https://spnfa.ir/20260704/روسیه-دست-برتر-نظامی-را-دارد-30170642.html

روسیه دست برتر نظامی را دارد

روسیه دست برتر نظامی را دارد

اسپوتنیک ایران

کارشناس ارشد مسائل بین الملل و اوراسیا: اتفاقی که در چند وقت گذشته ما شاهد آن هستیم این است که روس‌ها، به دلیل درگیری‌هایی که در دیگر جبهه‌های نظام بین‌الملل... 04.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-04T23:06+0430

2026-07-04T23:06+0430

2026-07-04T23:06+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/02/29638916_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_185c2962c811aa43be75e0daa7fd2b41.jpg

مهدی خورسند، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و اوراسیا در خصوص پیشروی روسیه در کنستانتینوفکا، به اسپوتنیک گفت: همان ابتدای درگیری هم روسیه اعلام کرده بود که قصدی برای اشغال اوکراین ندارد. قاعدتاً اینجا هم روس‌ها نشان دادند که برنامه‌ای برای اشغال سرزمین اوکراین ندارند، بلکه منافعی را دنبال می‌کنند که آن منافع، منافع امنیتی است.وی تاکید کرد:از روز اول، این اوکراین بود که این دغدغه ناامنی و ناامن‌سازی را، برای روسیه به وجود آورد و نتیجه آن، باعث حمله روسیه و دفاع این کشور از منافع ملی خود و حمله علیه مواضع اوکراین شد.این روزها و در طول ماه‌های گذشته، روسیه تلاش داشت با خویشتنداری و با پیشنهادهای مشخص، سعی کند فضای تنش با اوکراین را وارد فضای آتش‌بس و رسیدن به توافق کند، اما اوکراینی‌ها با سوءبرداشت، تحلیل غلط و تصور نادرستی که از این تدابیر روسیه داشتند و آن را نوعی ضعف روسیه تلقی کردند، تلاش کردند اقداماتی را علیه استحکامات و مواضع روس‌ها انجام دهند. این مسئله عملاً سبب شد روسیه متوجه شود که اگر در این فضا اقدام جدی صورت ندهد، شاید برخی از سرزمین‌هایی که از طریق همه‌پرسی به جغرافیای روسیه پیوسته‌اند، در حملات گاه‌وبیگاه اوکراینی‌ها از دست بروند.این کارشناس مسائل بین الملل ضمن تاکید بر اینکه روسیه با این اقدام خود برای آزادسازی کنستانتینوفکا، دوباره نشان داد که دست برتر نظامی را در درگیری علیه اوکراین دارد، اظهار داشت: مطمئناً آمریکایی که امروز در جبهه ایران درگیر جنگ است، اگر از این جبهه فارغ شود، بدش نمی‌آید که با توجه به نگاهی که نسبت به پیشروی روسیه و خصومتی که نظام لیبرال دموکراسی علیه کشورهای متحدی چون ایران، روسیه و در نهایت چین دارد، دوباره به سراغ روسیه برود و جبهه روسیه را فعال کند. درگیری روسیه و اوکراین در شرایطی از چهار سال گذشته که عملاً این درگیری وارد فضای فرسایشی شده است و من معتقدم روس‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک، فضای تنش را به سمت شرایطی پیچیده‌تر علیه اوکراین خواهند برد و این پیام را اروپایی‌ها دریافت کرده‌اند. این دغدغه، ترس و نگرانی که برخی از کشورهای اروپایی مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه تابستان در حال گذر است، نشان می‌دهد که احتمالاً روسیه از این ماه‌های پایانی و رسیدن به فصل زمستان برای رقم زدن یک زمستان سخت علیه اروپایی‌ها استفاده خواهد کرد و مواضع کشورهای متخاصم ناتو علیه خود را در هم خواهد کوبید و البته نسبت به اوکراین نیز مواضع جدی‌تری خواهد گرفت و اوکراینی که در آستانه شکنندگی بسیار بالایی قرار دارد، صدمات و لطمات بیشتری را دریافت خواهد کرد.

https://spnfa.ir/20260704/30169575.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60