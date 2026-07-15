آمچم: خسارات کسبوکار آمریکایی از تحریمهای روسیه به 200 میلیارد دلار رسید
© telegram ir_sputnikآمچم: خسارات کسبوکار آمریکایی از تحریمهای روسیه به 200 میلیارد دلار رسید
© telegram ir_sputnik
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رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم): شرکتهای آمریکایی در چهار سال گذشته به دلیل تحریمهای روسیه، 200 میلیارد دلار ضرر کردهاند.
رابرت ایجی، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم)، در گفتوگو با اسپوتنیک تأکید کرد که این خسارتها بهطور مستقیم ناشی از فشار تحریمهاست و تنها در این بازه زمانی رخ داده است.
ایجی افزود که پس از آغاز عملیات ویژه، هرج و مرج و وحشت میان کارآفرینان غربی ایجاد شد و برخی تصمیمات احساسی برای ترک روسیه گرفتند، اما اتاق بازرگانی از همکاران خود خواست که عجله نکنند و خونسردی خود را حفظ کنند.
وی تأکید کرد که کسبوکار غربی تمایلی به خروج از بازار روسیه نداشت و روسیه همچنان بازاری جذاب، باثبات و رو به رشد است و همچنین فرصتهای خوبی برای ورود به بازارهای آسیای مرکزی فراهم میکند.
ایجی افزود که پس از آغاز عملیات ویژه، هرج و مرج و وحشت میان کارآفرینان غربی ایجاد شد و برخی تصمیمات احساسی برای ترک روسیه گرفتند، اما اتاق بازرگانی از همکاران خود خواست که عجله نکنند و خونسردی خود را حفظ کنند.
وی تأکید کرد که کسبوکار غربی تمایلی به خروج از بازار روسیه نداشت و روسیه همچنان بازاری جذاب، باثبات و رو به رشد است و همچنین فرصتهای خوبی برای ورود به بازارهای آسیای مرکزی فراهم میکند.