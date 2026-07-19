https://spnfa.ir/20260719/راهبرد-بقا-در-جنگ-فراگیر-از-بازدارندگی-نظامی-ایران-و-مدیریت-جبهه-داخلی-30394451.html

راهبرد بقا در جنگ فراگیر از بازدارندگی نظامی ایران و مدیریت جبهه داخلی

راهبرد بقا در جنگ فراگیر از بازدارندگی نظامی ایران و مدیریت جبهه داخلی

اسپوتنیک ایران

مجید خوشبخت راد پژوهشگر حوزه تروریسم درباره راهبرد ایران در وضعیت فعلی به اسپوتنیک اظهار داشت: سیاستمداران ایران باید از نگاه دو قطبی فاصله گرفته و تحولات را... 19.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-19T17:27+0430

2026-07-19T17:27+0430

2026-07-19T17:27+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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مجید خوشبخت راد پژوهشگر حوزه تروریسم درباره راهبرد ایران در وضعیت فعلی به اسپوتنیک اظهار داشت: سیاستمداران ایران باید از نگاه دو قطبی فاصله گرفته و تحولات را از زاویه سوم یعنی واقع بینی راهبردی تحلیل کنند. نکته اساسی این است که ایران تا آخرین لحظه میز مذاکرات را ترک نکرد و این یک تصمیم هوشمندانه بود تا ثابت شود ایران آغازگر تنش نیست، اما به احتمال زیاد همزمان با این رویکرد، آمادگی نیروهای مسلح و ذخیره سازی کالا های اساسی و دارویی افزایش یافته بود. در شرایطی که درگیری مستقیم آغاز شده و محاصره دریایی شکل گرفته، راهبرد تهران باید بر پایه سه رکن مدیریت جبهه های مرزی، حفظ ثبات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعاتی باشد. وی افزود، اشراف اطلاعاتی بر تمامی مرزها خصوصا مرزهای شمال غرب و جنوب شرق ایران باید اولویت آن ها باشد، آمریکا تلاش می کند با پیوند دادن گروه های مسلح مخالف تهران و اپوزیسیون داخلی، تمرکز نیروهای نظامی ایران را در خطوط مقدم تضعیف کند، ایران نباید اجازه دهد این گروه ها با استفاده از فضای جنگ، ناامنی ایجاد کنند، بنابراین فعال شدن عناصر اطلاعاتی بومی همچنین تقویت مواضع دفاعی در مرزها نه تنها برای مقابله با نیروی متخاصم اصلی، بلکه برای مهار تحرکات نیابتی مسلحین امری حیاتی است. خوشبخت تصریح کرد، تبلیغات دفاعی لازمه هر نبردی است، اما نگاه به آموزش باید کاملا حرفه ای و تخصصی باشد، تشکیل دوره های فشرده یک هفته ای توسط مربیان یگان های تکاوری ارتش، سپاه و فراجا برای چابک سازی نیروهای داوطلب شبه نظامی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است خصوصا با در نظر گرفتن احتمال طولانی شدن جنگ، همچنین بکارگیری ریزپرنده های انتحاری FPV و تک تیراندازان ماهر بر اساس تجربیات سال های اخیر ایران در جنگ های خاورمیانه، توان آن ها در دفاع زمینی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. این کارشناس گفت: در بحث توزیع سلاح نیز اصل بر انتظام است. سلاح های نیمه سنگین و تجهیزات دفاعی منطقی است صرفا در اختیار نیروهای نخبه و امین حکومت مرکزی قرار گیرد تا از هرگونه آشفتگی در شرایط جنگی جلوگیری شود. برای این منظور، پرسنل بخش های غیر عملیاتی نیروهای مسلح و داوطلبان مردمی شبه نظامی مجرد با اولویت استان های درگیر در خط مقدم ایران، بهتر است تحت آموزش های فشرده بازآموزی و تقویت دقت در تیراندازی قرار گیرند و سریعا مسلح شوند. وی درباره احتمال