https://spnfa.ir/20260704/مراسم-شهید-خامنه-ای-رژه-پیروزی-30165030.html

مراسم شهید خامنه ای، رژه پیروزی

مراسم شهید خامنه ای، رژه پیروزی

اسپوتنیک ایران

حضور نمایندگانی از بیش از 105 کشور جهان و ملیون ها ایرانی و خارجی در مراسم تشییع جنازه شهید خامنه ای و طی کردن مسیر تهران تا کربلا ونجف و قم و مشهد و... بیش از... 04.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-04T16:29+0430

2026-07-04T16:29+0430

2026-07-04T16:29+0430

گزارش و تحلیل

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فرمول بسیار ساده است، اگر نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشید می بینید که هیچ وقت رهبر کشوری شکست خورده تشییع جنازه نمی شود و هیچ کس در تشییع جنازه رهبر کشوری که شکست خورده شرکت نمی کند وهمه می روند سمت پیروز و حضور نمایندگان بیش از 105 کشور به نوعی نشان از آن دارد که همه اینها شهید آیت الله سید علی خامنه ای را رهبر یک کشور پیروز تلقی می کنند.کار به جایی رسیده که ایالات متحده با رهبران برخی کشورها تماس گرفته و آنها را تهدید کرده که اگر در مراسم حضور پیدا کنند این حضور را خصمانه تلقی میکند و شاید کمک های آمریکا به آن کشورها قطع شود.کشورهای اروپایی هم بسیج شدند و به سفرای خود تذکر دادند که مبادا در مراسم شرکت کنند تا ماجرا موجب ناراحتی آمریکایی ها نشود.همین بس کافی است تا متوجه شد این حضور ملیونی و بین المللی چه دهن کجی جهانی بزرگی به آمریکا و اسرائیل به حساب می آید.آمریکایی ها از طریق جنگ رسانه ای تلاش داشتند ترویج کنند که ایران در انزوا است و هیچ کس کنار ایران نیست اما حتی روح آیت الله خامنه ای هم با آنها جنگید و آنها را به چالش کشید چرا که امروزه نمایندگان بیش از نیمی از کشورهای جهان برای تشییع او در تهران حضور دارند و اگر هم تعداد شهروندان این کشورها را بشمارید عملا نمایندگان بیش از سه چهارم مردمان جهان در این مراسم حضور دارند.همین حضور بس کافی است تا متوجه شد ایران نه فقط در انزوا نیست بلکه مورد حمایت سه چهارم جهان هم هست.خودداری شرکای اروپایی ایالات متحده در همراهی با آمریکا و اسرائیل در جنگ بر علیه ایران به خودی خود نشان می دهد علاوه بر سه چهارم جمعیت جهان که نمایندگانشان در ایران حضور دارند حتی متحدین آمریکا هم کنار آمریکا نیستند و عملا این آمریکا است که با سیاست هایش امروزه منزوی شده.تاریخ را نگاه کنید و ببینید کدام رهبر جهان بوده که در چنین شرایطی شهید شده و چنین مراسم مهیب ای برایش برگزار شده؟مشکل اصلی آمریکایی ها هم در این است که درک نمی کنند شهادت برای مسلمانان یک شروع جدید زندگی در اعلاترین سطوح آن به حساب می آید و در حالی که مرگ برای آنها پایان زندگی است برای مسلمانان و مخصوصا شیعیان یک شروع دوباره به حساب می آید و در فلسفه اسلامی و تشیع شهیدان تا ابد زنده هستند و عملا آنها با به شهادت رساندن آیت الله خامنه ای یک زندگی ابدی به او دادند که رهبران آمریکا و اسرائیل نمی توانند به آن برسند.شهید خامنه ای را به نجف می برند تا یک بار دیگر با مولای خود تجدید بیعت کند و به کربلا می برند تا با سالار شهیدان همراه شود و از سوی دیگر درودی به ابو الفضل عباس که نماد مقاومت و ایستادگی است برساند تا در نهایت به مشهد مقدس برود و آنجا در کنار جد خود آرام بگیرد ولی همین مسیر هم به نوعی یک مجاهدت در مقابل ظلم و ستم به حساب می آید و حتی روح آیت الله خامنه ای از اینکه ایران را پس از این جنگ تنها بگذارد دریغ دارد و اصرار دارد تا آخرین لحظه جاه و اقتدار ایران را به رخ دشمنان بکشد و همین هم هست.همین بس کافی است به این نکته اشاره کرد که دشمنان ایران یک جنگ هشت ساله راه انداختند و بیست و سه سال پیش عراق را اشغال کردند تا پایگاهی برای حمله به ایران بشود اما امروزه رهبر جمهوری اسلامی ایران قبل از آرام گرفتن در زادگاهش، مشهد، در کربلا و نجف طواف داده می شود.اگر این نمایش و رژه پیروزی نیست پس چیست؟

https://spnfa.ir/20260704/30160873.html

https://spnfa.ir/20260704/30159569.html

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2026

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