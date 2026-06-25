https://spnfa.ir/20260625/پوریا-استرکی-توقف-موقت-درگیری-ایران-و-آمریکا-برای-نجات-بازارهای-مالی-است-نه-سرنوشت-ذخایر-اورانیوم-30021879.html

پوریا استرکی: توقف موقت درگیری ایران و آمریکا برای نجات بازارهای مالی است نه سرنوشت ذخایر اورانیوم

پوریا استرکی: توقف موقت درگیری ایران و آمریکا برای نجات بازارهای مالی است نه سرنوشت ذخایر اورانیوم

اسپوتنیک ایران

پوریا استرکی: توقف موقت درگیری ایران و آمریکا برای نجات بازارهای مالی است نه سرنوشت ذخایر اورانیومپوریا استرکی، تحلیلگر مسایل سیاسی در پاسخ به این سوال که... 25.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-25T21:34+0430

2026-06-25T21:34+0430

2026-06-25T21:34+0430

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/487/94/4879436_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_7f428d742c37abe7dc15e781b102fa07.jpg

پوریا استرکی: توقف موقت درگیری ایران و آمریکا برای نجات بازارهای مالی است نه سرنوشت ذخایر اورانیومپوریا استرکی، تحلیلگر مسایل سیاسی در پاسخ به این سوال که ایران به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای خارج و دفع کردن اورانیوم غنی شده از سرزمین ایران چه جوابی خواهد داشت و به چه شرایطی این روند ممکن است، گفت:در پاسخ به این سوال که آیا ایران با فرمی از خروج ذخایر اورانیوم غنی شده خودش موافقت می کند یا دست به رقیق سازی می زند و این خروج رقیق سازی در چه شرایط اتفاق می افتد باید بگویم که ایران خیلی بعید است که با خروج کامل این ذخایر موافقت کند، چه در فرم غنی سازی شده 60% و چه در فرم های رقیق‌تر. چون یک بار در دوره برجام این تجربه انجام شد و اتفاق اشتباهی بود و اتفاقا به برهم خوردن برجام کمک کرد.چون اگر ایران ذخایر را در اختیار داشت، شاید طرف مقابل درنگ بیشتری در برهم زدن میز برجام به خرج می داد.وی افزود: در موضوع دیگر که پس ایران چی کار میکند، باید بگویم که ایران در مراحلی با دریافت و تحقق شروط پله به پله ممکن است که اقدام به رقیق سازی اکثر این در ذخایر بکند و به نظر اتفاقی که محتمل تر می آید، این است که در یک جدول زمانبندی شده ایران در ازای تحقق شرایطی اقدام به رقیق سازی این زخایر بکند یا حتی با خروج بخش کوچکی از آن در واقع سعی کند، اطمینان بخشی بیشتری برای طرف مقابل وجود بیاورد. در هر دو صورت این اتفاق یک اتفاق آنی نیست و یک فرایند است. به نظر می آید زمان برای شاید شش ماه شاید یک سال شاید بیشتر صرف شود برای این که این بخش از خواسته های طرف مقابل محقق شود.این تحلیل گر در پاسخ به سوال دیگر که آیا با در نظر گرفتن موضع قاطع بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات در قبال ایران، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان می دهد، گفت: بهتراست این سوال را کمی گسترده تر کنیم و بپرسیم که اصلاً عاقبت این توافق را چطور می‌شود دید؟ با توجه به جمیع شرایط من فکر میکنم که این توافق برای امریکا و اسرائیل یک راه حل موقت بود تا از بروز شرایط بحرانی در بازارهای مالی و انرژی و همینطور شاخص های مثل نرخ بهره و تورم برای مدت کوتاهی، راه‌هایی پیدا کنند. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات در هردو کشور، خیلی بعید است که این توافق قدم به قدم به مراحلی برسد که روابط ایران و امریکا از حالت خصمانه موجود به یک رابطه بدون تنش یا متعادل تبدیل بشود.وی خاطرنشان کرد: حتی یک آتش‌بس دائم را هم می‌شود بعید دانست. هرچند وقوع جنگ را به شکل جنگ سی و نه روزه در آینده کوتاه قابل وقوع نمیدانم، اما درگیری های پراکنده و تنش‌های مختلفی بین دو طرف و به خصوص با تحریکات خاصی که اسرائیل انجام میدهد به وجود می آید و اصولا خیلی بعیداست که ما به یک شرایط با ثبات، آرام و یا دوستانه‌ای با امریکا برسیم و بعد ببینیم که در قدم های بعدی مسئله اورانیوم چه تأثیری روی داستان دارد یا رفع تحریم ها به صورت کامل کی محقق میشود و چقدر این رفع تحریم‌ها یا چقدر توقف برنامه هسته‌ای ایران امری دائمی است.این کارشناس گفت: به نظرم قبل از این ها واقعیت های ژئوپلیتیک خودش را به دو کشور دیکته میکند و اتفاقاتی که در جنگ رمضان باعث شد که سطح تنش به گونه ای دیگر معادلات رو تعریف کند. باعث شد که دو طرف نگاهشان را به همدیگر به خصوص به نقشی که ایران برای خودش در منطقه قائل هست بازتعریف کنند. باعث شد کشورهای همسایه ما جور دیگری به کل معادله بین ایران و امریکا نگاه کنند و عوامل مختلفی درگیر است و عوامل مختلفی تأثیرگذار است و تنها عامل تأثیرگذار در معادله بین دو کشور ذخایر اورانیوم نیست و پیش از این که زخایر اورانیوم اصولاً بخواهد اختلاف سرش روی روند اجرای تفاهم ایراد مشخصی به وجود بیارود، سایر عوامل نیز دست دست هم میدهند و به نظر می آید که اتفاقات پرتنشی پیش روی دو کشور هست. ممکن است حتی جنگی رخ بدهد مجدد. بنابراین ما الان در یک حالتی یا در مسیری نیستیم که مهم ترین نقطه اختلاف و بروز اختلاف یا رسیدن به اوج تنش، صرفاً ذخایر باشد و بعد بگوییم که خیلی خوب، حالا مثلا وقتی ایران ذخایر را رد میکند یا وقتی ایران ذخایر را خارج میکند با کدامش موافقت میکند یا با واکنش طرف مقابل چیست، یا واکنش گروه های سیاسی درون ایران چیست. به نظر می آید که نقاط اختلاف بسیار شدیدتر و گسترده تر است. به نظر نمی آید که امریکا و اسرائیل دست از زیاده خواهی و توقعات بی جای شان در ارتباط با ایران برداشته باشند، یک توقف موقت در تنش برای نجات بازارهای مالی و بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصادی شاید الان اتفاق افتاده است و این هم به نظر من موضوعی پایدار نیست و تنش تا چند سال آینده بین دو کشور ادامه خواهد داشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60