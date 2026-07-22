https://spnfa.ir/20260722/رسانهها-هزینههای-واقعی-آمریکا-در-جنگ-با-ایران-بسیار-بالاتر-از-آمار-رسمی-است-30431672.html

رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است

رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است

اسپوتنیک ایران

پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در جریان سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد که جنگ آمریکا علیه ایران 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است. با این حال، به گزارش... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-22T09:07+0430

2026-07-22T09:07+0430

2026-07-22T09:07+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/14/30399786_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c448da46d55d85557aae657a1cc5d69d.jpg

دولت آمریکا همچنین 67 میلیارد دلار به عنوان بودجه تکمیلی درخواست کرده و برای سال مالی آینده، 1.5 تریلیون دلار درخواست دارد. از مبلغ 21 میلیارد دلار درخواستی برای تأمین هزینه‌های اضافی، برای حفظ آمادگی رزمی و جایگزینی "بیشتر تسلیحات مورد استفاده در عملیات‌های اخیر" در نظر گرفته شده است.در ماه مه، یکی از مقامات پنتاگون هزینه جنگ را 29 میلیارد دلار برآورد کرده بود که نشان می‌دهد هزینه این درگیری به سرعت در حال افزایش است.در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به عدم تمایل جدی برای مذاکره متهم کرد. او در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن اعلام کرد که تهران به تعهدات خود عمل نمی‌کند و هشدار داد که آمریکا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود و متحدانش انجام خواهد داد.روبیو تأکید کرد: "تعهدات باید اجرا شوند. اگر اجرا نشوند، عواقبی در پی خواهد داشت." او همچنین هشدار داد که اجازه دادن به کنترل ایران بر تنگه هرمز، تهدیدی برای تجارت جهانی و "قواعدی است که تجارت بین‌المللی در 150 سال گذشته بر آن استوار بوده است."

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان