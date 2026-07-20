یوسفی: اگر ما انتقام را مطالبه میکنیم، برای امنیت پایدار و اقتدارآفرینی است
20:55 20.07.2026 (بروز رسانی شده: 20:56 20.07.2026)
© telegram ir_sputnikتصاویری از مراسم وداع با آیت الله خامنه ای رهبر سابق ایران در تهران
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مجتبی یوسفی، نماینده ی ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص حملات آمریکا به جنوب ایران، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
ما در دنیایی زندگی میکنیم که اگر بخواهد یکجانبهگرایی به شیوه نظام سلطه، مثل آمریکا و طرفدارانش، حاکم شود، البته بهتر بگویم که نوکرانِ آمریکا و ترامپ، چون او نشان داده نسبت به همپیمانانش هم خلف وعده میکند و بدعهد است، دیگر چه برسد که برخی اوقات بخواهد نسبت به برخی از کشورها از درِ تخاصم وارد شود. شما وضعیت کشورهای اروپایی را ببینید که ترامپ با آنها از درِ ارباب و رعیتی و با حقارت، از بالا به پایین، صحبت میکند و کشورکهای حوزه خلیج فارس که دستنشانده ترامپ بودند، ولی سپر بلای ترامپ و نتانیاهو شدند؛ این موضوع نشان میدهد که آمریکا بدعهد و پیمانشکن است و قابل اعتماد نیست.
وی افزود:
امروز هم بعد از اینکه تفاهمنامه نوشته شد و بنا بود که آمریکا از همان ابتدا به ماده یک آن، یعنی آتشبس کامل و اینکه هیچ حملهای علیه ما صورت نگیرد، پایبند باشد و محور مقاومت، علیالخصوص لبنان و حزبالله لبنان، مورد تعرض قرار نگیرند، از همان روزهای اول آمریکا آن را نقض کرد. هم اسرائیل از لبنان خارج نشد و حملات را متوقف نکرد، هم علیه ما حملات ادامه یافت.
ولی همه باید بدانند که ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و امروز یکی از مطالبههای میلیونها نفری که آمدند در تشییع جنازه حضرت آقا، که چند پیام داشت، اولش خونخواهی بود، انتقام بود؛ انتقام عاملین و آمرین. برخیها میگویند که این انتقام باشد برای اهداف بلندمدت سی، چهل ساله و آزادی قدس و نمیدانم حل مشکلات جهان اسلام؛ اینها حتماً خوب است، ولی خطای محاسباتی است.
ما در دنیایی زندگی میکنیم که اگر بخواهد یکجانبهگرایی به شیوه نظام سلطه، مثل آمریکا و طرفدارانش، حاکم شود، البته بهتر بگویم که نوکرانِ آمریکا و ترامپ، چون او نشان داده نسبت به همپیمانانش هم خلف وعده میکند و بدعهد است، دیگر چه برسد که برخی اوقات بخواهد نسبت به برخی از کشورها از درِ تخاصم وارد شود. شما وضعیت کشورهای اروپایی را ببینید که ترامپ با آنها از درِ ارباب و رعیتی و با حقارت، از بالا به پایین، صحبت میکند و کشورکهای حوزه خلیج فارس که دستنشانده ترامپ بودند، ولی سپر بلای ترامپ و نتانیاهو شدند؛ این موضوع نشان میدهد که آمریکا بدعهد و پیمانشکن است و قابل اعتماد نیست.
وی افزود:
امروز هم بعد از اینکه تفاهمنامه نوشته شد و بنا بود که آمریکا از همان ابتدا به ماده یک آن، یعنی آتشبس کامل و اینکه هیچ حملهای علیه ما صورت نگیرد، پایبند باشد و محور مقاومت، علیالخصوص لبنان و حزبالله لبنان، مورد تعرض قرار نگیرند، از همان روزهای اول آمریکا آن را نقض کرد. هم اسرائیل از لبنان خارج نشد و حملات را متوقف نکرد، هم علیه ما حملات ادامه یافت.
ولی همه باید بدانند که ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و امروز یکی از مطالبههای میلیونها نفری که آمدند در تشییع جنازه حضرت آقا، که چند پیام داشت، اولش خونخواهی بود، انتقام بود؛ انتقام عاملین و آمرین. برخیها میگویند که این انتقام باشد برای اهداف بلندمدت سی، چهل ساله و آزادی قدس و نمیدانم حل مشکلات جهان اسلام؛ اینها حتماً خوب است، ولی خطای محاسباتی است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیان کرد:
امروز اگر ما انتقام را مطالبه میکنیم، برای امنیت پایدار و اقتدارآفرینی است که بازدارندگی ایجاد کند تا آمریکا مجدداً به کشور ما، مسئولینمان و مردممان حمله نکند. نکته دوم، مطالبه مردم، تجدید بیعت بود با آرمانهای انقلاب و قدردانی از شصت سال مجاهدت رهبر شهیدشان و تجدید بیعت با رهبر جدید است.
امروز حملات به جنوب اتفاق میافتد اما این دست برتر نیروهای مسلح است که ما به مسئولین نظام اعتماد داریم، به نیروهای مسلحمان که جانانه ایستادند، جان دادند، ولی عزت و خاک ندادند، اعتماد کامل داریم.
وی افزود:
امروز هم مردم جنوب نماد ایران و رشادت همه اقوام و همه ایران هستند، امروز نود میلیون ایرانی با دل و جان در کنار مردم جنوب ایران ایستادهاند، آنها یک پیام میدهند؛ مقاومت میکنند، خون میدهند، ولی عزت و خاک نمیدهند.
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