https://spnfa.ir/20260720/هزینه-آمریکا-در-جنگ-با-ایران-از-جنگ-اوکراین-بالا-زد-30416582.html

هزینه آمریکا در جنگ با ایران از جنگ اوکراین بالا زد

هزینه آمریکا در جنگ با ایران از جنگ اوکراین بالا زد

اسپوتنیک ایران

در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در منابر خبری از حمایت بایدن از جنگ بر علیه روسیه انتقاد می کرد و اظهار می داشت که آمریکا بیش از 100 ملیارد... 20.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-20T23:29+0430

2026-07-20T23:29+0430

2026-07-21T00:54+0430

گزارش و تحلیل

جهان

آمریکا

ایران

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طبق آماری که این روزها توسط رسانه های آمریکایی منتشر می شود ایالات متحده تا به حال بیش از 120 ملیارد دلار تسلیحات مصرف کرده و گزارش 28 ملیارد دلار وزارت جنگ آمریکا به کنگره فقط درباره بودجه مصرف شده برای هزینه های عملیاتی بوده که در عملیات اولیه استفاده شده در حالی که وزارت جنگ آمریکا تسلیحات منهدم شده توسط ایران و یا تسلیحاتی که مصرف شده و هنوز جایگزین نشده را اعلام نکرده.طبق این گزارش ها وزارت جنگ آمریکا حدود ششصد ملیارد دلار بودجه اضافه مطالبه کرده که در صورت دریافت آن در نهایت به دنبال هزینه کردن این مبلغ برای جایگزین کردن تسلیحات منهدم شده آمریکایی و همچنین تسلیحات مصرف شده آمریکایی می باشد.طبق مطالعه ای که مرکز مطالعات استراتژیک CSIS منتشر کرده بیش از نیمی از موشک های سامانه های دفاعی و تهاجمی ایالات متحده کاملا منهدم شده و اگر این روند تا یکی دو هفته دیگر ادامه پیدا کند آمریکا با کسری شدید سامانه های دفاعی و تهاجمی موشکی مواجه می شود و اگر احیانا با چین و یا روسیه وارد رویارویی شود با نبود موشک های دفاعی از آمریکا و یا متحدین آمریکا مواجه خواهد شد.طبق این گزارش بیشتر موشک های دفاعی هم برای دفاع از اسرائیل استفاده شده در حالی که ارتش آمریکا حتی برای دفاع از پایگاه های خود با کسری سامانه های دفاعی مواجه بوده و به نظر می رسد رهبری پنتاگون ترجیح داده سربازان آمریکایی کشته شوند اما اسرائیلی ها آسیب نبینند.طبق این گزارش جایگزینی این موشک ها و سامانه های نابود شده توسط ایران به سالها وقت نیاز دارد و اینگونه نیست که ایالات متحده بتواند در کوتاه مدت این تسلیحات را جبران کند و عملا تا چند سال ایالات متحده با کمبود سامانه های دفاعی که برای دفاع از آمریکا حیاتی است مواجه می باشد.همچنین طبق گزارش های رسانه های آمریکا بیش از 18 پایگاه اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه به گونه ای نابود شده اند که دیگر قابل استفاده نمی باشند و اگر هم آمریکا بخواهد اینها را دوباره استفاده کند مجبور است چند سال صبر کند تا اینها از نو باز سازی شوند.طبق همین گزارش ها ایالات متحده بسیاری از تسلیحات استراتژیک خود مانند هواپیماهای ایواکس و هواپیماهای سوخت رسان و... را در این جنگ از دست داده و ایران با استراتژی نابودی هواپیماهای آمریکایی روی زمین موفق شده جنگنده های بسیار پیشرفته اف 35 و اف 22 و... آمریکا را در فرودگاه ها روی زمین نابود کند.طبق گزارش های رسانه های آمریکایی ایران به این نکته دریافته که شاید نتواند جنگنده های پیشرفته آمریکایی را درهوا بزند اما می تواند روی زمین آنها را بزند و همین کار را انجام می دهد.ایران همچنین پهباد های بسیار پیشرفته آمریکایی که برخی چند ده ملیون دلار ارزش دارند را نیز مثل نقل شکار می کند و امروزه آمریکایی ها با کمبود این نوع پهباد ها نیز مواجه شده اند به علاوه اینکه ایران موفق شده مخازن موشک های استراتژیک آمریکا در کشورهای همجوار را نیز هدف قرار دهد و ده ها موشک استراتژیک آمریکا و لانچر های آنها نیز در این حمله ها قبل از شلیک از بین رفته اند و به نظر می رسد تعداد زیادی نیروهای آمریکایی نیز کشته و زخمی شده اند.طبق این گزارش ها پنتاگون تعداد کشته و زخمی های خود را مخفی می کند و علاوه بر آن وقتی هم می خواهد کشته و زخمی های خود را اعلام کند به اعلام تعداد نیروهای رسمی کشته و زخمی شده بسنده می کند در حالی که بیش از 90 درصد نیروهای آمریکایی موجود در منطقه یا قراردادی هستند یا پیمانی و اینها در آمار کشته و زخمی ها حساب نمی شوند.طبق این مطالعات آمریکایی ها همچنین نیروهای غیر آمریکایی همکار با ارتش آمریکا را نیز جزو آمار کشته و زخمی ها منظور نمی کنند.همچنین ایران موفق شده بزرگترین زرادخانه شهباد های آمریکایی که در یک پایگاه مخفی در بحرین قرار داشت را نیز منهدم کند و بیش از 80% کل شهباد های تولید شده توسط ایالات متحده در چند سال اخیر همه غرق شده اند و این عملیات پس از آن صورت گرفت که آمریکایی ها یکی از این شهباد ها را برای هدف قرار دادن اسکله ای در بندر عباس استفاده کردند و به نظر می رسد همین مساله مکان وجود انبار این شهباد ها را لو داده.طبق این گزارش ها مردمان منطقه نیز به دلیل نفرت و انزجار شدید از آمریکایی ها و اسرائیلی ها به همکاری با ایران روی آورده اند و اطلاعات دقیق از مکان حضور آمریکایی ها و اسرائیلی ها و تسلیحات آنها در کشورهای عرب منطقه را در اختیار ایران قرار می دهند تا ایران آنها را هدف قرار دهد.گزارش های آمریکایی نیز تاکید می کند که ایرانی ها موفق شده اند طی چند نوبت ناوهای آمریکایی و کشتی های جنگی آمریکا را هدف قرار دهند و آسیب های فراوانی به آنها وارد کنند اما پنتاگون از اعلام خسارت های وارده به ناوها و کشتی های جنگی خود سر باز می زند.طبق گزارش اقتصاد دان ها جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران چیزی حدود 2.5 ترلیون دلار به اقتصاد جهان ضرر زده که حدود 1.2 ترلیون دلار آن فقط مربوط به ایالات متحده است و از جیب مردم آمریکا هزینه شده حال چه به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اساسی و کالا و چه به خاطر سقوط بورس و ورشکستگی و ضرر شرکت ها و بی کاری آمریکایی ها و بر آورد می شود که در صورت انجام یک تحقیق مفصل درباره هزینه های نظامی آمریکا در این جنگ رقم هزینه نظامی آمریکا به بالای 250 ملیارد دلار برسد.در خلاصه می توان گفت جنگ رسانه ای این روزها به شدت در حال فعالیت است و درحالی که آمریکایی ها ضررهای هنگفتی را متحمل می شوند اما آنها را با یک استراتژی واضح سانسور و مخفی می کنند و بر عکس می بینیم که در جنگ رسانه ای ایران بدون استراتژی رسانه ای به مقابله می پردازد و فقط آسیب هایی که ایران می بیند را منتشر می کنند و در مواردی حتی به قول معروف دشمن یک کلاغ چهل کلاغ می کند تا دست آوردهای خود را بزرگ نمایی کند.

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2026

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دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

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