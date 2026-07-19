https://spnfa.ir/20260719/آیا-ادامه-روند-فعلی-رسانه-ای-کشور-به-نفع-منافع-ملی-می-باشد-30390710.html

آیا ادامه روند فعلی رسانه ای کشور به نفع منافع ملی می باشد

آیا ادامه روند فعلی رسانه ای کشور به نفع منافع ملی می باشد

اسپوتنیک ایران

در حالی که ایران همه پایگاه های آمریکایی را چند باره شخم زده است آمریکایی ها انکار می کنند. 19.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-19T13:18+0430

2026-07-19T13:18+0430

2026-07-19T13:18+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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ما خبرنگارها همیشه به دنبال آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها هستیم و بدیهی است که بهترین شرایط برای داشتن یک جامعه مردم سالار همانا وجود رسانه های آزاد و نشر وقایع و اتفاقاتی است که در کشور رخ می دهد و حتی در مواردی انتقاد و یا تحلیل عملکرد مسئولین و دستگاه های دولتی و غیر دولتی می باشد.اما سوالی که اینجا مطرح می باشد این است که آیا این آزادی باید بدون حد وحدود باشد و اگر هم باید حد وحدودی برای این آزادی باشد چه حد و حدودی باید وجود داشته باشد؟آیا حریم شخصی افراد و مسئولین و شخصیت ها جزو این حد وحدود به حساب می آید؟پاپاراتزی ها و یا عکاسان آزاد مطبوعات که به دنبال گرفتن عکس از شخصیت های معروف می باشند در شرایطی حریم خصوصی این افراد را مورد تعدی قرار می دهند و طبق تحقیقات پلیس حتی در موردی مثل ماجرای شاهزاده دیانا در انگلیس موجب کشته شدن او شدند، چرا که وی در حال فرار از پاپاراتزی ها تصادف کرد و کشته شد.آیا نباید حد و حدودی برای حریم شخصی باشد؟در برخی کشورها، مثل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حتی بسیاری کشورهای دیگر شما اگر یک عکس شخصی هم بگیرید که تصویر فرد دیگری در آن باشد جرم مرتکب شده اید و اگر این تصویر را بدون اجازه اش منتشر کنید معادل چند صد هزار دلار جریمه و زندان دارد.شما حتی در مواردی نمی توانید از اماکن عمومی مثل فروشگاه های بزرگ عکس بگیرید.عکس گرفتن از اماکن نظامی و امنیتی و... جای خود دارد.در شرایط جنگ شما حتی نمی توانید از جاهایی که هدف قرار گرفته شده عکس بگیرید.اگر اینترنت را جستجو کنید می توانید ده ها خبر درباره بازداشت افرادی که عکس و فیلم از جاهای هدف قرار گرفته شده در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را مشاهده کنید که بازداشت و زندانی شده اند و علیرغم اینکه حتی در مواردی توریست خارجی بودند اما هنوز در زندان می باشند و جرایم بسیار سنگینی را باید بپردازند.حتی شما اگر خبرنگار باشید ومجوز خبرنگاری و یا تصویر برداری خبری هم داشته باشید بدون اجازه مراجع مجاز حق انتشار تصاویر و فیلم از جاهای هدف قرار گرفته شده را ندارید.در اسرائیل که حتی بخشنامه به همه رسانه ها شده و حتی بسیاری از رسانه های خارجی این را منتشر کرده اند که فقط آنچه ستاد امنیت ارتش اسرائیل در اختیار رسانه ها قرار می دهد قابل انتشار می باشد و بس و آنها مجاز نیستند خودسر بروند از اماکن هدف قرار گرفته شده فیلم یا عکس بگیرند و منتشر کنند.حتی در مواردی خبرنگاران به دلیل سرپیچی از دستورات مستقیم هدف شلیک نیروهای ارتش اسرائیل قرار گرفتند و کشته شدند که یکی از معروف ترین این خبرنگاران خانم شیرین ابو عقله خبرنگار آمریکایی تلوزیون الجزیره قطر بوده.