https://spnfa.ir/20260721/دلیل-مخالفت-برخی-با-آتش-بس-30425738.html

دلیل مخالفت برخی با آتش بس

دلیل مخالفت برخی با آتش بس

اسپوتنیک ایران

آنچه مسلم است این می باشد که هیچ عقل سالمی خواهان جنگ و کشت و کشتار نیست و همه به دنبال صلح پایدار می باشند و منافع ملی همه ایجاب می کند که صلح و امنیت برقرار... 21.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-21T19:07+0430

2026-07-21T19:07+0430

2026-07-21T19:06+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/0f/30326721_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4dcdeb2d6c499edb5b0612acf3e41214.jpg

برخی باور دارند که از طریق مذاکرات و توافق می توان با آمریکا به نتیجه ای رسید اما متاسفانه سابقه تاریخی نشان داده که هیچ اعتمادی به آمریکا نمی شود کرد.اسرائیل که جای خود دارد.از ابتدای شروع مذاکرات اخیر بین ایران و ایالات متحده بحث اصلی ایرانی ها این بود که چه تضمینی وجود دارد آمریکا زیر توافق نزند و به ایران حمله نکند.میانجی ها مخصوصا قطری ها و پاکستانی ها پیش بینی می کردند اگر احیانا توافق یا تفاهم نامه ای به امضای دو رئیس جمهوری برسد آنوقت چون ترامپ پای توافق را امضا کرده این ماجرا یک تضمین به حساب می آید اما مشاهده شد که امضای ترامپ هم ارزشی نداشت و هیچ تضمینی وجود نداشت و امروزه اصلی ترین مشکل هرگونه مذاکرات فیما بین ایران و ایالات متحده این است که چه تضمینی وجود دارد که آمریکایی ها پایبند توافق باشند و دوباره به ایران حمله نکنند؟بحث و جدل هایی که امروزه توسط امریکایی ها درباره بند های مختلف تفاهم نامه امضا شده مطرح می شود همه مغلطه کاری بیش نیست.آنهایی که در جریان پشت پرده های این تفاهم نامه هستند به خوبی می دانند که بند به بند، واو به واو، نقطه به نقطه و فاصله به فاصله این تفاهم نامه میان طرفین بارها بررسی و بحث شده تا در نهایت طرفین به این تفاهم نامه رسیده اند و در باره بند پنجم که تاکید می کند ایران مسئولیت بازکردن و تامین عبور مرور تنگه هرمز را دارد بحث های زیادی شده و در هیچ جای این تفاهم نامه اشاره ای به اینکه عمان و یا ایالات متحده مسئولیت تامین عبور و مرور در تنگه را نیز دارند نشده.حتی می بینیم درباره توقف جنگ و آتش بس بین طرفین در بند یک نام لبنان ذکر شده تا بعدها سوء تفسیر نشود.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که دو راهکار برای تضمین توقف جنگ وجود دارد.راهکار اول مذاکره و امضای توافق تضمین شده است که متاسفانه فعلا جواب نداده.راهکار دوم این است که هزینه آنقدر برای طرف حمله کننده بالا ببرند که برای حمله مجدد دوبار فکر کند.البته راهکار دوم برای ایران هم پر هزینه است و اینگونه نیست که برای ایران راحت باشد که راهکار دوم را پیش بگیرد اما وقتی چاره ای نیست چه کار باید کرد؟تنها راهکاری که باقی می ماند این است که ایران ره کره شمالی را برود که به نظر می رسد، حد اقل فعلا، ایران چنین تصمیمی ندارد.شاید اگر احیانا هیچ راهکاری جواب ندهد و موجودیت ایران و تمدن ایرانی در خطر باشد، آنوقت ایران دکترین هسته ای خود را تغییر دهد.حال باید منتظر ماند و دید که ایران تصمیم میگیرد کدام راهکار را پیش بگیرد اما به نظر نمی رسد بحث مطرح شده روز مبنی بر آتش بس موقت 10 روزه برای ایرانی ها قانع کننده باشد چرا که بعد از ده روز معلوم نیست که طرف مقابل چه کار می خواهد کند و حتی ممکن است که قبل از ده روز هم تصمیم بگیرد که آتش بس را نقض کند، کما اینکه قرار بود 60 روز آتش بس باشد اما آمریکا به آن پایبند نبود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی