توانند عملیات اصلی مد نظر خود را انجام دهند و به حمله از راه دور و اطلاعات ماهواره ای و یا اطلاعاتی که از جاسوس هایشان دریافت می کنند بسنده می کنند.از سوی دیگر ایران به جای اینکه خود را در جنگ نظامی محدود کند با استفاده از تنگه هرمز جنگ را به یک جنگ اقتصادی تبدیل کرده و به داخل آمریکا کشانده.این حمله ها و توهین ها و فحاشی هایی که در کنگره بر علیه هکزت و ترامپ شاهد بودیم همه دلیل اش این است که نماینده های کنگره به خوبی می دانند فضای داخلی آمریکا به دلیل مشکلات اقتصادی دارد می جوشد و مردم توقع دارند نماینده هایشان در این باره حرف بزنند.دولت آمریکا تلاش دارد با استفاده از شرایط نه جنگ نه صلح یک آتش بس کوتاه برقرار کند تا فضای اقتصاد جهانی آرام بگیرد و قیمت نفت دوباره بیاید پایید و بعد دوباره به ایران حمله کند و همین بازی را آنقدر تکرار کند تا همه سامانه های دفاعی و مقاومت ایرانی ها نابود شود.به این روش مصطلحا می گویند Salami Slicing .ایرانی ها هم کاملا متوجه این ماجرا شده اند و می دانند که حال که به قول معروف کشتی گیر ها زیر یا خم آمریکایی ها را گرفته اند تا آمریکایی ها تسلیم نشده اند نباید ول کنند وگر نه آمریکایی ها دوباره نفس تازه می کنند و به ایران حمله می کنند.علیرغم بودجه صد برابری آمریکایی ها اما به نظر می آید هوش و شجاعت ایرانی ها در پیدا کردن پاشنه آشیل جوابگو بوده، حد اقل تا به حال، و اگر روند به همین شکل ادامه یابد علیرغم اینکه ایرانی ها صدمه زیادی می بینند اما در نهایت آنها می توانند طرف مقابل را خاک کنند.

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سیاسی