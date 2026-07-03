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https://spnfa.ir/20260703/قالیباف-روابط-راهبردی-ایران-و-ترکمنستان-را-با-توسعه-زیرساختها-گسترش-میدهیم-30144561.html
قالیباف: روابط راهبردی ایران و ترکمنستان را با توسعه زیرساخت‌ها گسترش می‌دهیم
قالیباف: روابط راهبردی ایران و ترکمنستان را با توسعه زیرساخت‌ها گسترش می‌دهیم
اسپوتنیک ایران
رهبر ملی مردم ترکمن: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد. 03.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-03T14:33+0430
2026-07-03T14:33+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، ضمن قدردانی از حضور هیئت ترکمنستانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و مرزی میان دو کشور، رفع بروکراسی‌های موجود و تقویت روابط راهبردی تهران و عشق‌آباد تأکید کرد.به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قالیباف گفت: ما در شرایط سخت، دوست و دشمن خود را به خوبی شناخته‌ایم و هرگز این همراهی و حمایت شما را چه در دوران جنگ و چه در شرایط امروز فراموش نخواهیم کرد.وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی میان دو کشور اظهار کرد: امیدوارم موضوع بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان به نتیجه برسد چرا که این بازارچه مشترک از نظر فرهنگی و اقتصادی فرصت بسیار ارزشمندی برای دو کشور محسوب می‌شود.قربانعلی بردی‌محمدوف، رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، در جریان این دیدار، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: از جنابعالی صمیمانه تشکر می‌کنیم و نسبت به شما احساسات نیک و دوستانه داریم. شما از دوستان قدیمی ما هستید و همواره یکی از شخصیت‌های نزدیک به دولت و ملت ترکمنستان بوده‌اید.رهبر ملی مردم ترکمن با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد.وی با تمجید از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: در جهان می‌گویند فلسفه چینی ممتاز است، اما دیپلماسی ایرانی درجه یک است. دنیا با صبوری و رفتار عاقلانه جمهوری اسلامی ایران دریافت که حق و عدالت در کدام سو قرار دارد و اطمینان داریم ایران در مذاکرات آینده نیز به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت.
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ایران
ایران

قالیباف: روابط راهبردی ایران و ترکمنستان را با توسعه زیرساخت‌ها گسترش می‌دهیم

14:33 03.07.2026
© Sputnikدکتر قالیباف در دیدار رهبر ملی مردم ترکمن
دکتر قالیباف در دیدار رهبر ملی مردم ترکمن - اسپوتنیک ایران , 1920, 03.07.2026
© Sputnik
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رهبر ملی مردم ترکمن: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، ضمن قدردانی از حضور هیئت ترکمنستانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و مرزی میان دو کشور، رفع بروکراسی‌های موجود و تقویت روابط راهبردی تهران و عشق‌آباد تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قالیباف گفت: ما در شرایط سخت، دوست و دشمن خود را به خوبی شناخته‌ایم و هرگز این همراهی و حمایت شما را چه در دوران جنگ و چه در شرایط امروز فراموش نخواهیم کرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی میان دو کشور اظهار کرد: امیدوارم موضوع بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان به نتیجه برسد چرا که این بازارچه مشترک از نظر فرهنگی و اقتصادی فرصت بسیار ارزشمندی برای دو کشور محسوب می‌شود.
قربانعلی بردی‌محمدوف، رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، در جریان این دیدار، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: از جنابعالی صمیمانه تشکر می‌کنیم و نسبت به شما احساسات نیک و دوستانه داریم. شما از دوستان قدیمی ما هستید و همواره یکی از شخصیت‌های نزدیک به دولت و ملت ترکمنستان بوده‌اید.
رهبر ملی مردم ترکمن با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد.
وی با تمجید از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: در جهان می‌گویند فلسفه چینی ممتاز است، اما دیپلماسی ایرانی درجه یک است. دنیا با صبوری و رفتار عاقلانه جمهوری اسلامی ایران دریافت که حق و عدالت در کدام سو قرار دارد و اطمینان داریم ایران در مذاکرات آینده نیز به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت.
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