حمله زمینی اظهار داشت: مطلوب تهران خواهد بود اگر آمریکایی ها از نیروهای خودشان برای حمله زمینی استفاده کنند اما این احتمال دور از ذهن نیست که هزاران نیرو با ملیت های مختلف برای این بخش از برنامه آمریکا بکارگیری شده باشند. بر این اساس عقلایی است همه یگان های ایران در حالت آماده باش کامل برای دفاع غیر متمرکز و جنگ نزدیک قرار گیرند، در چنین حالتی اولویت عملیاتی، به حداقل رساندن تحرک نیرو در فضای باز و به حداکثر رساندن توانایی در وارد کردن تلفات سنگین به پیاده نظام آمریکا در معابر و ساختمان هاست. با توجه به برتری هوایی آمریکا در پشتیبانی از پیاده نظام خود، تفکر به این استراتژی که با هر هزینه ای مقاومت کردن سهل تر از بازپس‌گیری است، نتیجه میگیریم باید تا حد ممکن اجازه تسلط و تثبیت آمریکا بر خاک ایران داده نشود. فراموش نکنیم ایران کشور پهناوری است و بخش های زیادی درگیر نبرد زمینی نخواهند بود، در نتیجه استان های غیر درگیر، می توانند ضمن حفظ ذخیره عملیاتی، ظرفیت شلیک انبوه موشک و پهپاد را به سمت عقبه، مراکز فرماندهی و خطوط پشتیبانی مهاجمین از هر کشوری را مهیا سازند. این اقدام، تکمیل کننده راهبرد دفاع زمینی و اختلال در زنجیره تامین آمریکا خواهد بود. هر گونه تأخیر در توزیع سلاح و مهمات همچنین عدم اجرا مدل مذکور یا توقف در ساختار قدیمی، عواقب تلخ و جبران ناپذيری برای آن ها به دنبال خواهد داشت. خوشبخت تصریح کرد، در پاسخ به واکنش جامعه ایرانی به حمله زمینی، یادآوری میکنم در جنگ پیشین، مردمی که در برابر تهدید به بمباران زیرساخت ها از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، همراه با فرزندانشان روی پل ها و کنار مراکز حیاتی زنجیره انسانی تشکیل دادند را هیچ نویسنده و شاعری نمی‌تواند حماسه سرایی کند، قطعا نظاره گر خلق رشادت های شگفت انگیزی از مردم ایران خواهیم بود. در شرایط جنگ، بازار ایران باید به دور از تبلیغات نمایشی نظارت؛ تحت کنترل شدید قرار گیرد، جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی خصوصا دارو، خط قرمز امنیت ملی هر کشوری است و برخورد با اخلال گران کلان باید قاطع و آنی باشد. با توجه به محاصره دریایی، ایران باید تمامی مرزهای زمینی را به عنوان شریان های اصلی واردات اقلام مورد نیاز فعال کند، دیپلماسی زمینی باید جایگزین لجستیک دریایی شود تا کمبود کالا های استراتژیک در ایران احساس نشود، این می تواند جنگ اقتصادی تمام عیاری باشد که در آن، حفظ ذخایر راهبردی و توزیع عادلانه آن ها، به اندازه نبرد در خط مقدم اهمیت دارد. وی در پایان گفت: در سناریوی تشدید بحران و گشوده شدن جبهه‌های جدید، تاب‌آوری ایران بیش از هر چیز به هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی وابسته است، به‌گونه‌ای که حفظ توان دفاعی، جلوگیری از اختلال در تأمین کالا، تداوم خدمات عمومی، تأمین امنیت مرزها و انسجام رسانه‌ای می‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم سازد. در عین حال، با توجه به ماهیت موجودیتی جنگ از نگاه تهران و احتمال گسترش ائتلاف‌های ضدایرانی، بازنگری در راهبرد بازدارندگی، پاکسازی سیستم های امنیتی، تقویت توان اطلاعاتی، به‌روزرسانی دکترین موشکی و همزمان مدیریت هوشمندانه داخلی، از مهم‌ترین الزامات این مقطع ارزیابی می‌شود.

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