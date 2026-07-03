https://spnfa.ir/20260703/قالیباف-روابط-راهبردی-ایران-و-ترکمنستان-را-با-توسعه-زیرساختها-گسترش-میدهیم-30144561.html

قالیباف: روابط راهبردی ایران و ترکمنستان را با توسعه زیرساخت‌ها گسترش می‌دهیم

قالیباف: روابط راهبردی ایران و ترکمنستان را با توسعه زیرساخت‌ها گسترش می‌دهیم

اسپوتنیک ایران

رهبر ملی مردم ترکمن: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد. 03.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-03T14:33+0430

2026-07-03T14:33+0430

2026-07-03T14:33+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/03/30144005_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db9a890b1ea925b9b2babc785650e45f.jpg

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، ضمن قدردانی از حضور هیئت ترکمنستانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و مرزی میان دو کشور، رفع بروکراسی‌های موجود و تقویت روابط راهبردی تهران و عشق‌آباد تأکید کرد.به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قالیباف گفت: ما در شرایط سخت، دوست و دشمن خود را به خوبی شناخته‌ایم و هرگز این همراهی و حمایت شما را چه در دوران جنگ و چه در شرایط امروز فراموش نخواهیم کرد.وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی میان دو کشور اظهار کرد: امیدوارم موضوع بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان به نتیجه برسد چرا که این بازارچه مشترک از نظر فرهنگی و اقتصادی فرصت بسیار ارزشمندی برای دو کشور محسوب می‌شود.قربانعلی بردی‌محمدوف، رهبر ملی مردم ترکمن و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، در جریان این دیدار، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: از جنابعالی صمیمانه تشکر می‌کنیم و نسبت به شما احساسات نیک و دوستانه داریم. شما از دوستان قدیمی ما هستید و همواره یکی از شخصیت‌های نزدیک به دولت و ملت ترکمنستان بوده‌اید.رهبر ملی مردم ترکمن با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: تبادلات تجاری ایران و ترکمنستان باید افزایش یابد.وی با تمجید از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: در جهان می‌گویند فلسفه چینی ممتاز است، اما دیپلماسی ایرانی درجه یک است. دنیا با صبوری و رفتار عاقلانه جمهوری اسلامی ایران دریافت که حق و عدالت در کدام سو قرار دارد و اطمینان داریم ایران در مذاکرات آینده نیز به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران