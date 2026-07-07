https://spnfa.ir/20260707/کارشناس-با-وجود-اتفاقات-اخیر-ملت-یکپارچه-تر-و-متحد-تر-شده-است-30211047.html

کارشناس: با وجود اتفاقات اخیر، ملت یکپارچه تر و متحد تر شده است

کارشناس: با وجود اتفاقات اخیر، ملت یکپارچه تر و متحد تر شده است

اسپوتنیک ایران

پوریا آسترکی، تحلیلگر مسایل سیاسی در خصوص یکپارچه شدن مردم ایران بعد از شهادت امام خامنه ای به اسپوتنیک گفت که این روند چهار دلیل مربوط به دین و فرهنگ، هویت... 07.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-07T19:30+0430

2026-07-07T19:30+0430

2026-07-07T19:37+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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با وجود اتفاقات اخیر از آغاز جنگ تا به شهادت رساندن امام خامنه ای و سایر فشارهای نظامی و سیاسی و اقتصادی، در نتیجه جمهوری اسلامی ایران ختم نشده است و ملت یکپارچه تر و متحد تر شده است. تمرکز روی تشییع جنازه امام خامنه‌ای همین دلایل را دارد:اولین دلیل این بزرگترین و باشکوه ترین تشییع جنازه ونماز تاریخ اسلام به فرهنگ نمادهای شیعه وحماسه ها شامل عاشورا و شهادت امام حسین بر می گردد.به نظر این کارشناس شهادت امام حسین و امام خامنه ای شباهت زیادی دارد و به نوعی تاریخ تکرار شد: یک دشمن ظالم و بی اخلاق یک رهبر مستقل را به شهادت رسانده است. آقای خامنه ای در آخرین صحبت هایش گفته بود به نقل از امام "حسین کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند" یعنی من با ترامپ و نتانیاهو دست دوستی نمی دهم و مقابل آن ها ایستادگی می کنم. دومین دلیل خیزش بی نظیری مردم ایران در وداع به آیت الله خامنه ای به هویت ایرانی بر می گردد. خود امام خامنه ای شناخت بسیار عمیقی از فرهنگ و هویت ایرانی داشت وعنصر هویت ایرانی را در هدایت کشور و درآموزه هایی که مردم در طی 37 سال گذشته یاد می داد در تذکر می کرد از زبان فارسی، تاریخ و ادیب باشکوه ایران گرفته است. مردم ایران از ایستادگی ومقاومت امام و فرهنگ ایران الهام گرفت. ایرانیان نظایر سیاسی مختلف در پدیده شهادت امام متحد شدند. سومین دلیل استقبال ملی مشخصات فردی آیت الله خامنه ای است چون وی رهبری بود که آنچه که می گفت با اعتماد می گفت، برای مردم باورپذیر بود. امام خامنه علرغم همه تبلیغات که می گفت که امام پنهان می کند، می ترسد و معامله می کند باخانواده به شهادت رسید و ایستادگی کرد. آخرین دلیل واکنش عملگرایانه از سوی مردم است. وقتی ایرانیان دیدند که کشور در خطر نابودی قرار داده است، موجودیت، یکپارچگی، نظام سیاسی و حاکمیت ملی ایران، مرزها و جوان مردم ایران در احتمال نبودی قرار دارد، مردم یکپارچه شدند. این جنگ باعث یک بیداری شد که بخش بزرگی از جمعه برای ایران ایستاد.

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میلیونها نفر از ساعات اولیه صبح برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیتالله خامنهای جمع شدند اسپوتنیک ایران میلیونها نفر از ساعات اولیه صبح برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیتالله خامنهای جمع شدند 2026-07-07T19:30+0430 true PT1S

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