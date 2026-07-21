نقوی حسینی:هیچ مسیری برای مذاکره نمانده

به نظر من آمریکایی‌ها هیچ زمینه‌ای برای مذاکره و گفت‌وگو باقی نگذاشته‌اند؛ یعنی همیشه نقض عهد کرده‌اند، همیشه در حین مذاکرات دست به جنایت زده‌اند، حمله کرده‌اند و تهاجم داشته‌اند.

بنابراین هیچ مسیری برای مذاکره باز نمانده است.

وی افزود:

شما دیدید هم دفاع مقدس دوم و هم عملیات نظامی اخیر، در متن مذاکره انجام شده است. ما در متن مذاکره بودیم و این‌ها تجاوز کردند. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی ایران مذاکره را در دستور کار قرار نمی‌دهد، چون اصلاً هیچ اطمینانی وجود ندارد، هیچ تعهدی وجود ندارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکایی‌ها در چارچوب مذاکره عمل کنند.

این نماینده ی سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:

ما در جنگ به اصطلاح رمضان کاملاً این را مشاهده کردیم؛ یعنی اگر جمهوری اسلامی دو هفته دیگر ادامه می‌داد، آمریکایی‌ها به فلاکت می‌افتادند. آن‌ها با حیله مذاکره آمدند، برای خودشان فرصت خریدند، وقت خریدند، حوزه انرژی خود را تقویت کردند، حوزه نظامی خود را تقویت کردند و بعد دست به این جنایات زدند. بنابراین من هیچ دورنمایی مذاکره بین ایران و آمریکایی‌ها نمی‌بینم، چون آمریکایی‌ها اصلاً متعهد به هیچ توافقی نیستند.