https://spnfa.ir/20260721/نماینده-مجلس-ایران-امنیت-یا-برای-همه-یا-برای-هیچکس-30420215.html
نماینده مجلس ایران: امنیت یا برای همه یا برای هیچکس
نماینده مجلس ایران: امنیت یا برای همه یا برای هیچکس
اسپوتنیک ایران
باید امروز پاسخ ما به آمریکا و طرفدارانش بازدارنده و پشیمانکننده باشد. 21.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-21T11:39+0430
2026-07-21T11:39+0430
2026-07-21T11:39+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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مجتبی یوسفی، نماینده ی ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت تنگه هرمز در تقابل میان ایران و آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:از همان ابتدا هم یکی از شروط دهگانه تعیینشده توسط شورای عالی امنیت ملی، که به تأیید آقا (رهبر جمهوری اسلامی ایران) رسید، مدیریت تنگه هرمز بود. ما این را در اردیبهشتماه و فروردین گفتیم که اگر مدیریت تنگه هرمز از دست ما خارج شود، ممکن است اقتدار ما دچار خدشه شود و حمله مجدد آمریکا و اسرائیل برایشان کمهزینه شود و این را به کرات ادامه بدهند.اکنون با تدبیر نیروهای مسلح تنگه ی هرمز مجدداً بسته شد و الان با برنامهریزی که درباره تنگه بابالمندب داریم، همین را میگوییم که آزموده را آزمودن خطاست. دوران بزن و دررو، دوران توافقهای یکطرفه مثل برجام گذشته است. امروز این رهبر، این مردم، به پشتوانه مسئولینشان و نیروهای مسلحشان مطالبهگرند و پشتوانه و اعتماد دارند و مطالبه میکنند.وی افزود:باید امروز پاسخ ما به آمریکا و طرفدارانش بازدارنده و پشیمانکننده باشد. امروز اگر بنابراین است که امنیت ما تضمین نشود، نقل و انتقال انرژی و کالا در منطقه غرب آسیا تا تنگه بابالمندب برای همه محدود و حتی بسته شود؛ یا امنیت و عدم تخاصم برای همه، یا برای هیچکس.این نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار داشت:این را به کشورکهای حوزه خلیج فارس میگوییم که حتماً هدف مشروع بعدی ما، آنها خواهند بود که پایگاه هایشان را در اختیار آمریکا قرار دادند.مردم مسلمان این کشور ها برادران ما هستند، بسیاریشان مخالف این روش حمله آنها و همراهی آنها با آمریکا هستند.اگر این روند ادامه پیدا کند، هدف مشروع ما منافع اقتصادی آنها و همچنین کاخهای پادشاهان آنهاست. پس بدانید یا امنیت و آرامش برای همه، یا برای هیچکس؛ یا امنیت و آرامش و نقل و انتقال کالا و تأمین سوخت، انرژی و کود برای کشاورزان برای همه دنیا، یا برای هیچکس. این محدودیت در تنگه هرمز و تنگه بابالمندب به جهت ایجاد امنیت پایدار و اقتدار برقرار خواهد بود.
اسپوتنیک ایران
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2026
خبرها
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
نماینده مجلس ایران: امنیت یا برای همه یا برای هیچکس
باید امروز پاسخ ما به آمریکا و طرفدارانش بازدارنده و پشیمانکننده باشد.
مجتبی یوسفی، نماینده ی ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت تنگه هرمز در تقابل میان ایران و آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
از همان ابتدا هم یکی از شروط دهگانه تعیینشده توسط شورای عالی امنیت ملی، که به تأیید آقا (رهبر جمهوری اسلامی ایران) رسید، مدیریت تنگه هرمز بود. ما این را در اردیبهشتماه و فروردین گفتیم که اگر مدیریت تنگه هرمز از دست ما خارج شود، ممکن است اقتدار ما دچار خدشه شود و حمله مجدد آمریکا و اسرائیل برایشان کمهزینه شود و این را به کرات ادامه بدهند.
اکنون با تدبیر نیروهای مسلح تنگه ی هرمز مجدداً بسته شد و الان با برنامهریزی که درباره تنگه بابالمندب داریم، همین را میگوییم که آزموده را آزمودن خطاست. دوران بزن و دررو، دوران توافقهای یکطرفه مثل برجام گذشته است. امروز این رهبر، این مردم، به پشتوانه مسئولینشان و نیروهای مسلحشان مطالبهگرند و پشتوانه و اعتماد دارند و مطالبه میکنند.
باید امروز پاسخ ما به آمریکا و طرفدارانش بازدارنده و پشیمانکننده باشد. امروز اگر بنابراین است که امنیت ما تضمین نشود، نقل و انتقال انرژی و کالا در منطقه غرب آسیا تا تنگه بابالمندب برای همه محدود و حتی بسته شود؛ یا امنیت و عدم تخاصم برای همه، یا برای هیچکس.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار داشت:
این را به کشورکهای حوزه خلیج فارس میگوییم که حتماً هدف مشروع بعدی ما، آنها خواهند بود که پایگاه هایشان را در اختیار آمریکا قرار دادند.
مردم مسلمان این کشور ها برادران ما هستند، بسیاریشان مخالف این روش حمله آنها و همراهی آنها با آمریکا هستند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، هدف مشروع ما منافع اقتصادی آنها و همچنین کاخهای پادشاهان آنهاست. پس بدانید یا امنیت و آرامش برای همه، یا برای هیچکس؛ یا امنیت و آرامش و نقل و انتقال کالا و تأمین سوخت، انرژی و کود برای کشاورزان برای همه دنیا، یا برای هیچکس. این محدودیت در تنگه هرمز و تنگه بابالمندب به جهت ایجاد امنیت پایدار و اقتدار برقرار خواهد بود.