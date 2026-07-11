https://spnfa.ir/20260711/آیا-ایران-ترامپ-را-ترور-خواهد-کرد-30272024.html

آیا ایران ترامپ را ترور خواهد کرد

آیا ایران ترامپ را ترور خواهد کرد

اسپوتنیک ایران

چند روزی است خبرهایی مبنی بر اینکه ایران تصمیم گرفته ترامپ را ترور کند منتشر شده و این اخبار بیشتر پس از تماس تلفنی نتانیاهو با ترامپ داغ شد و بسیاری رسانه های... 11.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-11T16:42+0430

2026-07-11T16:42+0430

2026-07-11T16:42+0430

گزارش و تحلیل

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ترامپ هم یک تویت زد و تهدید کرد که دستور داده اگر او را ترور کردند بیش از یک هزار موشک بر علیه ایران پرتاب کنند وطی یک سال ایران را نابود کنند.تویت ای که نشان می دهد چه قدر ترس و وحشت در دل ترامپ افتاده و نشان می دهد چه گونه نتانیاهو بلد است با اعصاب ترامپ بازی کند و میداند چه گونه می تواند شرایط ترس و رعب و وحشت را در دل او ایجاد کند.در حین بازگشت از ترکیه هم ترامپ دو بار هواپیمای خود را تغییر داد و بسیاری ماجرا را به ترس او از ترور ربط دادند.حتی صحبت های کذایی که وی در ترکیه بر علیه ایران و ایرانی ها بیان کرد هم نشان از آن دارد که وی بسیار دلواپس بود و از روی عصبانیت این صحبت ها را مطرح می کند.البته برخی دیپلمات ها باور دارند دلیل این صحبت ها و توهین هایی که چپ و راست مانند دیوانه ها بر علیه ایران و حتی متحدین ناتو مطرح کرد بیشتر به خاطر این بود که وی در اجلاس ناتو توسط رهبران کشورهای غربی مورد مذمت شدید قرار گرفت که با حمله به ایران ارتش آمریکا را از یک ارتش که به عنوان ابرقدرت تاریخ جهان خود را معرفی می کند به یک ارتش متوسط تنزل داده در حالی که ایرانی ها موفق شدند به دلیل رویارویی با ابر قدرت اول جهان و پشت اش را به خاک خواباندن از یک قدرت برتر منطقه ای به یک قدرت جهانی ارتقا یابند.بسیاری هم این ترس ترامپ را از بابت ملیون ها پرچم قرمز که در مراسم هفته گذشته در دست ایرانی ها و مردمان دیگر کشورها بود و نشان از خونخواهی داشت می دانند.حتی بحث حمله اخیر آمریکا به ایران هم می تواند از این بابت به حساب آید.آنچه مسلم است این می باشد که اگر دولت ایران تصمیم به ترور ترامپ داشت تا به حال ترامپ زنده نبود.همه به خوبی می دانند مجامع امنیتی و اطلاعاتی کشورها هزاران راه برای ترور افراد دارند و همین که تصمیم سیاسی گرفته شود آنها به خوبی بلد هستند کار خود را انجام دهند و مجامع اطلاعاتی ایران که به راحتی می توانند یک مزدور را از درون خاک آمریکا و یا کشورهای دیگر بازداشت کنند و به ایران منتقل کنند تا محاکمه شود هیچ مشکلی برای نابودی ترامپ و یا هر فرد دیگری را ندارند اما آنچه مسلم است این می باشد که تصمیم سیاسی برای این مساله در ایران گرفته نشده.ایران مانند آمریکا و اسرائیل رویکرد تروریستی ندارد تا بخواهد دست به کارهای تروریستی در سطح جهان بزند و بیشتر به دنبال احقاق حقوق خود از راه قوانین و مقررات بین المللی است.گو اینکه آمریکا و اسرائیل مجامع بین المللی را فلج کرده اند اما به هر حال ایران هنوز به دنبال احقاق حقوق خود از طریق مجامع بین المللی است و قطعا به دنبال آن خواهد بود که پرونده های قضایی و محاکمه هایی بر علیه ترامپ و نتانیاهو برگزار شود تا جهان با جنایاتی که اینها انجام داده اند و هر روز انجام می دهند آشنا شوند.آنچه برای ایرانی ها مطلوب است این می باشد که نتانیاهو و ترامپ مانند آریل شارون که به عنوان قصاب صبرا و شاتیلا معروف است، بمیرند یعنی چیزی حدود ده سال زجر بکشند و بمیرند نه اینکه به یکباره کشته شوند.به هر حال همانگونه که قبل تر هم گفتم به نظر نمی آید که دولت ایران تصمیمی برای انجام چنین تروری گرفته باشد اما نمی توان انکار کرد که ترامپ و نتانیاهو جنایاتی انجام داده اند که امروزه ملیون ها انسان در کره زمین به دنبال انتقام از آنها می باشند و هر کدام اینها ممکن است خودسر تصمیم بگیرند دست به کاری بزنند و اینها را ترور کنند وقطعا ملیون ها نفر از کشته شدن اینها خوشحال خواهند بود.آیا می دانید کشتن بیش از یکصد هزار انسان بی گناه در غزه یعنی چه؟حد اقل دویست هزار نفر خونخواه جدید.هر فردی که کشته می شود حد اقل یکی دو نفر دارد که احتمالا به دنبال انتقام خون اوخواهند بود.وقتی که آنها یک رهبر مذهبی را ترور می کنند ملیون ها از اتباع وی به دنبال خونخواهی و انتقام برای خون او خواهند بود.امری بدیهی است.به این دلیل می توان گفت ترامپ و نتانیاهو و حتی خانواده های آنها و همه افرادی که در انجام کارهای تروریستی بر علیه ملت های منطقه دخیل بوده اند باید لحظه به لحظه حواسشان جمع باشد که ممکن است یکی از این ملیون ها نفر به یکباره موفق شود آنها را ترور کند.و این مساله دست پخت خودشان است.

https://spnfa.ir/20260711/30269043.html

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2026

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