https://spnfa.ir/20260707/اروپا-نمیتواند-آمریکا-را-بیشتر-در-اوکراین-درگیر-کند-و-خود-هزینه-کمتری-بپردازد-30209104.html

اروپا نمی‌تواند آمریکا را بیشتر در اوکراین درگیر کند و خود هزینه کمتری بپردازد

اروپا نمی‌تواند آمریکا را بیشتر در اوکراین درگیر کند و خود هزینه کمتری بپردازد

اسپوتنیک ایران

هیراد مخیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این تصور که اروپا بتواند ایالات متحده را بیش از گذشته درگیر مناقشات... 07.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-07T17:29+0430

2026-07-07T17:29+0430

2026-07-07T17:29+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/02/13/21198814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d57f5a4391c1a35ef212cf1cd30da202.jpg

مخیری در ادامه افزود، واشنگتن از ابتدا به این دلیل وارد جنگ نشد که امنیت اروپا را به هر قیمتی تضمین کند. آنچه آمریکا را در این بحران نگه داشته، محاسبه منافع خود و جلوگیری از برهم خوردن موازنه قدرت به سود روسیه است. تا زمانی که این محاسبه پابرجا باشد، حمایت آمریکا ادامه پیدا می‌کند، اما دامنه این حمایت را کاخ سفید تعیین می‌کند، نه خواسته دولت‌های اروپایی.وی تصريح کرد، ما در اینجا باید میان دو روند که هم‌زمان در حال وقوع است، تفاوت قائل شد. شرایط نا امن و بی ثبات، وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا را عمیق‌تر از گذشته کرده است. در مقابل، بسیاری از دولت‌های اروپایی امروز با فشارهای اقتصادی، کاهش ذخایر تسلیحاتی و خستگی افکار عمومی روبه‌رو هستند و طبیعی است که به دنبال کاهش هزینه‌های مستقیم خود باشند. اما همین وابستگی، قدرت چانه‌زنی آنها را نیز محدود کرده است. هرچه اروپا بیشتر به چتر امنیتی آمریکا تکیه کند، امکان اثرگذاری آن بر تصمیم‌های راهبردی واشنگتن کمتر خواهد شد.نشانه‌های رفتار آمریکا نیز در همین مسیر قرار دارد. واشنگتن در ماه‌های اخیر بارها بر افزایش سهم کشورهای اروپایی در تأمین هزینه‌های دفاعی و حمایت از اوکراین تأکید کرده است. دلیل این رویکرد روشن است. ایالات متحده دیگر تنها با پرونده اوکراین مواجه نیست؛ رقابت با چین، تحولات شرق آسیا و بحران‌های خاورمیانه نیز هم‌زمان بخشی از ظرفیت راهبردی آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند.مخیری در پایان گفت، در چنین شرایطی، بعید است نشست ناتو به نقطه‌ای تبدیل شود که اروپا بتواند آمریکا را بیش از گذشته در این بحران درگیر کند و در مقابل، مسئولیت کمتری بر عهده بگیرد. اگر قرار باشد کمک‌های جدیدی به اوکراین اختصاص پیدا کند، به احتمال زیاد این کمک‌ها نیز در چارچوب تقسیم بار میان اعضای ائتلاف تعریف خواهد شد، نه افزایش یک‌جانبه تعهدات واشنگتن. واقعیت این است که هرچه این درگیری‌ها طولانی‌تر می‌شود، آمریکا بیش از گذشته بر این اصل تأکید خواهد کرد که امنیت اروپا، پیش از هر چیز، مسئولیت خود اروپا است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی