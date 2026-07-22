https://spnfa.ir/20260722/اودسا-و-بنادر-دریای-سیاه-اوکراین-دوباره-زیر-آتش-قرار-گرفتند-30431756.html

اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند

اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند

اسپوتنیک ایران

وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که نیروهای روسی شبانه به بنادر اوکراین حمله کردند: تأسیساتی که برای حمایت از ارتش اوکراین به کار گرفته شده بودند، به همراه اهداف... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-22T09:11+0430

2026-07-22T09:11+0430

2026-07-22T09:11+0430

جهان

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دو کشتی دریایی هنگام عبور از دریا مورد اصابت قرار گرفتند، در حالی که در خود بندر اودسا، زیرساخت‌های مورد استفاده برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی هدف حمله قرار گرفتند. این حملات همچنین مخازن سوخت در نظر گرفته شده برای ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

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