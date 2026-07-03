https://spnfa.ir/20260703/در-آستانه-تشییع-پیکر-آیتالله-خامنهای-ابر-مردان-تا-ابد-زنده-می-مانند-30137989.html

در آستانه تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای: ابر مردان تا ابد زنده می مانند

در آستانه تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای: ابر مردان تا ابد زنده می مانند

اسپوتنیک ایران

شاید آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی می توانست با اتخاذ برخی تدابیر امنیتی چند صباحی بیشتر زنده بماند، که البته عاشقان ولایت هم آرزوی چنین... 03.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-03T11:43+0430

2026-07-03T11:43+0430

2026-07-03T11:43+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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شاید آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی می توانست با اتخاذ برخی تدابیر امنیتی چند صباحی بیشتر زنده بماند، که البته عاشقان ولایت هم آرزوی چنین چیزی را داشتند، اما قطعا وی از صمیم قلب می خواست که همانگونه که زندگی اش تاثیر گذار بوده شهادت اش هم تاثیر گذار باشد.همه آنهایی که وی را می شناختند یا با او نشست و برخواست داشتند می دانند که وی همیشه آرزوی شهادت می کرد و آرزو داشت که در بستر فوت نکند بلکه شهید راه حق در کنار مقتدایش امام حسین (ع) شود و در نهایت به آرزویش رسید.آنچه را که دشمنان وی نمی فهمند همین نکته است که شهادت برای افرادی مانند خامنه ای آخر راه نیست بلکه تازه اول راه است، راهی که مسیر نا هموار مبارزه حق بر علیه باطل و ظلم و ستم و ستمگر است و امام حسین (ع) در کربلا شروع کرد.امروزه سالانه ملیون ها نفر سوگوار سالار شهیدان حسین (ع) هستند و سالانه جایگاه والای ایشان را ارج می نهایند در حالی که کسی به جز نفرین نثار یزید و بن زیاد و... نمی کند، همان هایی که تصور می کردند با شهادت امام حسین (ع) در قدرت باقی خواهند ماند و چند صباحی هم در قدرت ماندند اما تاریخ حسین را ارج نهاد و در نهایت معلوم شد که پیروز آن میدان حسین بود نه یزید و بن زیاد.تاریخ ثبت خواهد کرد که خامنه ای کشوری را تحویل گرفت که طی چند قرن اخیر همیشه در جنگ ها شکست می خورد و خاک خود را از دست می داد اما کشوری را تحویل فرزندان خود کرد که در مقابل ابرقدرت جهان با اقتدار ایستاد و نه فقط خم به ابرو نیاورد بلکه کمر دو قدرت اتمی مدعی جهان را نیز خم کرد.تاریخ ثبت خواهد کرد که خامنه ای کاری کرد که ایران نه فقط یک وجب از خاک خود را از دست نداد بلکه دست آوردهای بزرگی مانند کنترل تنگه هرمز که آرزوی دیرینه ایرانی ها بود را مجددا به دست آورد، تنگه ای که دهه ها توسط انگلیسی ها کنترل می شد و بعد از آن وقتی ایران کنترل آن را تحویل گرفت کسی جسارت باز کنترل آن را نداشت.تاریخ ثبت خواهد کرد که ایرانی ها پس از 2500 سال با خامنه ای به آرزوی دیرینه خود رسیدند و به همراه یاران خود پا در دریای مدیترانه و دریای سرخ گذاشتند.تاریخ ثبت خواهد کرد که ایران پس از چند قرن به جایگاهی رسید که ابر قدرت جهان امروز مجبور است نیروهای خود را 600 کیلومتر از ایران دور نگه دارد تا مبادا هدف ایرانی ها قرار گیرند.تاریخ ثبت خواهد کرد که ایران به جایگاهی رسید که تنها کشوری به حساب می آید که نه فقط جسارت حمله به همه پایگاه های ابرقدرت اول جهان را داشته بلکه آنها را با خاک یکسان کرده.تاریخ ثبت خواهد کرد که شهادت رهبری ایران کل جهان اسلام از شرق نقشه کره خاکی تا غرب آن را تحت تاثیر خود قرار داده.تاریخ ثبت خواهد کرد که ایران علیرغم همه تحریم هایی که آمریکا و کشورهای دیگر جهان بر علیه اش اعمال کردند نه فقط نیم قرن ایستادگی کرد بلکه خود دست خالی تسلیحاتی ساخت که دشمنانش را به زانو در آورد وایران علیرغم همه مشکلات اقتصادی خم به ابرو نیاورد.تاریخ ثبت خواهد کرد که ابر قدرت اول جهان آنقدر در مقابل ایران خار و ذلیل شد که مجبور شد رهبر ایران را شهید کند تا بلکه با اقتدار این کشور مقابله کند اما غافل از اینکه "دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد" و با ایرانی مواجه شد که خامنه ای به گونه ای ساخته بود که در هر شرایطی بتواند در مقابل دشمن بایستد.

ایران

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2026

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