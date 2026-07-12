https://spnfa.ir/20260712/کل-ژئوپلیتیک-ایران-برای-آمریکا-اهمیت-دارد-30285801.html

کل ژئوپلیتیک ایران برای آمریکا اهمیت دارد

کل ژئوپلیتیک ایران برای آمریکا اهمیت دارد

اسپوتنیک ایران

آمریکا در تلاش برای دور کردن ایران از روسیه چین است. 12.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-12T14:37+0430

2026-07-12T14:37+0430

2026-07-12T14:37+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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احمد بخشایش اردستانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرامون وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر گفت:نیروگاه به حالت عادی در حال فعالیت است. مدتی شرکت روس‌اتم بخشی از کارکنان خود را بدلیل تهدیدات آمریکا و اسرائیل از آنجا خارج کرده بود، سپس روسیه نیز دوباره به آن‌ها تذکر داد که این نیروگاه مربوط به روسیه است و باید این موضوع رعایت شود. حتی روسیه گزارشی هم به دبیرکل آژانس ارائه داد و آن‌ها نیز اعلام کردند که نیروگاه را تحت نظر دارند. اما به هر حال، آمریکایی‌ها بی‌علاقه نیستند که زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهند و یکی از این زیرساخت‌ها در عسلویه و دیگری در بوشهر است. نیروگاه بوشهر هم که هزار مگاوات برق تولید می‌کند، می‌تواند مورد تعرض قرار بگیرد. البته اگر اسرائیل و آمریکا، به‌ویژه، به این نیروگاه حمله کنند، آلودگی ناشی از آن تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس را در بر خواهد گرفت و زندگی عادی در آن منطقه را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. این اقدام بسیار اشتباه است، اما آمریکایی‌ها برای اینکه هم به ایران و هم به روسیه فشار وارد کنند تا ایران را راضی کنند که تنگه هرمز باز بماند و حملات به کشورهای عربی به دلیل وجود پایگاه‌ها در آنجا کاهش پیدا کند، طبیعتاً این اقدامات را انجام می‌دهند و مرتب به نزدیکی نیروگاه بوشهر می‌آیند. البته هنوز خود نیروگاه را هدف قرار نداده‌اند، اما مرتب اطراف آن را مورد حمله قرار می‌دهند.این نماینده مجلس ایران در ادامه به اهمیت ژئوپلیتیکی ایران اشاره کرد و اظهار داشت:کل ژئوپلیتیک ایران برای آمریکا اهمیت دارد، زیرا آمریکا می‌خواهد هم چین و هم روسیه را کنترل کند. بنابراین تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد، دست روس‌ها و چینی‌ها را از ایران کوتاه کند. شما ببینید، از یک طرف در بوشهر اطراف نیروگاه را هدف قرار می‌دهد و از طرف دیگر، مثلاً راه‌آهن آق‌قلا در استان گلستان را می‌زند، چون در صورت محاصره دریایی، این مسیر ترانزیت ریلی برای چین سه برابر اهمیت پیدا می‌کند.وی افزود:البته ایران ظرف 24 ساعت آن مسیر را تعمیر و بازسازی کرد، اما همین حملات نشان می‌دهد که تا آنجا که امکان دارد، تلاش می‌کنند روسیه و چین را از ایران جدا کنند و اجازه ندهند در این جنگ به ایران کمک کنند. زیرا هر شکستی که ایران متحمل شود، در واقع به ضرر روسیه و چین نیز خواهد بود.

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شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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