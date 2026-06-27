https://spnfa.ir/20260627/مقام-روس-تجارت-با-ایران-ادامه-دارد-پروژههای-مشترک-هستهای-متوقف-نشدهاند-30052952.html

مقام روس: تجارت با ایران ادامه دارد/ پروژه‌های مشترک هسته‌ای متوقف نشده‌اند

مقام روس: تجارت با ایران ادامه دارد/ پروژه‌های مشترک هسته‌ای متوقف نشده‌اند

اسپوتنیک ایران

الکسی ددوف، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای توضیح داد که تجارت میان روسیه و ایران با وجود بمباران اخیر ایران... 27.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-27T18:03+0430

2026-06-27T18:03+0430

2026-06-27T18:21+0430

ایران

اقتصادی

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الکسی ددوف، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای توضیح داد که تجارت میان روسیه و ایران با وجود بمباران اخیر ایران و دشواری‌های ناشی از آن، همچنان روندی رو به رشد داشته است و روابط دو کشور ظرفیت آن را دارد که بیش از پیش تقویت شود.درباره روابط روسیه و ایران در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی با وجود شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی در منطقه، همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران همچنان روندی فعال و رو به رشد را دنبال می‌کند. شایان ذکر است که بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، حجم تجارت دوجانبه به حدود ۵.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این روند مثبت حتی در بحبوحه درگیری‌های جاری نیز حفظ شده است. در فاصله ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۶، با وجود اختلال در برخی زنجیره‌های لجستیکی، حجم تجارت دوجانبه همچنان رشد ملایم ۲ درصدی را تجربه کرد. یکی از عوامل مهم در این زمینه، اجرای کامل توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است که از ۱۵ مه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد. در نخستین سال اجرای این توافق، حجم تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۵ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که به‌روشنی کارآمدی این سازوکار را نشان می‌دهد؛ سازوکاری که شرایط تجارت ترجیحی را برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌شده فراهم کرده است.بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده از سوی طرف ایرانی، در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی (از مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶)، ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۷.۳ میلیارد دلار رسید که بیانگر رشد ۲۲ درصدی است. در همین حال، روسیه همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ایران در چارچوب این اتحادیه محسوب می‌شود.همچنین مایلم تأکید کنم که روند هدایت کالاها به مسیرهای جدید و افزایش بهره‌برداری از کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب همچنان ادامه دارد. طی چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، صادرات کالا از روسیه به ایران بیش از ۵۶ درصد افزایش یافت و مجموع حجم بار جابه‌جا شده در این مسیر به حدود ۲.۲ میلیون تن رسید که رشد ۸۷ درصدی را ثبت کرده است. تکمیل روندهای حقوقی و داخلی لازم در ایران برای اجرایی شدن توافق‌نامه بین‌دولتی ۱۷ مه ۲۰۲۳ درباره شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز (Authorized Economic Operators) می‌تواند شتاب و پویایی بیشتری به توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور ببخشد.اجرای این توافق‌نامه امکان ایجاد مطلوب‌ترین شرایط و تشریفات گمرکی را برای هر دو کشور، ایران و روسیه، فراهم خواهد کرد. مسکو از سال ۲۰۲۳ تاکنون تمامی تعهدات خود را در این زمینه به‌طور کامل انجام داده است.در باره آمادگی و توانایی روسیه برای مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ایران پس از پایان جنگ با آمریکا شرکت‌های صنعتی و ساختمانی روسیه، مؤسسات طراحی و مهندسی، و همچنین مراکز علمی و فناوری این کشور، از فناوری‌ها، توانمندی‌ها و تجربیات منحصربه‌فردی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند. در صورت دریافت درخواست‌ها و پیشنهادهای رسمی از سوی شرکای ایرانی، آماده‌ایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی این درخواست‌ها را آغاز کرده و پیشنهادهای مشخصی برای همکاری ارائه دهیم.در باره همکاری های هسته‌ای و روند بازگشت کارشناسان روسی به نیروگاه بوشهراولویت ما همواره ثابت بوده و آن، تضمین امنیت کامل کارکنان‌مان و رعایت تمامی الزامات مربوط به ایمنی هسته‌ای و پرتویی است.تمامی تصمیمات در این زمینه با هماهنگی طرف ایرانی و بر اساس شرایط موجود و مقررات و ضوابط جاری اتخاذ می‌شود.به محض آنکه اطمینان حاصل کنیم هیچ خطری از بابت ازسرگیری درگیری نظامی وجود ندارد و جان و سلامت متخصصان ما در معرض تهدید نخواهد بود، آماده خواهیم بود تمامی کارکنان شرکت روس‌اتم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ادامه فعالیت‌هایشان به ایران بازگردانیم.در باره دیگر پروژه‌های مشترک ایران و روسیه، از جمله راه‌آهن رشت–آستارا و نیروگاه هسته‌ای هرمزعملیات اجرایی پروژه راه‌آهن رشت–آستارا همچنان در جریان است. در حال حاضر، مطالعات فنی و بررسی‌های میدانی در محل اجرای پروژه ادامه دارد. تصویربرداری هوایی از مسیر تکمیل شده و کارشناسان روس و ایرانی نیز در چارچوب مطالعات هیدرومتئورولوژیک، در حال بررسی رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و دیگر منابع آبی واقع در امتداد مسیر هستند.در خصوص نیروگاه هسته‌ای هرمز نیز شرکت‌های روسی و ایرانی به‌طور مستمر در حال رایزنی و مذاکره درباره چارچوب قراردادی این پروژه آتی هستند. در اواخر ماه ژوئن یا اوایل ژوئیه سال جاری، نمایندگان و کارشناسان ذی‌ربط دو کشور نشستی حضوری در مسکو برگزار خواهند کرد و این موضوع نیز در دستور کار آن نشست قرار دارد.در باره چشم‌انداز احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس در ایران شرکت روس‌اتم همچنان به رایزنی با سازمان انرژی اتمی ایران درباره اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس ادامه می‌دهد.به‌طور مشخص، مذاکرات به‌صورت هم‌زمان در دو محور در حال انجام است: نخست، درباره سازوکارهای قراردادی پروژه موردنظر و دوم، درباره تدوین و هماهنگی پروتکل بین‌دولتی مرتبط با آن. این موضوع، همراه با سایر حوزه‌های همکاری دوجانبه در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، به‌طور منظم در سطح مدیران و مسئولان ارشد نهادهای هسته‌ای ایران و روسیه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص آقای محمد اسلامی نیز باید بگویم که ایشان همواره برای سفر به روسیه مورد استقبال خواهند بود.در باره تسهیلات و شرایط ترجیحی برای کشتی‌های روسی در هنگام عبور از تنگه هرمزدر حال حاضر، مبنای عمل ما یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است که بر اساس آن، ترانزیت کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، برای مدت ۶۰ روز به‌صورت رایگان انجام می‌شود. برداشت ما این است که سازوکار و شرایط ترانزیت پس از پایان این دوره، همچنان در حال تدوین و نهایی شدن است. ما نیز تحولات و روند تصمیم‌گیری در این زمینه را از نزدیک دنبال می‌کنیم.Sputnik Iran | Rubika | Bale | Web

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ایران , اقتصادی