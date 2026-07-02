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https://spnfa.ir/20260702/40-میلیون-بشکه-برای-پنجرهای-از-فرصت-چگونه-ایران-از-لغو-محاصره-دریایی-درآمدزایی-میکند-30117940.html
40 میلیون بشکه برای "پنجره‌ای از فرصت": چگونه ایران از لغو محاصره دریایی درآمدزایی می‌کند
40 میلیون بشکه برای "پنجره‌ای از فرصت": چگونه ایران از لغو محاصره دریایی درآمدزایی می‌کند
اسپوتنیک ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، گفت که ایران از زمان لغو محاصره دریایی توسط ایالات متحده، بیش از 40 میلیون بشکه نفت... 02.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-02T10:09+0430
2026-07-02T10:05+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، گفت که ایران از زمان لغو محاصره دریایی توسط ایالات متحده، بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این یک "پنجره فرصتی" برای تهران جهت بازسازی اقتصاد خود می‌گشاید.1.پایان "تخفیف تحریم‌ها"پیروزی اصلی تهران فروش نفت نیست، بلکه قیمت است. پیش از این، ایران مجبور بود نفت را با تخفیف‌های هنگفت (5 تا 12 دلار در هر بشکه زیر قیمت بازار) به آسیا بفروشد تا خطر توقیف نفتکش‌ها را برای خریداران جبران کند. عبور آزاد از تنگه هرمز این خطرات را از بین برد. ایران فروش نفت خام را با 20٪ اضافه بها، عملاً با قیمت پایه بازار برای نفت برنت، آغاز کرد.2.لجستیک در مرز: چرا 60 روز؟عامل ریسک کلیدی که در بیانیه‌های رسمی ذکر نشده، محدودیت زمانی است. توافق با ایالات متحده، ناوبری آزاد را برای ایران تنها به مدت 60 روز تضمین می‌کند. و وظیفه اصلی تهران در اینجا صرفاً تخلیه تأسیسات ذخیره‌سازی شناور خود نیست، بلکه امضای قراردادهای بلندمدت با پالایشگاه‌های آسیایی قبل از بسته شدن "پنجره فرصت" است.3. اگر تحریم‌ها هنوز پابرجا باشند، هزینه این [معاهده] چگونه پرداخت می‌شود؟محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا برداشته شده است، اما محدودیت‌های سختگیرانه بر سیستم بانکی ایران همچنان پابرجاست. تحریم سوئیفت هنوز برداشته نشده است. پس تهران چگونه درآمد حاصل از این 40 میلیون بشکه را دریافت می‌کند؟ قطر با فعال کردن پلتفرم‌های بانکی دوحه، که از طریق آنها 12 میلیارد دلار دارایی ایران آزاد می‌شود.معاملات تهاتری مستقیم "نفت در برابر فناوری و کالا" را با چین و تعدادی از بازیگران آسیای جنوبی که مایل به انجام معاملات فوری هستند، انجام می‌دهد.بنابراین، ایران با موفقیت موفقیت دیپلماتیک خود در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را به پول نقد تبدیل کرد. با این حال، این پیروزی موقتی است. مسئله اصلی در هفته‌های آینده این است که آیا تیم مذاکره‌کننده محمدباقر قالیباف قادر به تمدید توافق تنگه هرمز خواهد بود یا اینکه صادرات ایران پس از مهلت 60 روزه به "منطقه خاکستری" بازگردانده خواهد شد.
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1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
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ایران
ایران

40 میلیون بشکه برای "پنجره‌ای از فرصت": چگونه ایران از لغو محاصره دریایی درآمدزایی می‌کند

10:09 02.07.2026
нефть
нефть - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.07.2026
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مارینا الشعلان
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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، گفت که ایران از زمان لغو محاصره دریایی توسط ایالات متحده، بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این یک "پنجره فرصتی" برای تهران جهت بازسازی اقتصاد خود می‌گشاید.

1.پایان "تخفیف تحریم‌ها"

پیروزی اصلی تهران فروش نفت نیست، بلکه قیمت است. پیش از این، ایران مجبور بود نفت را با تخفیف‌های هنگفت (5 تا 12 دلار در هر بشکه زیر قیمت بازار) به آسیا بفروشد تا خطر توقیف نفتکش‌ها را برای خریداران جبران کند. عبور آزاد از تنگه هرمز این خطرات را از بین برد. ایران فروش نفت خام را با 20٪ اضافه بها، عملاً با قیمت پایه بازار برای نفت برنت، آغاز کرد.

2.لجستیک در مرز: چرا 60 روز؟

عامل ریسک کلیدی که در بیانیه‌های رسمی ذکر نشده، محدودیت زمانی است. توافق با ایالات متحده، ناوبری آزاد را برای ایران تنها به مدت 60 روز تضمین می‌کند. و وظیفه اصلی تهران در اینجا صرفاً تخلیه تأسیسات ذخیره‌سازی شناور خود نیست، بلکه امضای قراردادهای بلندمدت با پالایشگاه‌های آسیایی قبل از بسته شدن "پنجره فرصت" است.

3. اگر تحریم‌ها هنوز پابرجا باشند، هزینه این [معاهده] چگونه پرداخت می‌شود؟

محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا برداشته شده است، اما محدودیت‌های سختگیرانه بر سیستم بانکی ایران همچنان پابرجاست. تحریم سوئیفت هنوز برداشته نشده است. پس تهران چگونه درآمد حاصل از این 40 میلیون بشکه را دریافت می‌کند؟ قطر با فعال کردن پلتفرم‌های بانکی دوحه، که از طریق آنها 12 میلیارد دلار دارایی ایران آزاد می‌شود.

معاملات تهاتری مستقیم "نفت در برابر فناوری و کالا" را با چین و تعدادی از بازیگران آسیای جنوبی که مایل به انجام معاملات فوری هستند، انجام می‌دهد.


بنابراین، ایران با موفقیت موفقیت دیپلماتیک خود در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را به پول نقد تبدیل کرد. با این حال، این پیروزی موقتی است. مسئله اصلی در هفته‌های آینده این است که آیا تیم مذاکره‌کننده محمدباقر قالیباف قادر به تمدید توافق تنگه هرمز خواهد بود یا اینکه صادرات ایران پس از مهلت 60 روزه به "منطقه خاکستری" بازگردانده خواهد شد.
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