https://spnfa.ir/20260715/آمچم-خسارات-کسبوکار-آمریکایی-از-تحریمهای-روسیه-به-200-میلیارد-دلار-رسید-30327641.html

آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید

آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید

اسپوتنیک ایران

رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم): شرکت‌های آمریکایی در چهار سال گذشته به دلیل تحریم‌های روسیه، 200 میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. 15.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-15T09:13+0430

2026-07-15T09:13+0430

2026-07-15T09:13+0430

جهان

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رابرت ایجی، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم)، در گفت‌وگو با اسپوتنیک تأکید کرد که این خسارت‌ها به‌طور مستقیم ناشی از فشار تحریم‌هاست و تنها در این بازه زمانی رخ داده است.ایجی افزود که پس از آغاز عملیات ویژه، هرج و مرج و وحشت میان کارآفرینان غربی ایجاد شد و برخی تصمیمات احساسی برای ترک روسیه گرفتند، اما اتاق بازرگانی از همکاران خود خواست که عجله نکنند و خونسردی خود را حفظ کنند. وی تأکید کرد که کسب‌وکار غربی تمایلی به خروج از بازار روسیه نداشت و روسیه همچنان بازاری جذاب، باثبات و رو به رشد است و همچنین فرصت‌های خوبی برای ورود به بازارهای آسیای مرکزی فراهم می‌کند.

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