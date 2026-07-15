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https://spnfa.ir/20260715/آمچم-خسارات-کسبوکار-آمریکایی-از-تحریمهای-روسیه-به-200-میلیارد-دلار-رسید-30327641.html
آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید
آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید
اسپوتنیک ایران
رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم): شرکت‌های آمریکایی در چهار سال گذشته به دلیل تحریم‌های روسیه، 200 میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. 15.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-15T09:13+0430
2026-07-15T09:13+0430
جهان
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رابرت ایجی، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم)، در گفت‌وگو با اسپوتنیک تأکید کرد که این خسارت‌ها به‌طور مستقیم ناشی از فشار تحریم‌هاست و تنها در این بازه زمانی رخ داده است.ایجی افزود که پس از آغاز عملیات ویژه، هرج و مرج و وحشت میان کارآفرینان غربی ایجاد شد و برخی تصمیمات احساسی برای ترک روسیه گرفتند، اما اتاق بازرگانی از همکاران خود خواست که عجله نکنند و خونسردی خود را حفظ کنند. وی تأکید کرد که کسب‌وکار غربی تمایلی به خروج از بازار روسیه نداشت و روسیه همچنان بازاری جذاب، باثبات و رو به رشد است و همچنین فرصت‌های خوبی برای ورود به بازارهای آسیای مرکزی فراهم می‌کند.
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آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید

09:13 15.07.2026
© telegram ir_sputnikآمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید
آمچم: خسارات کسب‌وکار آمریکایی از تحریم‌های روسیه به 200 میلیارد دلار رسید - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.07.2026
© telegram ir_sputnik
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رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم): شرکت‌های آمریکایی در چهار سال گذشته به دلیل تحریم‌های روسیه، 200 میلیارد دلار ضرر کرده‌اند.
رابرت ایجی، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (آمچم)، در گفت‌وگو با اسپوتنیک تأکید کرد که این خسارت‌ها به‌طور مستقیم ناشی از فشار تحریم‌هاست و تنها در این بازه زمانی رخ داده است.

ایجی افزود که پس از آغاز عملیات ویژه، هرج و مرج و وحشت میان کارآفرینان غربی ایجاد شد و برخی تصمیمات احساسی برای ترک روسیه گرفتند، اما اتاق بازرگانی از همکاران خود خواست که عجله نکنند و خونسردی خود را حفظ کنند.

وی تأکید کرد که کسب‌وکار غربی تمایلی به خروج از بازار روسیه نداشت و روسیه همچنان بازاری جذاب، باثبات و رو به رشد است و همچنین فرصت‌های خوبی برای ورود به بازارهای آسیای مرکزی فراهم می‌کند.
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