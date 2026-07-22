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https://spnfa.ir/20260722/اودسا-و-بنادر-دریای-سیاه-اوکراین-دوباره-زیر-آتش-قرار-گرفتند-30431756.html
اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند
اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند
اسپوتنیک ایران
وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که نیروهای روسی شبانه به بنادر اوکراین حمله کردند: تأسیساتی که برای حمایت از ارتش اوکراین به کار گرفته شده بودند، به همراه اهداف... 22.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-22T09:11+0430
2026-07-22T09:11+0430
جهان
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دو کشتی دریایی هنگام عبور از دریا مورد اصابت قرار گرفتند، در حالی که در خود بندر اودسا، زیرساخت‌های مورد استفاده برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی هدف حمله قرار گرفتند. این حملات همچنین مخازن سوخت در نظر گرفته شده برای ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.
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اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند

09:11 22.07.2026
© telegram ir_sputnikاودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند
اودسا و بنادر دریای سیاه اوکراین دوباره زیر آتش قرار گرفتند - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.07.2026
© telegram ir_sputnik
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وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که نیروهای روسی شبانه به بنادر اوکراین حمله کردند: تأسیساتی که برای حمایت از ارتش اوکراین به کار گرفته شده بودند، به همراه اهداف نظامی در منطقه اودسا.
دو کشتی دریایی هنگام عبور از دریا مورد اصابت قرار گرفتند، در حالی که در خود بندر اودسا، زیرساخت‌های مورد استفاده برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی هدف حمله قرار گرفتند. این حملات همچنین مخازن سوخت در نظر گرفته شده برای ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.
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