https://spnfa.ir/20260714/تاثیر-ائتلاف-پدافندی-جدید-اروپا-بر-موازنه-بازدارندگی-و-محاسبات-کرملین-30311476.html
تاثیر ائتلاف پدافندی جدید اروپا بر موازنه بازدارندگی و محاسبات کرملین
تاثیر ائتلاف پدافندی جدید اروپا بر موازنه بازدارندگی و محاسبات کرملین
اسپوتنیک ایران
تأکید بیانیه بر ماهیت صرفاً دفاعی این پروژه و باز بودن آن برای پیوستن سایر کشورها نیز قابل توجه است. 14.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-14T09:40+0430
2026-07-14T09:40+0430
2026-07-14T09:40+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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9 کشور اروپایی و اوکراین با هدف یکپارچهسازی صنایع نظامی و اشتراکگذاری تجربیات پدافندی کییف، ائتلاف دفاع موشکی جدیدی تشکیل دادند که درهای آن به روی سایر کشورهای متقاضی نیز باز است.هیراد مخیری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: به دشواری میتوان این ائتلاف را مستقل از روندی دانست که در نشست اخیر سران ناتو شکل گرفت. کشورهای اروپایی در همان نشست، تحت فشار واشنگتن پذیرفتند سهم بیشتری از هزینهها و مسئولیتهای دفاعی قاره را بر عهده بگیرند. اکنون نیز یکپارچهسازی صنایع دفاعی چند کشور اروپایی و استفاده از تجربه میدانی اوکراین در حوزه پدافند هوایی را باید نخستین گام عملی در اجرای همان تعهد دانست، نه اینکه آن را ابتکاری جداگانه تصور کنیم.مخیری خاطرنشان کرد، تأکید بیانیه بر ماهیت صرفاً دفاعی این پروژه و باز بودن آن برای پیوستن سایر کشورها نیز قابل توجه است. این تأکید را میتوان تلاشی برای کاهش حساسیتهای امنیتی روسیه نیز ارزیابی کرد. هرچند بعید است چنین ادبیاتی در عمل تغییری در برداشت مسکو از این روند ایجاد کند.باید توجه داشته باشیم، این فرایند تنها یک روی ماجراست. از منظر معماری امنیتی اروپا، آنچه که در شرایط حاضر در حال شکلگیری است، بیش از آنکه یک ساختار دفاعی مستقل باشد، تلاشی برای افزایش هماهنگی و انسجام ظرفیتهای موجود ناتو در قالبی منسجمتر است. حضور فرانسه، که سالها از ایده استقلال راهبردی اروپا دفاع کرده، در کنار کشورهایی مانند نروژ، بریتانیا و دیگر اعضای شمال اروپا که امنیت خود را همچنان در پیوند با تضمینهای آمریکا تعریف میکنند، که این موضوع نشان میدهد، اروپا هنوز میان دو رویکرد تلاش برای افزایش توان دفاعی مستقل از یک سو و حفظ اتکای راهبردی به ایالات متحده از سوی دیگر در نوسان است.وی در پایان تصریح کرد، به نوعی این ائتلاف را باید محل تلاقی این دو رویکرد تلقی نماییم، نه غلبه یکی بر دیگری. آنچه برای روسیه اهمیت دارد، موضوع دفاعی این پروژه نیست، بلکه کرملین بیش از هر چیز به روند انباشت تدریجی ظرفیتهای دفاعی و افزایش هماهنگی عملیاتی در مرزهای غربی خود توجه خواهد کرد. این روند که حتی اگر امروز ماهیتی تهاجمی نداشته باشد، در بلندمدت میتواند بر محاسبات بازدارندگی و ارزیابیهای امنیتی روسیه اثر بگذارد
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
تاثیر ائتلاف پدافندی جدید اروپا بر موازنه بازدارندگی و محاسبات کرملین
تأکید بیانیه بر ماهیت صرفاً دفاعی این پروژه و باز بودن آن برای پیوستن سایر کشورها نیز قابل توجه است.
9 کشور اروپایی و اوکراین با هدف یکپارچهسازی صنایع نظامی و اشتراکگذاری تجربیات پدافندی کییف، ائتلاف دفاع موشکی جدیدی تشکیل دادند که درهای آن به روی سایر کشورهای متقاضی نیز باز است.
هیراد مخیری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: به دشواری میتوان این ائتلاف را مستقل از روندی دانست که در نشست اخیر سران ناتو شکل گرفت. کشورهای اروپایی در همان نشست، تحت فشار واشنگتن پذیرفتند سهم بیشتری از هزینهها و مسئولیتهای دفاعی قاره را بر عهده بگیرند. اکنون نیز یکپارچهسازی صنایع دفاعی چند کشور اروپایی و استفاده از تجربه میدانی اوکراین در حوزه پدافند هوایی را باید نخستین گام عملی در اجرای همان تعهد دانست، نه اینکه آن را ابتکاری جداگانه تصور کنیم.
مخیری خاطرنشان کرد، تأکید بیانیه بر ماهیت صرفاً دفاعی این پروژه و باز بودن آن برای پیوستن سایر کشورها نیز قابل توجه است. این تأکید را میتوان تلاشی برای کاهش حساسیتهای امنیتی روسیه نیز ارزیابی کرد. هرچند بعید است چنین ادبیاتی در عمل تغییری در برداشت مسکو از این روند ایجاد کند.
باید توجه داشته باشیم، این فرایند تنها یک روی ماجراست. از منظر معماری امنیتی اروپا، آنچه که در شرایط حاضر در حال شکلگیری است، بیش از آنکه یک ساختار دفاعی مستقل باشد، تلاشی برای افزایش هماهنگی و انسجام ظرفیتهای موجود ناتو در قالبی منسجمتر است. حضور فرانسه، که سالها از ایده استقلال راهبردی اروپا دفاع کرده، در کنار کشورهایی مانند نروژ، بریتانیا و دیگر اعضای شمال اروپا که امنیت خود را همچنان در پیوند با تضمینهای آمریکا تعریف میکنند، که این موضوع نشان میدهد، اروپا هنوز میان دو رویکرد تلاش برای افزایش توان دفاعی مستقل از یک سو و حفظ اتکای راهبردی به ایالات متحده از سوی دیگر در نوسان است.
وی در پایان تصریح کرد، به نوعی این ائتلاف را باید محل تلاقی این دو رویکرد تلقی نماییم، نه غلبه یکی بر دیگری. آنچه برای روسیه اهمیت دارد، موضوع دفاعی این پروژه نیست، بلکه کرملین بیش از هر چیز به روند انباشت تدریجی ظرفیتهای دفاعی و افزایش هماهنگی عملیاتی در مرزهای غربی خود توجه خواهد کرد. این روند که حتی اگر امروز ماهیتی تهاجمی نداشته باشد، در بلندمدت میتواند بر محاسبات بازدارندگی و ارزیابیهای امنیتی روسیه اثر بگذارد