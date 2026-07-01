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https://spnfa.ir/20260701/تحلیل-اسپوتنیک-تلفات-نیروهای-مسلح-اوکراین-در-نیمه-اول-سال-بیش-از-223-هزار-نظامی-بوده-است-30102770.html
تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است
تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است
اسپوتنیک ایران
بیشترین تلفات در ماه ژوئن با 41,397 نظامی ثبت شده است. 01.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-01T08:50+0430
2026-07-01T08:50+0430
جهان
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در این مدت، نیروهای روسی 128شهرک را آزاد کرده‌اند. هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عملکرد ارتش را ستود و تأکید کرد که نیروهای روسی در تمام طول خط مقدم، فشار خود را بر نیروهای اوکراینی افزایش داده‌اند.
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تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است

08:50 01.07.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است
تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است - اسپوتنیک ایران , 1920, 01.07.2026
© telegram ir_sputnik
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بیشترین تلفات در ماه ژوئن با 41,397 نظامی ثبت شده است.
در این مدت، نیروهای روسی 128شهرک را آزاد کرده‌اند.

هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عملکرد ارتش را ستود و تأکید کرد که نیروهای روسی در تمام طول خط مقدم، فشار خود را بر نیروهای اوکراینی افزایش داده‌اند.
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