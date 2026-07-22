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https://spnfa.ir/20260722/رسانهها-هزینههای-واقعی-آمریکا-در-جنگ-با-ایران-بسیار-بالاتر-از-آمار-رسمی-است-30431672.html
رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است
رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است
اسپوتنیک ایران
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در جریان سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد که جنگ آمریکا علیه ایران 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است. با این حال، به گزارش... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-22T09:07+0430
2026-07-22T09:07+0430
جهان
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دولت آمریکا همچنین 67 میلیارد دلار به عنوان بودجه تکمیلی درخواست کرده و برای سال مالی آینده، 1.5 تریلیون دلار درخواست دارد. از مبلغ 21 میلیارد دلار درخواستی برای تأمین هزینه‌های اضافی، برای حفظ آمادگی رزمی و جایگزینی "بیشتر تسلیحات مورد استفاده در عملیات‌های اخیر" در نظر گرفته شده است.در ماه مه، یکی از مقامات پنتاگون هزینه جنگ را 29 میلیارد دلار برآورد کرده بود که نشان می‌دهد هزینه این درگیری به سرعت در حال افزایش است.در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به عدم تمایل جدی برای مذاکره متهم کرد. او در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن اعلام کرد که تهران به تعهدات خود عمل نمی‌کند و هشدار داد که آمریکا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود و متحدانش انجام خواهد داد.روبیو تأکید کرد: "تعهدات باید اجرا شوند. اگر اجرا نشوند، عواقبی در پی خواهد داشت." او همچنین هشدار داد که اجازه دادن به کنترل ایران بر تنگه هرمز، تهدیدی برای تجارت جهانی و "قواعدی است که تجارت بین‌المللی در 150 سال گذشته بر آن استوار بوده است."
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رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است

09:07 22.07.2026
© telegram ir_sputnikرسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است
رسانه‌ها: هزینه‌های واقعی آمریکا در جنگ با ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.07.2026
© telegram ir_sputnik
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پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در جریان سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد که جنگ آمریکا علیه ایران 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است. با این حال، به گزارش رسانه‌های غربی به نقل از منابع خود، رقم واقعی به طور قابل توجهی بالاتر است، زیرا مواردی مانند ساخت‌وساز نظامی و بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده در این برآورد لحاظ نشده است.
دولت آمریکا همچنین 67 میلیارد دلار به عنوان بودجه تکمیلی درخواست کرده و برای سال مالی آینده، 1.5 تریلیون دلار درخواست دارد. از مبلغ 21 میلیارد دلار درخواستی برای تأمین هزینه‌های اضافی، برای حفظ آمادگی رزمی و جایگزینی "بیشتر تسلیحات مورد استفاده در عملیات‌های اخیر" در نظر گرفته شده است.

در ماه مه، یکی از مقامات پنتاگون هزینه جنگ را 29 میلیارد دلار برآورد کرده بود که نشان می‌دهد هزینه این درگیری به سرعت در حال افزایش است.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به عدم تمایل جدی برای مذاکره متهم کرد. او در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن اعلام کرد که تهران به تعهدات خود عمل نمی‌کند و هشدار داد که آمریکا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود و متحدانش انجام خواهد داد.

روبیو تأکید کرد: "تعهدات باید اجرا شوند. اگر اجرا نشوند، عواقبی در پی خواهد داشت." او همچنین هشدار داد که اجازه دادن به کنترل ایران بر تنگه هرمز، تهدیدی برای تجارت جهانی و "قواعدی است که تجارت بین‌المللی در 150 سال گذشته بر آن استوار بوده است."
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