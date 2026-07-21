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نقوی حسینی:هیچ مسیری برای مذاکره نمانده
نقوی حسینی:هیچ مسیری برای مذاکره نمانده
اسپوتنیک ایران
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در خصوص تشدید تنش بین آمریکا و ایران، به شیوا... 21.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-21T18:53+0430
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پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: من در میان ایرانیان واقعاً کسی را به عنوان جنگ‌ طلب نمی‌شناسم. مردمان ما مشهور به صلح‌دوستی و صلح‌طلبی هستند. مگر ما بودیم که جنگ را شروع کردیم؟ مگر ما نبودیم که تا آخرین لحظات برای پیشبرد دیپلماسی تلاش کردیم؟ این واقعیت‌ها را نباید از نظر دور داشت.
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سیاسی
سیاسی

نقوی حسینی:هیچ مسیری برای مذاکره نمانده

18:53 21.07.2026 (بروز رسانی شده: 19:27 21.07.2026)
© Photo / IRNAسیدحسین نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران
سیدحسین نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.07.2026
© Photo / IRNA
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سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در خصوص تشدید تنش بین آمریکا و ایران، به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
به نظر من آمریکایی‌ها هیچ زمینه‌ای برای مذاکره و گفت‌وگو باقی نگذاشته‌اند؛ یعنی همیشه نقض عهد کرده‌اند، همیشه در حین مذاکرات دست به جنایت زده‌اند، حمله کرده‌اند و تهاجم داشته‌اند.
بنابراین هیچ مسیری برای مذاکره باز نمانده است.
وی افزود:
شما دیدید هم دفاع مقدس دوم و هم عملیات نظامی اخیر، در متن مذاکره انجام شده است. ما در متن مذاکره بودیم و این‌ها تجاوز کردند. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی ایران مذاکره را در دستور کار قرار نمی‌دهد، چون اصلاً هیچ اطمینانی وجود ندارد، هیچ تعهدی وجود ندارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکایی‌ها در چارچوب مذاکره عمل کنند.
این نماینده ی سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:
ما در جنگ به اصطلاح رمضان کاملاً این را مشاهده کردیم؛ یعنی اگر جمهوری اسلامی دو هفته دیگر ادامه می‌داد، آمریکایی‌ها به فلاکت می‌افتادند. آن‌ها با حیله مذاکره آمدند، برای خودشان فرصت خریدند، وقت خریدند، حوزه انرژی خود را تقویت کردند، حوزه نظامی خود را تقویت کردند و بعد دست به این جنایات زدند. بنابراین من هیچ دورنمایی مذاکره بین ایران و آمریکایی‌ها نمی‌بینم، چون آمریکایی‌ها اصلاً متعهد به هیچ توافقی نیستند.
پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: من در میان ایرانیان واقعاً کسی را به عنوان جنگ‌ طلب نمی‌شناسم. مردمان ما مشهور به صلح‌دوستی و صلح‌طلبی هستند. مگر ما بودیم که جنگ را شروع کردیم؟ مگر ما نبودیم که تا آخرین لحظات برای پیشبرد دیپلماسی تلاش کردیم؟ این واقعیت‌ها را نباید از نظر دور داشت.
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