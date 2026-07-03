https://spnfa.ir/20260703/ادای-احترام-شخصیتهای-جهان-به-پیکر-آقای-شهید-ایران-30138682.html

آغاز مراسم تشییع رهبر پیشین ایران

آغاز مراسم تشییع رهبر پیشین ایران

اسپوتنیک ایران

مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای امروز جمعه دوازدهم تیر 1405 در مصلای امام خمینی تهران برگزار شده است. در این... 03.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-03T12:00+0430

2026-07-03T12:00+0430

2026-07-03T12:16+0430

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/03/30139029_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1c8b27826277d00f8540c4c0273e95bd.jpg

مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای امروز جمعه دوازدهم تیر 1405 در مصلای امام خمینی تهران برگزار شده است. در این مراسم رهبران ادیان از کشورهای روسیه، هند، چین، ترکیه، عراق، بوسنی و هرزگوین، مجارستان و بنگلادش و جمعی از مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق، علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، احمد مسعود (فرزند احمد شاه مسعود)، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه، لبنان، عراق، مراکش، ترکیه، هیئت فاطمیون افغانستان و رهبران شیعه پاکستان، خانواده سیدحسن نصرالله و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان، هیاتی از جمعیت اسلامی کشور بنگلادش، شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و اعضای پارلمان کشور عراق، نمایندگان احزاب ملی سیاسی لبنان، اصحاب رسانهٔ لبنان، عراق و افغانستان، هیاتی از شعبیهٔ فلسطین، هیاتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، هیاتی از علمای روسیه، هیات احزاب ترکیه، هیات اداره عالی مسلمانان گرجستان به پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادای احترام کردند. همچنین رییس جمهور گرجستان، نمایندگان پارلمان بلغارستان، معاون رییس جمهور ترکیه، رییس پارلمان ازبکستان، رییس جمهور عراق، هیئت پارلمانی بلاروس و هیئت پارلمانی چین از دیگر شرکت کنندگان این مراسم هستند که تا این لحظه به تهران رسیدند.در این مراسم، هیئت‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان، و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

ایران

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران