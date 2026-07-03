ارتش روسیه کنستانتینوفکا را به طور کامل آزاد کرد
© telegram ir_sputnikارتش روسیه کنستانتینوفکا را به طور کامل آزاد کرد
© telegram ir_sputnik
اشتراک
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین گزارشی از وضعیت فعلی منطقه عملیات ویژه از والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، دریافت کرده است.
فرماندهان یگانهای رزمی از کنستانتینوفکا به پوتین درباره وضعیت شهر گزارش دادند و تصاویر پهپادی را نشان دادند.
آزادسازی کامل کنستانتینوفکا به دلیل قهرمانی نظامیان روسی انجام شد. پوتین از آنها برای قهرمانی و موفقیتشان تشکر کرد.
ابتکار راهبردی در منطقه عملیات ویژه به طور کامل در دست نیروهای روسی است.
پوتین به آزادسازی کامل جمهوری خلق لوگانسک (LPR) و پیشرفت قابل توجه نیروهای روسی در جمهوری خلق دونتسک (DPR) اشاره کرد.
ایجاد منطقه امنیتی در استانهای خارکف و سومی به صورت برنامهریزی شده ادامه دارد.
پوتین با فرماندهان نظامی درباره وظایف تابستان و عملیات تهاجمی فعالتر بحث و تبادل نظر کرد.
آزادسازی کامل کنستانتینوفکا به دلیل قهرمانی نظامیان روسی انجام شد. پوتین از آنها برای قهرمانی و موفقیتشان تشکر کرد.
ابتکار راهبردی در منطقه عملیات ویژه به طور کامل در دست نیروهای روسی است.
پوتین به آزادسازی کامل جمهوری خلق لوگانسک (LPR) و پیشرفت قابل توجه نیروهای روسی در جمهوری خلق دونتسک (DPR) اشاره کرد.
ایجاد منطقه امنیتی در استانهای خارکف و سومی به صورت برنامهریزی شده ادامه دارد.
پوتین با فرماندهان نظامی درباره وظایف تابستان و عملیات تهاجمی فعالتر بحث و تبادل نظر کرد.