https://spnfa.ir/20260703/دکتر-قالیباف-در-دیدار-با-رئیس-اقلیم-کردستان-عراق-با-منطق-مذاکره-میکنیم-و-در-برابر-زور-میایستیم-30144688.html

دکتر قالیباف در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق: با منطق مذاکره می‌کنیم و در برابر زور می‌ایستیم

دکتر قالیباف در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق: با منطق مذاکره می‌کنیم و در برابر زور می‌ایستیم

اسپوتنیک ایران

بارزانی: ایران برای ما کشوری راهبردی است و اجازه هیچ اقدامی علیه آن را ندادیم. 03.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-03T14:36+0430

2026-07-03T14:36+0430

2026-07-03T14:36+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر قالیباف با تأکید بر ضرورت همبستگی کشورهای منطقه افزود: امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در برابر ظلم و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با صراحت از حقوق خود دفاع می‌کند؛ قدرت ما منطق ماست و در برابر زور نیز تا پایان ایستادگی خواهیم کرد.وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند و تصور می‌کردند می‌توانند از آن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد.قالیباف در پایان ابراز امیدواری کرد روابط جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته توسعه یابد.بارزانی: ایران برای ما کشوری راهبردی است و اجازه هیچ اقدامی علیه آن را ندادیم.وی با اشاره به موضع اقلیم در جریان تجاوز اخیر افزود: از نخستین روزهای جنگ، نیروهای ما در مناطق مرزی مستقر شدند و با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، اجازه هیچ‌گونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک اقلیم داده نشد.بارزانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو طرف خاطرنشان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و اقلیم کردستان به حدود 11 میلیارد دلار رسیده و حتی در روزهای جنگ نیز مرزها و تبادلات تجاری متوقف نشد.وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در گذشته و تقدیر ایشان از خدمات رسانی اقلیم کردستان به زوار حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افزود: دشمن در جنگ رمضان علاوه بر هدف قرار دادن پایگاه های سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در کردستان ایران حتی پلیس راه‌ را نیز هدف قرار داد اما ملت ایران با هوشیاری، به‌ویژه در مناطق کردنشین، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند و ما نیز در اقلیم اجازه هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران را ندادیم.

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شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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