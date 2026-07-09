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بازی بدون قانون: چگونه سیاست سعی در فتح ورزش بین‌المللی دارد

جام جهانی فوتبال 2026، با میزبانی سه کشور - ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا - با شور و شوق فراوان در حال برگزاری است و ده‌ها میلیون هوادار این مسابقات را تماشا می‌کنند. تصمیم کمیته انضباطی فیفا در کانون توجه رسانه‌های غربی قرار دارد. محرومیت اولیه یک جلسه‌ای برای فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، با محرومیت تعلیقی جایگزین شد و به او اجازه داده شد در بازی بعدی مقابل بلژیک بازی کند. پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، گفتگوی تلفنی داشت. این گفتگو توسط مقامات دولت ایالات متحده تأیید شد.
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گوخان دینچ، مفسر ورزشی: این تصمیم، سابقه بسیار خطرناکی ایجاد می‌کند. اگر روزی اجازه دهید قوانین تسهیل شوند، فردا کشور دیگری که منافع خود را دنبال می‌کند، همین را مطالبه خواهد کرد و به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بنابراین، این اقدام کاملاً مغایر با انصاف، زیبایی و روح بازی است.

اینفانتینو، که او هم این مکالمه را تأیید کرد، تأکید کرد که این موضوع بر تصمیم نهایی فدراسیون تأثیری نداشته است. با این وجود، این حادثه بحث گسترده‌ای را در جامعه جهانی فوتبال در مورد فشار خارجی احتمالی بر نهادهای ورزشی برانگیخت. در همین حال، ده‌ها حادثه دیگر که در آنها سیاست در ورزش دخالت می‌کند، از دید رسانه‌ها و تفسیرهای خشمگین پنهان می‌ماند.
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استانداردهای دوگانه

در حالی که افکار عمومی جهان مشغول گفتگو درباره تماس تلفنی ترامپ است، در عرصه ورزش بین‌المللی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که مستقیماً اصول و مبانی المپیک را که کوبرتن بنیان نهاده بود، تضعیف می‌کند. کشورهای اتحادیه اروپا از اجرای تصمیمات فدراسیون‌های بین‌المللی درباره لغو محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ورزشکاران روسیه خودداری می‌کنند.

ریک استرلینگ، نویسنده و روزنامه‌نگار:

اهداف جنبش بین‌المللی المپیک اهدافی والا هستند و بر جدایی سیاست از ورزش تأکید دارند. متأسفانه امروزه مداخله سیاسی و جانبداری به‌شدت گسترش یافته است. این روند ده سال پیش با اتهامات کاملاً دروغین یا بشدت ساختگی درباره دوپینگ ورزشی آغاز شد و ورزشکاران روسیه قربانی آن شدند. اکنون برخی رهبران اروپایی که به‌شدت دارای گرایش‌های روس‌هراسانه هستند، فدراسیون‌های ورزشی را به چالش می‌کشند و همچنان استفاده از نمادهای روسیه را ممنوع می‌کنند. ورزش بین‌المللی نیز درست مانند حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته می‌شود.

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در گذشته و طی دهه‌های متمادی، فدراسیون‌های ورزشی ملی همواره از دولت‌های کشورهای مختلف مستقل بودند و تحت مدیریت فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی فعالیت می‌کردند؛ تصمیمات این فدراسیون‌های بین‌المللی نیز برای نهادهای ملی لازم‌الاجرا بود.
با این حال، کشورهای اتحادیه اروپا با نقض اصول منشور المپیک و اساسنامه‌های فدراسیون‌های بین‌المللی، مداخله در روند برگزاری مسابقات بین‌المللی را آغاز کرده‌اند.

10 فدراسیون بین‌المللی، تمامی ورزشکاران روسیه را بدون هیچ‌گونه محدودیتی برای شرکت در رقابت‌های خود پذیرفته‌اند و 20 فدراسیون نیز به ورزشکاران رده‌های سنی پایه روسیه اجازه حضور بدون محدودیت در مسابقات را داده‌اند و البته حتماً زیر پرچم ملی خودمان و همراه با پخش سرود ملی روسیه.

روسیه به‌تدریج در حال بازگشت به عرصه‌های ورزشی جهان است و این بازگشت را با شایستگی و سربلندی انجام می‌دهد.

با وجود این، کشورهای اتحادیه اروپا از اجرای تصمیمات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی درباره لغو محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ورزشکاران روسیه خودداری می‌کنند:

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در دسامبر 2025، وزارت امور خارجه لتونی ورزشکاران سورتمه‌سواری روسیه را در فهرست افرادی قرار داد که ورودشان به این کشور محدود شده است؛ در نتیجه، آنها مرحله جام جهانی در سیگولدا را از دست دادند.

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در ژوئن 2026، مقامات رومانی و پرتغال، با وجود تصمیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک مبنی بر لغو محدودیت‌ها، امکان استفاده از پرچم و سرود ملی روسیه را در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک و ترامپولین فراهم نکردند. تیم ملی روسیه نیز از شرکت در این رقابت‌ها انصراف داد.

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در همان ماه، در مسابقات قهرمانی اروپا در رشته شنای موزون در مونیخ آلمان، برگزارکنندگان اجازه نمایش نمادهای روسیه را ندادند؛ این در حالی بود که فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی و فدراسیون ورزش‌های آبی اروپا ممنوعیت‌های مربوطه را لغو کرده بودند.

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در ژوئیه 2026 مشخص شد که لهستان از صدور ویزا برای ورزشکاران روسیه خودداری کرده است. در نتیجه، تیم ملی روسیه مسابقات قهرمانی جهان اسلالوم قایقرانی در رده‌های نوجوانان و جوانان را از دست داد.

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علاوه بر این، مقامات آلمان طی نامه‌ای رسمی اعلام کردند که قصد دارند در مسابقات قهرمانی جهان ژیمناستیک ریتمیک که قرار است در ماه اوت برگزار شود، از پرچم و سرود ملی روسیه استفاده نکنند.

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گادژی گادژیف، مربی فوتبال شوروی و روسیه

"اگر مقامات اروپایی برخلاف تصمیمات فدراسیون جهانی ژیمناستیک و فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی، پرچم و سرود ملی روسیه را ممنوع می‌کنند و با این کار اعتبار فدراسیون‌های بین‌المللی را زیر سؤال می‌برند، در این شرایط واقعاً چه کسی جنبش المپیک را نابود می‌کند؟ کسانی جنبش المپیک را نابود می‌کنند که به منشوری پایبند نیستند که توسط کوبرتن، بنیان‌گذار بازی‌های المپیک، تدوین شده است. البته ما می‌دانیم که حاکمان جایگاه خود را دارند، اما ملت‌ها نیز وجود دارند و ساختارهای دیگری، از جمله فدراسیون‌های بین‌المللی، نیز هستند."

در حالی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا آگاهانه از اجرای تصمیمات شماری از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی خودداری می‌کنند، کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گرفته است عضویت کمیته المپیک روسیه را به‌طور موقت احیا کند و توصیه کرده است تمامی محدودیت‌ها علیه ورزشکاران روسیه لغو شوند. همچنین فیفا قرار است در آینده‌ای بسیار نزدیک، امکان بازگشت تمامی تیم‌های روسیه را به‌طور رسمی بررسی کند.

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16:52 09.07.2026 (بروز رسانی شده: 17:47 09.07.2026)
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