https://spnfa.ir/20260715/ترامپ-شناسایی-اهداف-ایران-در-سواحل-تنگه-هرمز-دشوار-است-30327736.html

ترامپ: شناسایی اهداف ایران در سواحل تنگه هرمز دشوار است

ترامپ: شناسایی اهداف ایران در سواحل تنگه هرمز دشوار است

اسپوتنیک ایران

رئیس‌جمهور آمریکا: "اگر به تنگه هرمز نگاه کنید، همین حالا که در حال جستجو هستیم، تشخیص اینکه آنها چه چیزی در آنجا دارند برایمان سخت است." 15.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-15T09:14+0430

2026-07-15T09:14+0430

2026-07-15T09:14+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/0f/30327432_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_998fcdc5ade23ec779d8b1b6413b11ae.jpg

وقتی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پرسیده شد که آیا می‌توان درباره از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران صحبت کرد، او پاسخ داد که این موضوع می‌تواند به هر شکلی تفسیر شود.رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که در حال حاضر تمایلی به مذاکره با تهران ندارد و اظهار داشت که اگر توافقی حاصل نشود، ایران "چیزی نخواهد داشت". رئیس کاخ سفید افزود که حملات علیه ایران تا زمانی که شخصاً دستور توقف آنها را صادر کند، ادامه خواهد یافت.در 8 ژوئیه، ایالات متحده پایان آتش‌بس با ایران را اعلام کرد و آن را به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز متهم کرد. چند روز بعد، تهران اعلام کرد که تا زمانی که آمریکایی‌ها دخالت در منطقه را متوقف نکنند، گذرگاه دریایی را بسته است. دونالد ترامپ، به نوبه خود، دستور اعمال مجدد محاصره هرمز را صادر کرد که به ادعای او فقط شامل کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی خواهد شد. در تمام این مدت، دو طرف در حال تبادل ضربات بوده‌اند.این دور جدید تشدید تنش تنها سه هفته پس از امضای یادداشت تفاهمی توسط دو طرف برای پایان دادن به درگیری رخ داد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان