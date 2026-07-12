https://spnfa.ir/20260712/تنگه-هرمز-به-شرایط-قبل-جنگ-باز-نخواهد-گشت-30284307.html

تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ باز نخواهد گشت

تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ باز نخواهد گشت

اسپوتنیک ایران

هیچ منطقی وجود ندارد که ایران حاضر باشد این امتیاز را از دست بدهد و به هر قیمتی شده ایران تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. 12.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-12T13:13+0430

2026-07-12T13:13+0430

2026-07-12T13:13+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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انگلیس در دوران اوج استعمار خود تقریبا تمام تنگه های استراتژیک جهان را در اختیار داشت تا تجارت جهانی را در کنترل خود داشته باشد و جنگ های متعدد از جمله جنگ جهانی اول به دلیل این سیاست انگلیس راه افتاد در نهایت هم این سیاست انگلیس موجب فروپاشی امپراتوری بریتانیا در جهان شد.آنهایی که تاریخ را ورق زده اند به خوبی می دانند اصلی ترین دلیل راه افتادن جنگ جهانی اول طرح راه آهن برلین بغداد بود زمانی که آلمانی ها تصمیم گرفتند برای تامین انرژی مورد نیاز خود راه آهن ای راه بیاندازند که بغداد را به برلین وصل می کند و نیاز به عبور از تنگه هایی که تحت کنترل انگلیس بود نباشد.انگلیسی ها هم هر آنچه در چنته داشتند هزینه کردند تا جلوی این طرح را بگیرند و وارد جنگ های متعدد از این بابت شدند.همین جنگ ها موجب آن شد که در نهایت انگلیس با فروپاشی مواجه شود.فروپاشی امپراتوری بریتانیا وقتی قطعی شد که پس از جنگ جهانی دوم مصر تصمیم گرفت کانال سوئز را ملی کند و از کنترل انگلیس و فرانسه خارج کند و آنها با کمک اسرائیل وارد جنگ بر علیه مصر شدند اما با ورود شوروی و آمریکا به ماجرا انگلیس مجبور شد که شکست را بپذیرد و عقب نشینی کند.امروزه آمریکا از همان سیاست انگلیس دارد پیروی می کند و تلاش دارد همه تنگه های استراتژیک جهان را تحت سلطه خود داشته باشد.از تنگه پاناما گرفته تا جبل الطارق تا مالاکا تا هرمز و دریای چین و تایوان تا...آمریکایی ها باور نمی کردند که وارد جنگی با ایران شوند که به یکباره موجب از دست دادن کنترل یکی از استراتژیک ترین تنگه ها یعنی تنگه هرمز شود.آنها به خوبی می دانند که به قول آقای مدودف ارزش تنگه هرمز از صدها بمب اتمی و حتی هیدروژنی بیشتر است چون یک پنجم انرژی جهان و یک سوم منابع استراتژیک دیگر از هیلیوم گرفته تا کود شیمیایی از این تنگه عبور می کنند و حتی ایجاد لوله های جایگزین علاوه بر پر هزینه بودنشان مشکل را حل نخواهد کرد، کود را که با لوله نمی توانند جابه جا کنند.آنچه که مسلم است این می باشد که این تنگه را از طریق نظامی هم نمی توانند باز کنند چرا که کافی است تیر اندازی ساده در آنجا باشد تا دیگر هیچ کس جرئت نکند از آنجا عبور کند، چه رسد به درگیری های شدید با موشک و پهباد و....جالب تر اینکه علیرغم آنچه برخی کشورها به ظاهر بیان می کنند اما بسیاری از کشورهای جهان، از جمله متحدین اروپایی آمریکا، هیچ تمایلی ندارند تنگه در کنترل آمریکا باشد و حتی ترجیح می دهند به ایران عوارض پرداخت کنند ولی تنگه در کنترل آمریکا نباشد چرا که کنترل بیش از حد آمریکا، و مخصوصا با سیاست هایی که از ترامپ می بینند، عملا برای آنها هم خطر به حساب می آید.تصور اینکه این سیاست ها، منظور سیاست های ترامپی، فقط مرتبط با شخص ترامپ است تصور ساده لوحانه ای بیش نیست.این سیاست ها یک روند سیاست استراتژیک آمریکایی است که در پشت پرده تدوین شده و رئیس جمهوری مجری آن است، امروز ترامپ است و فردا رئیس جمهوری دیگری، سیاست های استراتژیک ربطی به رئیس جمهوری ندارد و حالا ممکن است یک رئیس جمهوری با سیاست و لیاقت وزبانی محترمانه مجری آن باشد و دیگری مانند ترامپ فاقد این نوع رفتار ها باشد.از سوی دیگر رقبای ایالات متحده مانند روسیه و چین هم به هیچ وجه تمایل ندارند که کنترل تنگه هرمز در اختیار رقیب شان قرار گیرد چون می دانند بعد ها آمریکا قطعا از این تنگه ممکن است بر علیه آنها استفاده کند و بهتر است الآن که امکان دارد جلویش را بگیرند.از سوی دیگر ایران موفق شده امتیازی به دست آورد که می تواند با استفاده از آن گلوی دشمنان خود را بفشارد و آنها را وادار کند که دیگر مانند قبل رفتار نکنند.علاوه بر همه اینها ایران می تواند در آمد هنگفتی از این بابت به دست آورد و به کشورهایی که ایران را تحریم می کنند فشار بیاورد که یا تحریم ها را بردارند یا اجازه عبور به آنها داده نمی شود و یا...هیچ منطقی وجود ندارد که ایران حاضر باشد این امتیاز را از دست بدهد و به هر قیمتی شده ایران تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد.کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم که احساس می کنند از این بابت در مقابل ایران ضعیف شده اند به خوبی می دانند که مجبور هستند با ایران کنار بیایند چرا که فعلا گلویشان دست ایران است.همه آنچه امروزه می بینیم هم دست و پا زدن آمریکا در باتلاقی است که در آن گیر کرده و بس.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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