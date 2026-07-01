https://spnfa.ir/20260701/وزارت-خارجه-روسیه-ناتو-در-تلاش-برای-افزایش-حضور-خود-در-دریای-سیاه-است-30102848.html

وزارت خارجه روسیه: ناتو در تلاش برای افزایش حضور خود در دریای سیاه است

وزارت خارجه روسیه: ناتو در تلاش برای افزایش حضور خود در دریای سیاه است

اسپوتنیک ایران

ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش مشکلات اروپایی وزارت خارجه روسیه، به اسپوتنیک این موضوع را بیان کرد. 01.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-01T09:00+0430

2026-07-01T09:00+0430

2026-07-01T09:00+0430

جهان

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روز سه‌شنبه، رزمایش ناتو با نام "بریز" (Breeze) به رهبری نیروی دریایی بلغارستان در این منطقه آغاز شد.روسیه در سال‌های اخیر از فعالیت بی‌سابقه ناتو در نزدیکی مرزهای غربی خود خبر داده است. بلوک نظامی ناتو این اقدامات را "بازدارندگی از تجاوز" می‌نامد، اما مسکو بارها نگرانی خود را از افزایش نیروهای ناتو در اروپا ابراز کرده است.

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