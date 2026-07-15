ترامپ: شناسایی اهداف ایران در سواحل تنگه هرمز دشوار است
© telegram ir_sputnikترامپ: شناسایی اهداف ایران در سواحل تنگه هرمز دشوار است
© telegram ir_sputnik
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رئیسجمهور آمریکا: "اگر به تنگه هرمز نگاه کنید، همین حالا که در حال جستجو هستیم، تشخیص اینکه آنها چه چیزی در آنجا دارند برایمان سخت است."
وقتی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پرسیده شد که آیا میتوان درباره از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران صحبت کرد، او پاسخ داد که این موضوع میتواند به هر شکلی تفسیر شود.
رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که در حال حاضر تمایلی به مذاکره با تهران ندارد و اظهار داشت که اگر توافقی حاصل نشود، ایران "چیزی نخواهد داشت". رئیس کاخ سفید افزود که حملات علیه ایران تا زمانی که شخصاً دستور توقف آنها را صادر کند، ادامه خواهد یافت.
در 8 ژوئیه، ایالات متحده پایان آتشبس با ایران را اعلام کرد و آن را به حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز متهم کرد. چند روز بعد، تهران اعلام کرد که تا زمانی که آمریکاییها دخالت در منطقه را متوقف نکنند، گذرگاه دریایی را بسته است. دونالد ترامپ، به نوبه خود، دستور اعمال مجدد محاصره هرمز را صادر کرد که به ادعای او فقط شامل کشتیها و محمولههای ایرانی خواهد شد. در تمام این مدت، دو طرف در حال تبادل ضربات بودهاند.
این دور جدید تشدید تنش تنها سه هفته پس از امضای یادداشت تفاهمی توسط دو طرف برای پایان دادن به درگیری رخ داد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که در حال حاضر تمایلی به مذاکره با تهران ندارد و اظهار داشت که اگر توافقی حاصل نشود، ایران "چیزی نخواهد داشت". رئیس کاخ سفید افزود که حملات علیه ایران تا زمانی که شخصاً دستور توقف آنها را صادر کند، ادامه خواهد یافت.
در 8 ژوئیه، ایالات متحده پایان آتشبس با ایران را اعلام کرد و آن را به حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز متهم کرد. چند روز بعد، تهران اعلام کرد که تا زمانی که آمریکاییها دخالت در منطقه را متوقف نکنند، گذرگاه دریایی را بسته است. دونالد ترامپ، به نوبه خود، دستور اعمال مجدد محاصره هرمز را صادر کرد که به ادعای او فقط شامل کشتیها و محمولههای ایرانی خواهد شد. در تمام این مدت، دو طرف در حال تبادل ضربات بودهاند.
این دور جدید تشدید تنش تنها سه هفته پس از امضای یادداشت تفاهمی توسط دو طرف برای پایان دادن به درگیری رخ داد.