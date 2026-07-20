https://spnfa.ir/20260720/اهمیت-تنگه-هرمز-برای-جمهوری-اسلامی-از-هزاران-بمب-هستهای-بالاتر-است-30399348.html

اهمیت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی از هزاران بمب هسته‌ای بالاتر است

اهمیت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی از هزاران بمب هسته‌ای بالاتر است

اسپوتنیک ایران

شهریار حیدری، نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در خصوص تاسیسات هسته ای کوه کلنگ به خبرنگار... 20.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-20T00:39+0430

2026-07-20T00:39+0430

2026-07-20T00:39+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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شهریار حیدری، نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در خصوص تاسیسات هسته ای کوه کلنگ به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما هر کاری که در حوزه هسته‌ای انجام داده‌ایم و هر راهبردی که داشته‌ایم، در چارچوب همکاری با آژانس بین‌المللی بوده و همواره آژانس را در جریان قرار داده و با آن همکاری کرده‌ایم. دقیقاً آژانس نیز از همه مسائل مطلع است. ما هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برابر آژانس در حوزه برنامه‌های هسته‌ای انجام نداده‌ایم و انجام نخواهیم داد. وی افزود: آمریکا مراکز هسته‌ای ما را بمباران کرد و به تعبیر خود ترامپ، نابود کردند. اگر واقعاً نابود شده است، پس دیگر چه برنامه‌ای برای ادامه و استمرار وجود دارد؟ اگر رسماً اعلام می‌کنند که جمهوری اسلامی دیگر توان ساخت بمب هسته‌ای ندارد، چرا همچنان به همین بهانه، مرتب و مستمر ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است؟ این نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی به فتوای رهبر ایران در خصوص عدم دستیابی به شلاح هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: ما در عمل نیز اثبات کرده‌ایم و مهم‌تر از همه، فتوای امام شهید و همچنین فتوای رهبر جدید، آقا سید مجتبی، نیز وجود دارد که اعلام کرده‌اند موازین شرع و اسلام به ما اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد و همان فتوای امام شهید نیز همچنان مورد تأکید ماست. بنابراین، از همه این موضوعات مهم‌تر این است که اساساً ما اجازه نداریم به دنبال چنین سلاحی برویم و اساساً چنین سلاحی به درد ما نمی‌خورد. به تعبیر تمام ژئوپلیتیک‌دانان دنیا، اهمیت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی از هزاران بمب هسته‌ای بالاتر است. قدرت ژئوپلیتیکی که امروز ایران دارد و همچنین نفوذی که ایران در نظام بین‌الملل به دست آورده، برای ما بسیار مهم‌تر از آن است که به دنبال ساخت سلاحی برویم که تاکنون تنها آمریکا از آن استفاده کرده و هیچ کشوری نباید از آن استفاده کند. بنابراین، همه این‌ها صرفاً بهانه است. جمهوری اسلامی هر نوع اقدامی در حوزه فعالیت‌ها و دانش هسته‌ای انجام داده، به اطلاع آژانس رسانده و آژانس نیز بارها راستی‌آزمایی کرده و اعلام کرده که هیچ‌گونه انحرافی وجود ندارد.

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