https://spnfa.ir/20260702/آیا-سوریه-حاضر-خواهد-بود-کار-اسرائیل-در-لبنان-را-انجام-دهد-30125820.html

آیا سوریه حاضر خواهد بود کار اسرائیل در لبنان را انجام دهد؟

آیا سوریه حاضر خواهد بود کار اسرائیل در لبنان را انجام دهد؟

اسپوتنیک ایران

رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در اظهاراتی گفته بود که به نتانیاهو گفته که دست از جنگ در لبنان بردارد و اجازه دهد احمد الشرع (رئیس جمهوری خود خوانده سوریه) کار لبنان... 02.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-02T17:37+0430

2026-07-02T17:37+0430

2026-07-02T17:37+0430

گزارش و تحلیل

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این اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که وی در چند مناسبت اظهار داشت که خودش الشرع را برای ریاست بر سوری ها انتخاب کرده و در اظهاراتی اخیرا نیز تاکید داشته که انتخاب الشرع زمان دوران قبلی ریاست جمهوری اش و طی توافقی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام شده بود و در نهایت همان که او می خواست شد.احمد الشرع هم اخیرا در مصاحبه ای با کانال تلوزیونی اماراتی المشهد در سخنانی دو پهلو اظهار داشته که سیاست او مبنی بر تمرکز بر سوریه و خودداری از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بنا نهاده شده اما همانگونه که سوری ها برای محقق شدن خواست خود از کشورهای دیگر کمک دریافت کردند به نظرش دولت لبنان هم می تواند از دیگر کشورها کمک دریافت کند.به نوعی وی با این سخنان چراغ سبزی به دولت لبنان نشان داد که حاضر است به دعوت آن لبیک بگوید و وارد لبنان شود.این ماجرا ما را به یاد سال 1975 میلادی می اندازد، زمانی که دولت وقت لبنان به شدت با گروه های ملی گرا که مخالف اسرائیل بودند درگیر شده بود و جنگ داخلی در لبنان میان فالانژ ها از یک سو و گروههای ملی گرا و مبارزین فلسطینی از سوی دیگر راه افتاده بود و فالانژ ها در حال شکست بودند که به یکباره رئیس جمهوری وقت لبنان از سوریه تقاضای کمک کرد وارتش سوریه به عنوان ارتش میانجی وارد لبنان شد و تا حدود 20 سال در این کشور حضور داشت و پس از ماجرای ترور نخست وزیر اسبق لبنان رفیق حریری و اتهاماتی که به دست داشتن ارتش سوریه در این ماجرا وجود داشت مجبور به عقب نشینی از لبنان شدند.علیرغم اینکه ارتش سوریه در ابتدا برای حمایت از مسیحی ها وارد لبنان شد اما بعدا به گروه های ملی گرا پیوست و مردم در مناطق مربوط به این گروه ها سالها از حضور ارتش سوریه که به نام ارتش "ردع" معروف بود زجر می کشیدند چرا که این ارتش به جای تامین امنیت مردم لبنان به باج گیری و آزار واذیت لبنانی ها می پرداخت و در نهایت خروج ارتش سوریه از لبنان فقط موجب شادی مسیحیان نشد بلکه مسلمانان نیز از خروج آن شادی می کردند.طی دوران جنگ سوریه عملا تعداد زیادی از سوری ها به لبنان گریختند و در این کشور پناهنده شدند و طبق آمار غیر رسمی این تعداد به چیزی ما بین 2 تا 4 ملیون نفر متغیر می باشد.دلیل این متغیر بودن این است که سوری ها برای ورود به لبنان ویزا احتیاج ندارند و علیرغم این مساله بسیاری از پناهنده ها بدون عبور از مسیر های قانونی و مرز ها وارد لبنان شده و در آن مستقر شده اند.با توجه به اینکه جمعیت شهروندان لبنانی چیزی حدود 5 ملیون نفر می باشد حضور این تعداد سوری در لبنان به نوعی یک عامل تهدید کننده برای این کشور به حساب می آید مخصوصا که چند ماه قبل تر در سالگرد سقوط بشار الاسد اینها حضوری تهدید آمیز در خیابان های بیروت از خود نشان دادند و حتی کار به درگیری میان آنها و برخی گروه های لبنانی نیز کشیده شد.همچنین باید به این نکته توجه داشت که حامی اصلی الشرع در حال حاضر ترکیه است و منافع ترکیه اقتضا نمی کند که منافع اسرائیل در لبنان محقق شود و احتمالا ترکیه به شدت مخالف هرگونه دخالت تکفیری های سوریه در لبنان برای تامین منافع اسرائیل می باشند.تنها راهکاری که وجود خواهد داشت این است که دولت لبنان رسما از شرع تقاضا کند نیروهای تکفیری را برای حمایت از آن به لبنان بفرستد و یا اینکه یک جنگ داخلی در لبنان رخ دهد و سوری ها برای حمایت از فالانژ ها و گروه های همسو با اسرائیل وارد لبنان شوند.

https://spnfa.ir/20260629/30075845.html

https://spnfa.ir/20260701/30108665.html

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2026

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