این کارها هم بی دلیل نمی باشد.چون در شرایط نظامی انتشار همین تصاویر و اخبار می تواند مصطلحا گره دادن به دشمن به حساب بیاید و اگر دشمن مثلا موشکی را به جایی زده میتواند متوجه شود که این موشک کجا خورده و اگر خطا داشته خطا را تصحیح کند و دفعه بعد به هدف بزند.در مواردی هم انتشار این اخبار می تواند موجب تضعیف روحیه جامعه شود.حالا در ایران خودمان می بینیم بسیاری چه با مجوز چه بدون مجوز می روند هر جایی که دشمن هدف قرار داده را فیلم می گیرند و آن را منتشر می کنند و در واقع گوشی های تلفن همراه مردم تبدیل به ابزاری برای گره دادن به دشمن تبدیل شده.در مواردی هم شاید اصلا صلاح نباشد که موفقیت یا عدم موفقیت دشمن در هدف قرار دادن برخی اهداف منتشر شود به دلیل اینکه هم می تواند از نظر روحی روانی روی مردم تاثیر بگذارد هم اینکه می تواند موجب آن شود که دشمن در توجیه عملیات خود ابزار در اختیار داشته باشد.به عنوان مثال می گویم، در همین کشورهای عرب همجوار ما که پایگاه های آمریکایی وجود دارد همه می دانند که این پایگاه ها برای حمله به ایران استفاده می شود اما مدام انکارمی کنند که چنین چیزی هست، خوب انتشار فیلم و عکس از عملیات ارتش آمریکا و یا اسرائیل با منشأ این کشورها می تواند ابزاری قوی در دست ایران باشد که حقانیت خود را اثبات کند.در مقابل انتشار فیلم و عکس از لانچر های موشکی ایران و یا محل های شلیک پهباد ها، به عنوان مثال، می تواند موجب آن شود که دشمن جای آنها را پیدا کند و آنها را هدف قرار دهد.همچنین انتشار اخبار کشته شدن سربازان آمریکایی می تواند موجب آن شود درون آمریکا فضای روانی تحت تاثیر قرار گیرد و به این دلیل آمریکایی ها از انتشار این اخبار پرهیز می کنند مگر اینکه در شرایطی قرار گیرند که مجبور به انتشار آن باشند مانند کشته و زخمی شدن سربازهای آمریکایی در اردن.یا می بینیم فقط اخباری درباره کشته و یا زخمی شدن غیر نظامیان را منتشر می کنند.این در حالی است که مثلا خود سی بی اس روز گذشته گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن حد اقل سی و پنج سرباز آمریکایی طی چند روز گذشته در منطقه کشته و زخمی شده اند.در مقابل هم می بینیم که در ایران می آیند ریز به ریز اخبار مرتبط با شهید شدن و یا زخمی شدن افراد از جمله نظامی ها رامنتشر می کنند و حتی در مواردی برخی یک کلاغ چهل کلاغ می کنند و ریز به ریز جاهایی که آمریکایی ها و یا اسرائیلی ها هدف قرار داده اند را فیلم و عکس می گیرند و منتشر می کنند و حتی روایت های متناقض هم نشر می دهند.در حالی که ایران شمال تا جنوب و شرق تا غرب اسرائیل را با موشک و پهباد شخم می زند می بینیم که اسرائیلی ها انکار می کنند و ادعا می کنند که همه موشک ها و پهباد ها را سرنگون کرده اند و یا اینکه فقط یکی دوتا رد شده اند.در حالی که ایران همه پایگاه های آمریکایی را چند باره شخم زده است آمریکایی ها انکار می کنند و ادعا می کنند همه موشک ها و پهباد ها قبل از رسیدن به اهداف سرنگون شده اند و حتی وقتی ایران سربازان آنها در هتل ها و کاخ ها را هدف قرار می دهد باز هم انکار می کنند.چرا؟چون جو روانی بسیار برایشان مهم است.آیا وقت آن نرسیده که فکری به حال این ماجرا شود و به فکر افتاد که منافع ملی کشور اقتضا می کند در شرایط جنگ نظارت بیشتری بر انتشار چنین اخبارش شود؟

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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