https://spnfa.ir/20260713/مگر-کسی-مستخدم-آمریکایی-خواسته-بود-30307427.html

مگر کسی مستخدم آمریکایی خواسته بود؟

مگر کسی مستخدم آمریکایی خواسته بود؟

اسپوتنیک ایران

آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:"ترامپ مدعی شده که می‌خواهد نگهبانِ تنگه هرمز شود، برایحراست از تنگه... 13.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-13T21:19+0430

2026-07-13T21:19+0430

2026-07-13T21:19+0430

گزارش و تحلیل

جهان

سیاسی

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آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:"ترامپ مدعی شده که می‌خواهد نگهبانِ تنگه هرمز شود، برایحراست از تنگه نیازی به کارگر خارجی نداریم!اگر خیلی اصرار به شغل نگهبانی دارد برود نگهبان قبر گراهام بشود."اخیرا ترامپ مدعی شده بود که ارتش آمریکا از این پس امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز را تامین خواهد کرد و 20 درصد عوارض تامین امنیت از آنها دریافت خواهد نمود.امری که به نوعی نشان می دهد مشکل اصلی ترامپ دریافت عوارض برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز و یا آنچه از آن به عنوان قانون بین المللی یاد می کنند یا حمایت از متحدین در منطقه یا... نبوده.هدف ایجاد راهی برای باج گیری بوده و هست.البته از همان ابتدا هم ترامپ به صراحت این نظر خود را بیان کرده بود ولی برخی حاضر نشدند تویت او را جدی بگیرند و حتی برخی کارشناسان آمریکایی ادعا کردند حرف های توخالی بوده که زده.اصل مشکل تنگه هرمز وجود خود آمریکایی ها است و اصلی ترین مسبب نا امنی در تنگه هرمز همان آمریکایی ها هستند و اگر حمله غیر قانونی آمریکا و اسرائیل به ایران نبود که تنگه هرمز باز بود و همه کشتی ها راحت عبور می کردند و عوارضی پرداخت نمی کردند.آمریکایی ها چند وقت قبل هم طرحی را مطرح کرده بودند که بر اساس آن شرکتی آمریکایی ایرانی و عمانی تشکیل شود که بابت عبور کشتی ها ازتنگه هرمز عوارض دریافت کند و درآمد های شرکت میان سه کشور تقسیم شود که ایرانی ها این طرح را رد کردند و عمانی ها هم اظهار داشته بودند که اصلا نمی خواهند خودشان را درگیر ماجرا کنند.وقتی این را می گفتیم برخی می گفتند امکان ندارد، اما الان می بینیم که کل مشکل ترامپ این است که می خواهد در دریافت عوارض از تنگه هرمز سهم داشته باشد و از پانزده هزار کیلومتر آن طرف تر بیاید در منطقه خاورمیانه باج گیری کند.حالا اگر ایران یا عمان چنین چیزی را به حق مطرح کنند باز هم حرفی چون به هر حال کشتی ها از آبهای سرزمینی این کشورها باید عبور کنند کسی نیست بگوید آمریکا چه کاره است که بخواهد 20% ارزش کالای کشتی ها را عوارض دریافت کند.اگر ایران چنین چیزی را مطرح کرده بود جهان بالا و پایین می شد که چه خبر است و اصلا ایران حق ندارد چنین کاری کند و این آبراه بین المللی است و...حالا ببینیم واکنش اینها درباره خواست ترامپ چه خواهد بود و کدامشان، از کشورهای منطقه خلیج فارس گرفته تا اروپا با شرق آسیا تا... وجود آن را دارند که از این حرف ترامپ انتقاد کنند.ظاهرا در جهان هیچ کشوری وجود ندارد که جرئت ایستادن در مقابل آمریکا را داشته باشند و همه رفته اند پشت ایران قایم شده اند که ایران با زورگویی های آمریکا مقابله کند.ایران هم به صراحت به زبان سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اش می گوید که نه حراست نیاز است و نه کارگر و عمله و... که بیایند برای ما بخواهند امنیت ایجاد کنند.به قول معروف شما جیب ما را نزنید بقیه اش با خودمان.همین که آمریکایی ها از منطقه خاورمیانه خارج شوند به خودی خود امنیت این منطقه توسط کشورهای منطقه تامین خواهد شد و حضور خود آمریکایی ها تنها دلیل نا امنی در این منطقه می باشد و به قول معروف این محافظ خودش سرکرده دزدها است.

https://spnfa.ir/20260713/30304613.html

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دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

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