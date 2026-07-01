https://spnfa.ir/20260701/تحلیل-اسپوتنیک-تلفات-نیروهای-مسلح-اوکراین-در-نیمه-اول-سال-بیش-از-223-هزار-نظامی-بوده-است-30102770.html

تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است

تحلیل اسپوتنیک: تلفات نیروهای مسلح اوکراین در نیمه اول سال بیش از 223 هزار نظامی بوده است

اسپوتنیک ایران

بیشترین تلفات در ماه ژوئن با 41,397 نظامی ثبت شده است. 01.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-01T08:50+0430

2026-07-01T08:50+0430

2026-07-01T08:50+0430

جهان

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در این مدت، نیروهای روسی 128شهرک را آزاد کرده‌اند. هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عملکرد ارتش را ستود و تأکید کرد که نیروهای روسی در تمام طول خط مقدم، فشار خود را بر نیروهای اوکراینی افزایش داده‌اند.

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2026

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