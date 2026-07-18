https://spnfa.ir/20260718/آمریکا-به-در-و-دیوار-می-زند-آب-رویش-را-حفظ-کند-اما-30383345.html

آمریکا به در و دیوار می زند آب رویش را حفظ کند اما...

آمریکا به در و دیوار می زند آب رویش را حفظ کند اما...

اسپوتنیک ایران

تنها چیزی که طراحان حمله آمریکا و اسرائیل باور نمی کردند بقا و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنها بود. 18.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-18T21:48+0430

2026-07-18T21:48+0430

2026-07-18T21:48+0430

گزارش و تحلیل

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اینکه آمریکا نمی خواست نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کند و فقط می خواست ایران را وادار به امتیاز دادن کند همه اش حرف های چرت و پرت بیش نیست، مگر اینکه یک سری افراد به رئیس جمهوری آمریکا نصیحت داده باشند که هیچ چیز از اصول سیاست نمی دانند.ترور رهبر و مقامات ارشد یک نظام، فقط و فقط، برای سرنگونی یک نظام انجام می شود نه چیز دیگری.اگر شما می خواهید با حکومتی مذاکره کنید و در نهایت از آن امتیاز بگیرید یا به فشار سیاسی و اقتصادی روی می آورید یا به فشار نظامی.ساده ترین دانشجوی علم سیاست به خوبی می داند اگر شما می خواهید با طرف مقابل به توافق برسید مجبور هستید رهبر و مقامات ارشد آن کشور را زنده نگه دارید تا با آنها مذاکره کنید وگرنه امکان مذاکره و توافق برای رده های بعدی سخت تر می شود و شما دیگر نمی توانید به دنبال امتیاز گرفتن از طرف مقابل باشید.چه بسا که شما حتی مجبور خواهید بود به طرف مقابل امتیاز هم بدهید تا با شما توافق کند.طبق گفته مقامات آمریکایی ایالات متحده با توصیه و نقشه اسرائیل وارد جنگ با ایران شد و باور داشت که ظرف کمتر از چهار روز می تواند کار را تمام کند.حتی برخی رهبران کشورهای عربی که ترامپ را از حمله به ایران بر حذر داشته بودند امروزه اظهار می دارند که ترامپ به آنها گفته بود کار سریعتر از ونزولا جمع می شود و فقط چهار پنج روز کار دارد.به هر حال آمریکا ابر قدرت اول جهان است و بودجه نظامی اش به چیزی حدود 1200 ملیارد دلار می رسد در حالی که روی کاغذ ایران یک کشور متوسط از نظر قدرت نظامی به حساب می آید و بودجه نظامی ایران چیزی حدود 12 ملیارد دلار یعنی یک صدم بودجه نظامی آمریکا است و روی کاغذ هیچ شانسی برای ایران وجود ندارد اما در عمل آن چیزی که شاید مهمتر از آن دلارها است اراده و عقیده ملت و نیروهای مسلح و به قول معروف جگر سربازهای جنگجو می باشد.علیرغم همه بمباران هایی که آمریکا انجام داد اما ایرانی ها حتی یک سنگر را حاضر نشدند خالی کنند.الان شش ماه است آمریکا بندر عباس و شهر های ساحلی ایران را بمباران می کند و طی یک هفته گذشته که شدت بمباران ها به شدت افزایش یافته اما حتی یک شهروند حاضر نشده خانه و کاشانه خود را ترک کند و به جای دیگری برود و چه بسا که همه اهالی بنادر ایران لحظه شماری می کنند که اگر آمریکایی ها تصمیم بگیرند نیرو پیاده کنند بتوانند دق و دلیل خود را با شکار سربازان آمریکایی خالی کنند.شاید سخنان فرمانده ارتش آمریکا در حین توضیح دادن درباره عملیات اصفهان به نوعی از اراده ملت ایران برای دفاع از مرز و بوم خود نشان داشته باشد.وی که در کنار وزیر جنگ آمریکا ایستاده بود اظهار داشت که ایرانی ها همه به نیروهای مهاجم آمریکایی حمله ور شدند و با هر چیزی در دست داشتند به آنها حمله می کردند وحتی از تپانچه های قدیمی خود برای شلیک به آمریکایی ها استفاده می کردند و آنچه برای آمریکایی ها قابل تعجب تر بود این بود که تعداد زیادی ایرانی ها که حتی سلاح در اختیار نداشتند با سنگ و چوب و چماغ و... جمع شده بودند تا اگر احیانا سربازان آمریکایی از محاصره نیروهای ایرانی در بروند با هر چه در اختیار دارند به مقابله با آنها بپردازند، آن هم نیروهایی که تا دندان مسلح هستند.آمریکایی ها فکر می کنند چنین ملتی را می توانند شکست دهند؟