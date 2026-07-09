جام جهانی فوتبال 2026، با میزبانی سه کشور - ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا - با شور و شوق فراوان در حال برگزاری است و ده‌ها میلیون هوادار این مسابقات را تماشا می‌کنند. تصمیم کمیته انضباطی فیفا در کانون توجه رسانه‌های غربی قرار دارد. محرومیت اولیه یک جلسه‌ای برای فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، با محرومیت تعلیقی جایگزین شد و به او اجازه داده شد در بازی بعدی مقابل بلژیک بازی کند. پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، گفتگوی تلفنی داشت. این گفتگو توسط مقامات دولت ایالات متحده تأیید شد.