طی هفته اخیر هم آمریکایی ها بمباران های شدید بر علیه کل نوار ساحلی ایران و شهرهای اطراف انجام دادند تا اراده ایرانی ها را بشکنند اما نه فقط اراده ایرانی ها را نشکستند بلکه ایرانی ها با اراده بالاتر به مقاومت پرداختند و درجاهایی که آمریکایی ها امیدوار بودند به دلیل بمباران مردم فرار کنند بر عکس دیگر ایرانی ها سرازیر شدند تا هم به باز سازی جاده ها و پل های تخریب شده توسط آمریکایی ها کمک کنند هم اگر نیاز باشد پشتیبان نیروهای مسلح خود برای دفاع از کشور باشند.این است ملت ایران.شاید ما با هم اختلافات زیادی در موارد زیادی داشته باشیم اما در مقابل دشمن همه یک مشت محکم هستیم.به هر حال علاوه بر اینها مشاهده شد که نیروهای مسلح ایران هم استراتژی رویارویی را نیز تغییر داده اند و اهداف استراتژیک تری را طی دو روز اخیر هدف قرار داده اند.طبق استراتژی جدید هر پروژه و یا شرکت و یا موسسه ای در کشورهای منطقه که به نوعی با آمریکایی ها در ارتباط باشد به اهداف بالقوه ایران تبدیل شده.یعنی در مقابل هدف قرار گرفتن زیر بناهای غیر نظامی ایران ایرانی ها هم اهدافی که آمریکایی ها در آن سهم دارند را هدف قرار می دهند و چه کسی است که نداند این اهداف به هزاران هدف می رسد.از شرکت های نفتی گرفته تا مشاوران نظامی تا شرکت های تجاری و الکترونیک و پیمانکاری و...هر آنچه مرتبط با آمریکایی ها است از این پس هدف مشروع ایران خواهد بود.مضاف بر اینها آمریکاییها به خوبی می دانند اگر ایرانی ها نیروگاه های برق وارتباطات و آب شیرین کن های کشورهای عرب متحد آمریکا راهدف قرار دهند آنوقت دیگر این کشورها غیر قابل زندگی کردن می شوند و در دمای بالای شصت درجه همه مجبور به فرار از این کشورها می شود حتی سربازان آمریکایی که آنجا هستند.آمریکا هم که با درگیر شدن با یک نیروی به اصطلاح متوسط آبرور ارتش خود را برده و جایگاه اش به عنوان یک ابر قدرت جهانی مورد تمسخر قرار گرفته تلاش دارد با رسیدن به یک موفقیت هر چند کوچک بتواند اعلام کند که پیروز شده و سریع خود را عقب بکشد.برخی کارشناسان هم باور دارند چون ساختار سیاسی در اسرائیل در حال به هم ریختن است و نتانیاهو به شدت نیاز دارد که جنگ برقرار باشد تا در انتخابات بتواند سر جایش باقی بماند وی برخی موارد پرونده ابستین را رو کرده و با تهدید ترامپ وی را وادار کرده حد اقل تا زمان انتخابات اسرائیل جنگ را ادامه دهد و بعد به بهانه مذاکرات آن را متوقف کند تا زمان انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا دیگر جنگ متوقف شده باشد اما ایرانی ها که این را خوب می دانند احتمالا حاضر نباشند زیر بار بروند واینبار یا آمریکا مجبور می شود تسلیم خواسته های ایران یعنی پذیرفتن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز واعطای تضمین های لازم مبنی بر عدم حمله مجدد به ایران را بدهد یا جنگ را تا انتخابات میاندوره ای کنگره ادامه می دهند.بسیاری کارشناسان آمریکایی باور دارند بر عکس اظهار نظرهای ترامپ و اطرافیانش برای ترامپ امروزه این انتخابات بسیار حیاتی است چرا که وی به خوبی می داند جمهوریخواه ها در انتخابات شکست خواهند خورد اما امروزه بحث درصد شکست آنها است نه اصل شکست.در صورتی که دمکراتها بتوانند دو سوم کنگره را به دست آورند (که بسیار دشوار است) ممکن است بر اساس ماده 25 قانون اساسی آمریکا و به استناد نامه امضا شده توسط 100 دانشمند روانشناس برجسته آمریکایی عدم کفایت ترامپ به دلیل مسایل روانی را به رای بگذارند و او را کامل برکنار کنند و حتی اگر چنین اتفاقی هم پیش نیاید در صورتی که اکثریت مطلق کنگره را در اختیار داشته باشند از طریق تصویب قوانین و مقررات دست و پا گیر و یا قطع بودجه های دولتی پر و بال ترامپ را قطع کنند و در نهایت ترامپ به اصطلاح آمریکایی ها به اردک لنگ تبدیل شود و شاید هم پرونده های قضایی برای او باز کنند و به دلیل فساد و یا مشکلات مالیاتی از طریق احکام قضایی وی را از کار برکنار کنند.با توجه به این شرایط به نظر می رسد علیرغم اینکه ایران سختی های زیادی را متحمل می شود اما شواهد نشان می دهد ایران خود را برای مقاومت طولانی مدت آماده کرده در حالی که ترامپ خود را برای پیروزی برق آسا آماده کرده بود و چون به آن پیروزی دست نیافته حالا دارد دست و پا می زند.

https://spnfa.ir/20260718/30378537.html

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2026

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